Hà Tĩnh kiến nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo Cienco 4 sửa chữa triệt để hư hỏng trên quốc lộ 1

Mặt đường hằn lún vệt bánh xe trên quốc lộ 1 đoạn từ Nam cầu Bến Thủy đến Bắc tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh (cũ) qua xã Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng, Cục Đường bộ Việt Nam và Công ty CP Tập đoàn Cienco 4 về việc đề nghị chỉ đạo thực hiện khắc phục, sửa chữa hư hỏng trên tuyến quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Quốc lộ 1 qua Hà Tĩnh xuống cấp, nguy cơ mất an toàn giao thông Mặt đường quốc lộ 1 đoạn từ Nam cầu Bến Thủy tới Bắc tuyến tránh TP Hà Tĩnh (cũ) bị xuống cấp nghiêm trọng, gây mất an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Văn bản nêu rõ, quốc lộ 1 đoạn từ Nam cầu Bến Thủy đến Bắc tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh (cũ) do Công ty Cổ phần Tập đoàn Cienco 4 (gọi tắt là Cienco 4) đầu tư, quản lý, vận hành, khai thác theo hình thức hợp đồng BOT.

Từ khi đưa vào khai thác, sử dụng năm 2014 đến nay, Cienco 4 đã tổ chức quản lý, bảo trì tuyến đường. Tuy nhiên, việc duy tu, khắc phục, sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và hệ thống an toàn giao thông tại một số thời điểm chưa kịp thời, chưa đáp ứng yêu cầu khai thác.

UBND tỉnh Hà Tĩnh, các sở, ngành, địa phương liên quan đã nhiều lần kiểm tra hiện trường, có văn bản đề nghị khắc phục, sửa chữa, nhưng tình trạng hư hỏng vẫn chưa được khắc phục triệt để.

Các hư hỏng trên quốc lộ 1 đoạn từ Nam cầu Bến Thủy đến Bắc tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh (cũ) chưa được sửa chữa, khắc phục triệt để.

Qua phản ánh của người dân và kiểm tra của Sở Xây dựng, hiện nay, trên tuyến vẫn xuất hiện nhiều vị trí mặt đường hằn lún vệt bánh xe, ổ gà và các hư hỏng khác chưa được khắc phục triệt để, bao gồm cả tuyến chính BOT và đoạn thi công hoàn trả theo quốc lộ 1 cũ từ Km484 đến ngã tư Bùi Cầm Hổ, phường Nam Hồng Lĩnh.

Tình trạng trên có nguyên nhân khách quan do công trình đã khai thác hơn 12 năm, thường xuyên chịu tác động của bão, lũ, mưa lớn và các điều kiện thời tiết cực đoan.

Tuy nhiên, nguyên nhân chủ quan là việc sửa chữa thời gian qua chủ yếu mới xử lý cục bộ từng vị trí, từng đoạn tuyến khi phát sinh hư hỏng hoặc khi có phản ánh, chưa có giải pháp tổng thể, căn cơ để xử lý dứt điểm các hư hỏng trên tuyến.

Việc kéo dài tình trạng này không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng khai thác, gây bức xúc trong Nhân dân mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, nhất là tại các vị trí hằn lún, ổ gà và hệ thống báo hiệu giao thông bị xuống cấp.

Vạch sơn đường trên quốc lộ 1 đoạn từ Nam cầu Bến Thủy đến Bắc tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh (cũ) bị mòn, mờ, mất tác dụng.

Để bảo đảm điều kiện khai thác, an toàn giao thông và quyền lợi của người tham gia giao thông, việc kiểm tra, khắc phục, sửa chữa các hư hỏng trên tuyến là hết sức cần thiết và cấp bách.

UBND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị Bộ Xây dựng, Cục Đường bộ Việt Nam tiếp tục quan tâm chỉ đạo, yêu cầu Cienco 4 khẩn trương kiểm tra, xây dựng và thực hiện phương án sửa chữa, khắc phục đồng bộ, triệt để các hư hỏng trên toàn đoạn tuyến. Trước mắt tập trung xử lý dứt điểm tình trạng mặt đường hằn lún vệt bánh xe, ổ gà, vạch sơn báo hiệu bị mờ và các hư hỏng có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn giao thông; đồng thời có giải pháp căn cơ, lâu dài, xác định rõ tiến độ, trách nhiệm trong việc tổ chức thực hiện.

Trạm thu phí đặt tại cầu Bến Thủy I của Cienco 4.

Trường hợp Cienco 4 không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, kịp thời các yêu cầu về bảo đảm chất lượng, an toàn khai thác, đề nghị Bộ Xây dựng và Cục Đường bộ Việt Nam xem xét, xử lý theo thẩm quyền, trong đó có việc tạm dừng thu phí đường bộ theo quy định.

Video: Hiện trạng mặt đường quốc lộ 1 đoạn từ Nam cầu Bến Thủy tới Bắc tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh (cũ).