Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Pháp luật

An ninh trật tự

Hà Tĩnh: Xử phạt gần 1.200 trường hợp vi phạm giao thông trong dịp nghỉ lễ

Văn Đức
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Dịp nghỉ lễ 2/9, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Tĩnh kiểm tra hơn 6.500 lượt phương tiện; trong đó lập biên bản, xử phạt gần 1.200 trường hợp.

bqbht_br_csgt.jpg
Lực lượng CSGT kiểm tra phương tiện trên tuyến quốc lộ 1 trong dịp nghỉ lễ 2/9.

Để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông (ATGT) trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã bố trí lực lượng, phương tiện, thiết bị, triển khai đồng bộ các giải pháp, tăng cường tuần tra, kiểm soát, phân luồng, điều tiết, góp phần giữ giao thông thông suốt, an toàn trong những ngày nghỉ lễ.

Từ ngày 29/8 đến ngày 2/9, lực lượng CSGT Hà Tĩnh huy động 557 lượt cán bộ, chiến sĩ, tổ chức 175 ca tuần tra tại các tuyến giao thông có mật độ phương tiện cao, khu vực cửa ngõ, địa bàn tập trung đông người và các điểm du lịch.

3tt.jpg
Trong 5 ngày nghỉ lễ, lực lượng CSGT lập biên bản xử phạt gần 1.200 trường hợp vi phạm quy định ATGT.

Qua kiểm tra hơn 6.500 lượt phương tiện, lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với 1.198 trường hợp vi phạm quy định ATGT, phạt tiền 1,5 tỷ đồng; tạm giữ 93 phương tiện, tước và trừ điểm giấy phép lái xe 177 trường hợp.

Các vi phạm chủ yếu là chạy quá tốc độ, vi phạm nồng độ cồn, điều khiển mô tô không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm.

Qua 5 ngày nghỉ lễ, toàn tỉnh xảy ra 5 vụ tai nạn giao thông làm 2 người tử vong, 5 người bị thương.

Theo thông tin từ Sở Xây dựng, trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, số lượng phương tiện thông qua các bến xe là 919 lượt xe với 12.949 lượt khách; các tuyến xe buýt hoạt động bình thường, đáp ứng nhu cầu đi lại của Nhân dân. Các tuyến giao thông trên địa bàn tỉnh đảm bảo an toàn, thông suốt; các đoạn tuyến đang trong quá trình bảo trì, nâng cấp, mở rộng được bố trí đầy đủ hệ thống biển báo, thực hiện các giải pháp đảm bảo ATGT.

Tin liên quan

Tags:

#CSGT Hà Tĩnh xử lý vi phạm giao thông #Xử lý vi phạm giao thông ở Hà Tĩnh #Vi phạm giao thông ở hà Tĩnh #Vi phạm giao thông #Xử lý vi phạm nồng độ cồn #CSGT Hà Tĩnh xử phạt vi phạm #Cảnh sát giao thông Hà Tĩnh xử lý vi phạm giao thông

Chủ đề An toàn giao thông

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Tá hỏa khi kỳ đà hoa nặng 6kg chạy vào nhà

Tá hỏa khi kỳ đà hoa nặng 6kg chạy vào nhà

Một cá thể kỳ đà hoa quý hiếm bất ngờ chạy vào nhà dân tại phường Thành Sen (Hà Tĩnh). Hiện cá thể đã được giao nộp cho cơ quan chức năng để thả về môi trường tự nhiên.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!