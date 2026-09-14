Mạo danh quân nhân, giăng bẫy lừa tài xế chuyển tiền

Dựng vỏ bọc từ những chi tiết tưởng như thật

Chiều 28/8, anh Nguyễn Văn Quyền (trú xã Cẩm Lạc, Hà Tĩnh) nhận được cuộc gọi từ một số máy lạ. Người gọi điện tự xưng là cán bộ đang công tác tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh, cần thuê xe dịch vụ chở đoàn cán bộ đi Thanh Hóa.

Để tạo niềm tin, người này cho biết, số điện thoại của anh Quyền được một người quen ở xã Cẩm Lạc giới thiệu, cung cấp. Sau khi chuyển sang liên lạc qua Zalo, người đặt xe yêu cầu anh chụp ảnh phương tiện để “báo cáo cấp trên”, thống nhất giá cước, chốt thời gian khởi hành vào sáng 30/8 và gửi định vị điểm đón tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh.

Anh Nguyễn Văn Quyền (áo trắng) kể lại sự việc.

“Họ làm việc có vẻ rất nguyên tắc, hẹn thời gian, địa điểm rõ ràng tại cơ quan quân đội, lại nói có người quen uy tín ở xã giới thiệu. Lúc đó, tôi hoàn toàn tin đây là một chuyến xe họ thuê thật, không hề nghĩ mình đang dần bước vào cái bẫy lừa đảo”, anh Nguyễn Văn Quyền nhớ lại.

Một địa chỉ cơ quan quân đội, một lịch trình cụ thể cùng thông tin về người quen trên địa bàn đã khiến anh Quyền tin nhu cầu đặt xe là thật mà không xác minh lại nguồn giới thiệu.

Đây cũng là bước đầu trong kịch bản các đối tượng thường sử dụng: không vội yêu cầu chuyển tiền mà tạo dựng một việc giao dịch tưởng như bình thường, có đủ chi tiết để người nghe giảm cảnh giác.

Giăng bẫy đưa nạn nhân vào giao dịch “ba bên”

Khoảng 15h30 ngày 29/8, một ngày trước khi đến lịch diễn ra chuyến xe, người đặt xe bất ngờ chuyển sang nhờ anh Quyền mua 150 bộ giường cho đơn vị để đón tân binh. Người này nói bản thân là quân nhân nên không tiện trực tiếp giao dịch, đồng thời hứa trả hoa hồng 150 nghìn đồng mỗi bộ.

Cùng với đề nghị trên, người đặt xe cung cấp số điện thoại của một người tự xưng là đại diện công ty cung cấp hàng. Anh Quyền liên hệ với đầu mối này để trao đổi về số lượng, giá cả và việc giao hàng.

Theo anh Quyền, sau nhiều lần trao đổi, người đặt xe đề nghị nâng giá lô hàng lên 157,5 triệu đồng, bao gồm cả phần chênh lệch. Tiếp đó, người này gửi ảnh chụp giao dịch chuyển khoản, thể hiện đã chuyển thành công 157,5 triệu đồng.

Đối tượng lừa đảo tạo Bill chuyển tiền giả nhằm tạo niềm tin cho anh Quyền.

Khi anh Quyền thông báo với người tự xưng là đại diện công ty cung cấp hàng, người này cho biết đã nhận được tiền từ “bên mua” nhưng giao dịch không ghi nội dung nên không thể xuất hóa đơn, giao hàng. Đầu mối này yêu cầu anh Quyền thực hiện thêm một lệnh chuyển khoản 157,5 triệu đồng, ghi rõ nội dung mua hàng, rồi sẽ hoàn lại khoản tiền trước đó.

Để tạo thêm niềm tin với anh Quyền, người đặt xe tiếp tục gửi ảnh chụp giao dịch 30,5 triệu đồng cho bên cung cấp hàng, đề nghị anh Quyền chuyển số tiền còn lại (127 triệu đồng) để đủ 157,5 triệu đồng. Người tự xưng là đại diện công ty cung cấp hàng cũng xác nhận đã nhận 30,5 triệu đồng và thúc giục anh Quyền chuyển ngay số tiền còn thiếu, nếu không giao dịch sẽ bị hủy.

Anh Quyền chuyển hai lần với tổng số tiền 127 triệu đồng.

Như vậy, từ người cung cấp dịch vụ vận tải, anh Quyền bị đẩy vào vị trí trung gian của một giao dịch mà các đầu mối đều do người đặt xe sắp đặt. Đáng chú ý, toàn bộ chuỗi trao đổi về việc mua bán, gửi ảnh giao dịch và thúc ép chuyển tiền diễn ra dồn dập trong chưa đầy 2 giờ. Những cuộc gọi, tin nhắn liên tiếp từ cả “bên mua” lẫn “bên cung cấp” đã đẩy anh Quyền vào trạng thái hoang mang, khó có thời gian bình tĩnh kiểm tra, xác minh thông tin.

“Cả bên mua và bên bán liên tục gọi, nhắn tin thúc giục. Bên mua nói nếu không xử lý kịp sẽ bị đơn vị quân đội kỷ luật nặng; bên bán nói nếu không chuyển tiền thì đơn hàng bị hủy, mất toàn bộ số tiền đã chuyển. Tôi nghĩ mình đã nhận lời hỗ trợ, nếu để chậm việc của đơn vị thì cũng liên lụy. Trong lúc hoảng loạn, tôi vay mượn người thân để chuyển tiền thay cho họ”, anh Quyền cho biết.

