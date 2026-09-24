Hà Tĩnh có thêm tuyến vận tải khách cố định Hương Khê – Kỳ Anh

Xe khách của các nhà xe chạy tuyến cố định đỗ ở bến xe Hà Tĩnh.

Ông Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng phòng Quản lý vận tải, phương tiện và an toàn giao thông (Sở Xây dựng Hà Tĩnh) cho hay: Sở đã thống nhất bổ sung danh mục tuyến vận tải khách cố định nội tỉnh từ Hương Khê đi Kỳ Anh và ngược lại.

Lộ trình tuyến từ điểm đi là bến xe Hương Khê (xã Hương Khê) và điểm đến là bến xe Kỳ Anh (phường Sông Trí), cự ly vận chuyển gần 90km. Lưu lượng kế hoạch trên tuyến là 40 chuyến/tháng, giãn cách xe chạy giữa các chuyến là 30 phút.

Hành trình chạy xe: bến xe Hương Khê - quốc lộ 15 - đường tỉnh 550 - quốc lộ 1 đường tránh Hà Tĩnh - quốc lộ 1 - bến xe Kỳ Anh và ngược lại.

Lộ trình tuyến vận tải khách cố định nội tỉnh từ Hương Khê đi Kỳ Anh và ngược lại.

Theo ông Nguyễn Tiến Dũng, đã có 1 doanh nghiệp vận tải khách ở phường Thành Sen nộp hồ sơ đăng ký khai thác tuyến Hương Khê - Kỳ Anh và ngược lại. Hiện nay, các đơn vị của sở đang phối hợp với doanh nghiệp để triển khai các thủ tục theo quy định.

Cùng với đó, Sở Xây dựng cũng đã có báo cáo tới Cục Đường bộ Việt Nam về việc bổ sung danh mục tuyến vận tải khách cố định nội tỉnh từ Hương Khê đi Kỳ Anh và ngược lại. Đồng thời cung cấp thông tin để các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định được biết, đăng ký khai thác tuyến.