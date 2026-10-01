Khởi tố 5 bị can gây rối trật tự công cộng trên quốc lộ 1

(Baohatinh.vn) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về tội “Gây rối trật tự công cộng” liên quan vụ việc xảy ra trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Cẩm Bình.
Trước đó, vào khoảng từ 2h-4h sáng ngày 26/5, trên quốc lộ 1 đoạn qua thôn Thạch Bình, xã Cẩm Bình, 7 nam thanh niên gồm: Nguyễn Đặng Văn Anh (SN 2010), Nguyễn Đức Anh Tùng (SN 2009), Hà Thế Vũ (SN 2010), Nguyễn Mạnh Quân (SN 2009), cùng trú tại xã Cẩm Bình; Trần Đình Minh (SN 2008, trú tại phường Trần Phú); Trần Công Mạnh (SN 2009, trú tại xã Cẩm Xuyên); Lê Ngọc Gia Huy (SN 2010, trú xã Cẩm Bình) điều khiển 3 xe mô tô với tốc độ cao, thực hiện các hành vi vượt nhau, lạng lách, rú ga, gây mất trật tự công cộng.
Khi đến khu vực Km 516 quốc lộ 1 đoạn qua thôn Thạch Bình, xã Cẩm Bình, do điều khiển xe với tốc độ cao, Nguyễn Đặng Văn Anh bị mất lái, lao xe vào dải phân cách giữa đường. Hậu quả, Nguyễn Đặng Văn Anh tử vong tại chỗ; Trần Công Mạnh bị thương, được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cấp cứu. Xe mô tô bị hư hỏng.
Công an xã Cẩm Bình đã phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh tiến hành xác minh, điều tra, làm rõ vụ việc. Ngày 29/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can gồm: Nguyễn Đức Anh Tùng, Hà Thế Vũ, Nguyễn Mạnh Quân, Trần Đình Minh và Trần Công Mạnh về tội “Gây rối trật tự công cộng”.
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