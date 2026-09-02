Từ lời thề độc lập đến khát vọng vươn mình

Sống khoẻ cùng BHT: Khi lá gan lên tiếng 13/09/2026 09:58 Gan được xem là “bộ máy” thải độc quan trọng của cơ thể. Khi gan gặp vấn đề, sức khỏe có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhận biết sớm những dấu hiệu bệnh lý về gan và chủ động phòng tránh là mối quan tâm của nhiều người. Nội dung này sẽ được bác sĩ CKI Hoàng Văn Thành, Phó Trưởng khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 13/9: Có nơi mưa rất to và dông 13/09/2026 05:06 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 13/9: Có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; nhiệt độ 23 - 28 độ C.

Đền Tam Giang cần sớm được tu bổ, gìn giữ 12/09/2026 16:23 Trải qua hơn 200 năm, đền Tam Giang (thôn Tượng Sơn, xã Thạch Lạc, Hà Tĩnh) - một di tích mang nhiều giá trị văn hóa, tín ngưỡng đang xuống cấp, hư hỏng và cần sớm được tu bổ, gìn giữ.

Trao điểm tựa, nối dài những ước mơ cho sinh viên Hà Tĩnh 12/09/2026 15:26 Nỗ lực vượt qua hoàn cảnh để bước vào giảng đường, nhiều sinh viên quê Hà Tĩnh đang được tiếp sức từ những điểm tựa yêu thương, giúp các em vững bước trên hành trình chinh phục ước mơ.

Về Rôộc Cồn nghe lại chuyện xưa 12/09/2026 08:32 Trong dòng chảy lịch sử cách mạng của quê hương Hà Tĩnh, Di tích Rôộc Cồn tại xã Hương Khê là "địa chỉ đỏ" ghi dấu ấn phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh 1930 – 1931.

[Motion Graphics] Xô Viết Nghệ Tĩnh - Khúc tráng ca bất tử 12/09/2026 06:58 Xô Viết Nghệ Tĩnh là cao trào cách mạng đầu tiên của quần chúng công nông dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, là đợt tập dượt đầu tiên cho thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 12/9: Có nơi mưa to và dông 12/09/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 12/9: Nhiều mây, có mưa, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to và dông; nhiệt độ 23 - 28 độ C.

Khẩn trương bố trí nguồn lực, hoàn thiện kho dữ liệu dùng chung và hệ thống điều hành thông minh 11/09/2026 17:59 Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo phải thể hiện qua những sản phẩm, nền tảng, dữ liệu, công nghệ và giá trị cụ thể, lấy mức độ hài lòng, hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp và sự phát triển của tỉnh làm thước đo.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh dâng hương tưởng niệm ngày Xô viết Nghệ Tĩnh 11/09/2026 15:51 Sáng 11/9, nhân kỷ niệm 96 năm ngày Xô viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930 - 12/9/2026), đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đoàn đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tại Nhà tưởng niệm và Tượng đài Xô viết Nghệ Tĩnh ở xã Can Lộc.

Sạt lở ở Hà Tĩnh và những cảnh báo từ thực tế 11/09/2026 14:42 Mùa mưa bão chỉ mới bắt đầu, nhưng thời gian qua trên địa bàn Hà Tĩnh đã xảy ra không ít vụ sạt lở, gây chia cắt nhiều tuyến đường giao thông, buộc nhiều hộ dân phải di dời.

Tài chính thị trường ngày 11/9: Giá ngày càng đắt, người Việt vẫn chuộng ăn ngoài cuối tuần 11/09/2026 07:45 Chi phí ăn uống ngày càng tăng, nhưng tỷ lệ người Việt đi ăn ngoài vào cuối tuần vẫn tăng từ gần 12% lên hơn 19%. Dù vậy, phần lớn thực khách vẫn kiểm soát chi tiêu, ưu tiên mức dưới 200.000 đồng/người. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Phúc Trạch rộn ràng mùa quả ngọt 11/09/2026 05:15 Cây bưởi đang trở thành nguồn sinh kế quan trọng của người dân xã Phúc Trạch (Hà Tĩnh). Những ngày này, các vườn bưởi bước vào vụ thu hoạch, mang lại niềm vui và kỳ vọng về một mùa quả ngọt.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 11/9: Có nơi mưa to đến rất to 11/09/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 11/9: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Nhiệt độ 23 - 28 độ C.

Vấn đề hôm nay: Làm gì để du lịch Hà Tĩnh không “hạ nhiệt” theo mùa? 10/09/2026 20:00 Du lịch Hà Tĩnh đang tăng trưởng tích cực, nhưng khi mùa cao điểm qua đi, nhiều điểm đến bắt đầu vắng khách. Làm gì để du lịch không “hạ nhiệt” theo mùa và giữ sức hút quanh năm?

