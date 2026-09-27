Khởi tố nhóm đối tượng tổ chức và mua bán trái phép chất ma túy

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Chu Văn Tình (SN 1996), Chu Văn Minh (SN 2000), Chu Văn Trung (SN 2003) cùng trú tại phường Vũng Áng về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; Trương Ngọc Hải (SN 2003) trú tại phường Sông Trí về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng Trương Ngọc Hải (ở giữa) tại cơ quan điều tra.

Trước đó, qua công tác trinh sát, nắm tình hình địa bàn, Công an phường Sông Trí phát hiện nhóm đối tượng gồm: Chu Văn Tình, Chu Văn Minh, Chu Văn Trung rủ nhau cùng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại khu vực nghĩa trang gần Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2 (thuộc phường Vũng Áng).

Tiếp tục đấu tranh mở rộng, Công an phường Sông Trí xác định Trương Ngọc Hải là đối tượng bán ma túy cho các đối tượng nói trên.

Tang vật của vụ án được cơ quan CSĐT thu giữ.

Cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Trương Ngọc Hải, thu giữ 1 ống nhựa chứa chất tinh thể rắn màu trắng (Hải khai nhận là ma tuý dạng đá); dụng cụ để sử dụng ma tuý; 1 cân điện tử, nhiều túi zip, ống hút, kéo dùng để cắt, chia ma tuý để bán. Tổng khối lượng ma túy (đá) thu được là 0,4654g, Methaphetamin.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.