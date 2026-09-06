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Xe khách va chạm xe đầu kéo trên cao tốc qua Hà Tĩnh, 5 người bị thương

Văn Đức
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(Baohatinh.vn) - Vụ va chạm giữa xe khách giường nằm và xe đầu kéo trên cao tốc qua Hà Tĩnh làm 5 người bị thương, giao thông bị ùn tắc.

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Vụ tai nạn giao thông giữa xe khách giường nằm mang BKS 38B - 012.xx với xe đầu kéo mang BKS 37H-173.xx kéo rơ-moóc 37RM-031.xx xảy ra lúc 3h50' trên Km508+000 cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi thuộc địa bàn xã Toàn Lưu, tỉnh Hà Tĩnh. Thời điểm xảy ra tai nạn, 2 xe đi cùng chiều theo hướng Bắc - Nam.
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Vụ tai nạn giao thông làm 5 người trên xe khách giường nằm bị thương, chủ yếu chấn thương vùng cổ, tay, chân. 2 xe ô tô hư hỏng nằm giữa làn 2, gây ùn tắc giao thông hướng Bắc - Nam trên cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi. Lực lượng chức năng phải phân luồng cho dòng phương tiện di chuyển xuống nút giao cao tốc với tỉnh lộ 548 ở xã Đồng Lộc để đi ra quốc lộ 1.
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Thời điểm xảy ra tai nạn, trời không mưa, mặt đường cao tốc bình thường, hệ thống an toàn giao thông đầy đủ. Nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đang được điều tra, làm rõ.

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Chủ đề An toàn giao thông

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