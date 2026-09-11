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Xe tải va chạm xe máy lúc nửa đêm, 1 người chết, 1 người bị thương

Văn Đức
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(Baohatinh.vn) - Sau khi va chạm với xe tải tại ngã tư trên quốc lộ 12C ở Hà Tĩnh, 2 người đi trên xe máy ngã xuống đường khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương.

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Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Cơ quan quản lý đường bộ cung cấp.

Vụ tai nạn giao thông xảy ra lúc 23h40’ ngày 10/9 trên quốc lộ 12C thuộc phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh.

Vào thời gian trên, xe ô tô tải BKS 30M – 781.xx do tài xế Nguyễn Hồng Ch. (SN 2002, trú tại xã Quảng Trạch, tỉnh Quảng Trị) điều khiển, lưu thông hướng từ cảng Vũng Áng lên quốc lộ 1.

Khi tới khu vực ngã tư quốc lộ 12C, xe tải xảy ra va chạm với xe máy BKS 38G1-040.xx chở anh Dương Văn Th. (SN 1982) và anh Phạm Hoài L. (SN 1999, cùng trú xã Kỳ Thượng, tỉnh Hà Tĩnh).

Vụ tai nạn khiến anh Th. tử vong, anh L. bị thương, được đưa tới bệnh viện cấp cứu.

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Hiện trường vụ tai nạn

Nhận tin báo, Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với công an địa phương và đơn vị liên quan có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo đơn vị quản lý tuyến quốc lộ 12C, đoạn tuyến xảy ra tai nạn có hệ thống biển báo, vạch sơn rõ ràng, mặt đường êm thuận. Trước thời điểm xảy ra sự việc, khu vực này có mưa.

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Chủ đề An toàn giao thông

Chủ đề Tai nạn giao thông

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