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị lần thứ 40 10/09/2026 14:20 Sáng 10/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị lần thứ 40 để nghe, cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị.

Thị trường bánh Trung thu sôi động, đa dạng phân khúc 10/09/2026 14:01 Thị trường bánh Trung thu tại Hà Tĩnh bắt đầu nhộn nhịp với sự đa dạng về mẫu mã, hương vị và phân khúc từ bánh truyền thống đến các dòng sản phẩm hiện đại.

Tài chính thị trường ngày 10/9: Lãi suất tiết kiệm có thể vẫn neo cao 10/09/2026 07:45 Áp lực cân đối nguồn vốn và nhu cầu tín dụng có xu hướng tăng vào cuối năm được dự báo sẽ tiếp tục giữ lãi suất tiền gửi ở mức cao trong ngắn hạn. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 10/9: Có mưa vừa đến mưa to 10/09/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 10/9: Có mưa, mưa vừa đến mưa to và dông; nhiệt độ: 24 - 29 độ C.

Tăng cường kiểm soát phương tiện vận tải hành khách và hàng hoá 09/09/2026 08:24 Từ ngày 26/8 đến ngày 25/9, cùng với lực lượng CSGT cả nước, CSGT Hà Tĩnh triển khai đợt cao điểm tổng kiểm soát, xử lý vi phạm đối với phương tiện kinh doanh vận tải hành khách và hàng hóa, góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông.

Tài chính thị trường ngày 9/9: Lãi vay mua nhà lên cao nhất trong hơn 3 năm 09/09/2026 07:49 Lãi suất vay mua nhà hiện phổ biến quanh 14%/năm, cao nhất trong hơn 3 năm, trong khi giá nhà vẫn neo cao khiến giao dịch bất động sản giảm và người mua ngày càng thận trọng. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 9/9: Có mưa rào và dông 09/09/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 9/9: Ngày có nắng, chiều có mưa rào và dông rải rác; nhiệt độ 24 - 32 độ C.

Cán bộ nguồn phải sẵn sàng nhận nhiệm vụ mới, việc khó, địa bàn phức tạp 08/09/2026 14:50 Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về công tác cán bộ; đổi mới đánh giá trên cơ sở kết quả, hiệu quả công việc và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Khi di tích kể chuyện quê hương Hà Tĩnh 08/09/2026 13:00 Mỗi di tích trên quê hương Hà Tĩnh như một “cuốn sử sống”, lưu truyền ký ức về truyền thống yêu nước và đạo lý uống nước nhớ nguồn qua bao thế hệ.

Chủ động nguồn cung, linh hoạt kích cầu thị trường 08/09/2026 08:03 Những tháng cuối năm, sức mua trên thị trường Hà Tĩnh đang có những tín hiệu tích cực. Đây cũng là thời điểm các doanh nghiệp tập trung chuẩn bị nguồn hàng, đa dạng sản phẩm nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu mua sắm.

Tài chính thị trường ngày 8/9: Phạt đến 60 triệu đồng cá nhân môi giới bất động sản không có chứng chỉ 08/09/2026 07:45 Theo Nghị định số 339/2026 của Chính phủ, cá nhân môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề, hoặc không làm việc tại doanh nghiệp theo quy định có thể bị phạt đến 60 triệu đồng. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 8/9: Ngày nắng gián đoạn, chiều có mưa 08/09/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 8/9: Mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào nhẹ, nhiệt độ 24 - 34 độ C.

Giữ lửa truyền thống cho thế hệ trẻ Hà Tĩnh 07/09/2026 15:17 Tại Hà Tĩnh, các trường học đang đổi mới giáo dục truyền thống theo hướng gắn với thực tiễn, góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức cống hiến cho học sinh.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm chủ trì họp Ban Chỉ đạo các dự án đầu tư trọng điểm 07/09/2026 14:24 Sáng 7/9, Ban Chỉ đạo các dự án đầu tư trọng điểm trên địa bàn tỉnh họp nghe tình hình thực hiện các dự án. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

Tài chính thị trường ngày 7/9: Mua nhà, đất trước ngày 1/3/2027 có thể được giảm lệ phí trước bạ 07/09/2026 07:45 Người mua, nhận chuyển nhượng nhà, đất trước ngày 1/3/2027 có thể được giảm 10% lệ phí trước bạ nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện về định danh điện tử và thực hiện thủ tục trực tuyến theo quy định. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 7/9: nắng gián đoạn, mưa rào vài nơi 07/09/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 7/9: có mưa rào nhẹ, ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ 24 - 32 độ C.

Xem thêm