Tin rằng mình cần phải xử lý công việc vì đã nhận lời hỗ trợ, anh Quyền chuyển hai lần với tổng số tiền 127 triệu đồng.

Sau đó, “bên cung cấp” tiếp tục yêu cầu anh chuyển thêm 30,5 triệu đồng, với lý do khoản tiền 30 triệu đồng trước đó được chuyển từ tài khoản khác nên không thể khớp vào tài khoản của anh. Khi anh Quyền nghi ngờ và chất vấn, các số điện thoại, tài khoản Zalo của người đặt xe và “bên cung cấp” đều chặn liên lạc.

Khi bị phát hiện, các đối tượng chặn tất cả các kênh liên lạc với anh Quyền.

Liên hệ lại người mà đối tượng nói đã giới thiệu số điện thoại của mình, anh Quyền mới biết người này không có quan hệ quen biết với người đặt xe, chỉ nhận được cuộc gọi xin số lái xe dịch vụ nên đã cung cấp.

Một mô típ, nhiều vỏ bọc

Không chỉ anh Quyền, thời gian qua, một số lái xe khác trên địa bàn Hà Tĩnh cũng từng nhận được những cuộc gọi có thủ đoạn tương tự.

Anh Lê Ngọc Thịnh, một lái xe dịch vụ ở Cẩm Lạc cho biết, từng có người tự xưng công tác tại đơn vị Bộ đội Biên phòng Cửa Sót gọi điện thuê xe chở cán bộ về hưu đi điều dưỡng ở Quảng Trị. Lịch trình được đưa ra khá cụ thể, song sát ngày đi, người này cũng chuyển sang nhờ anh đứng ra mua hàng giá trị lớn.

Anh Lê Ngọc Thịnh (áo đen) trao đổi với phóng viên.

“Thấy có dấu hiệu bất thường, và cũng may là được các đồng nghiệp lái xe kể các sự việc tương tự, tôi liền yêu cầu phải chuyển khoản đặt cọc tiền xe trước rồi mới tính đến các nội dung khác. Vừa nghe đến đặt cọc, đối tượng cúp máy và chặn liên lạc”, anh Thịnh cho biết.

Ảnh chụp màn hình tin nhắn trao đổi qua Zalo của các đối tượng lừa đảo và các lái xe trên địa bàn Hà Tĩnh.

Theo anh Thịnh, thời gian qua, nhiều lái xe dịch vụ tại Hà Tĩnh cũng nhận được những cuộc gọi đặt xe của đối tượng tự nhận đang công tác tại các đơn vị quân đội khác nhau nhưng nội dung đặt vấn đề thì tương tự nhau.

Việc thay đổi tên đơn vị, lịch trình hoặc loại hàng hóa cho thấy thủ đoạn này có thể được điều chỉnh linh hoạt. Tuy nhiên, điểm chung là các đối tượng mượn danh cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang để tạo lòng tin; sau đó, dựng lên một giao dịch có nhiều đầu mối, hứa hẹn hoa hồng và liên tục tạo sức ép về thời gian để buộc nạn nhân chuyển tiền.

Trao đổi về vấn đề này, Thượng tá Nguyễn Thái Sơn - Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh cho biết, thời gian gần đây xuất hiện một số đối tượng lợi dụng hình ảnh, uy tín của cơ quan, đơn vị quân đội để thực hiện hành vi lừa đảo trên không gian mạng.

Theo Thượng tá Nguyễn Thái Sơn, cán bộ, chiến sĩ khi thực hiện nhiệm vụ đều có kế hoạch, giấy giới thiệu và sự chỉ đạo của cấp có thẩm quyền. Hoạt động mua sắm, trang bị vật tư của các đơn vị quân đội phải thực hiện theo quy trình chặt chẽ, bảo đảm thủ tục tài chính rõ ràng; không có việc cán bộ gọi điện nhờ người dân mua hộ hàng hóa hoặc đứng ra trung gian chuyển tiền. Người dân cần dừng giao dịch khi xuất hiện các dấu hiệu như: người lạ tự xưng cán bộ cơ quan, đơn vị nhưng chỉ liên hệ qua điện thoại hoặc mạng xã hội; đề nghị mua hàng số lượng lớn và giới thiệu sẵn “nhà cung cấp”; hứa trả hoa hồng; thúc ép chuyển tiền gấp... Khi có nghi vấn, cần liên hệ trực tiếp với cơ quan, đơn vị qua số điện thoại, địa chỉ chính thức để được xác minh, làm rõ.

Bản chất của kịch bản này không nằm ở nhu cầu thuê xe hay mua hàng. Cuộc hẹn chỉ là lớp vỏ ban đầu để tạo niềm tin; “đơn hàng”, ảnh giao dịch, khoản hoa hồng và áp lực về thời gian là những mắt xích được dựng lên để biến nạn nhân thành người bỏ tiền thật trong một giao dịch giả.

Vì vậy, trước mọi đề nghị chuyển tiền nhân danh cơ quan, đơn vị, người dân cần giữ nguyên tắc xác minh độc lập. Một cuộc gọi có thể được chuẩn bị bằng nhiều chi tiết rất thật, nhưng chỉ cần yêu cầu chuyển tiền xuất hiện, sự thận trọng phải được đặt lên trước lòng tin.