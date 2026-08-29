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Giao thông ở Hà Tĩnh thông thoáng trong ngày đầu nghỉ lễ

Văn Đức
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(Baohatinh.vn) - Trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, tình hình trên các tuyến giao thông trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh an toàn, thông thoáng, không xuất hiện tình trạng ùn tắc.

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Ngay từ sáng 29/8 - ngày đầu nghỉ kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, lưu lượng phương tiện di chuyển trên tuyến cao tốc Bắc - Nam qua địa bàn Hà Tĩnh gia tăng so với ngày thường.
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Tại nút giao cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi qua địa bàn xã Toàn Lưu, lượng xe ô tô cá nhân và xe khách liên tỉnh lưu thông liên tục. Tuy mật độ xe đông, các phương tiện đều di chuyển với tốc độ ổn định, chấp hành nghiêm quy định về khoảng cách và tốc độ.
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Phương tiện lưu thông thuận lợi qua trạm thu phí đặt ở nút giao tại xã Toàn Lưu, tỉnh Hà Tĩnh.
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Việc đưa vào vận hành tuyến cao tốc Bắc - Nam không chỉ giảm tải đáng kể áp lực cho các tuyến giao thông trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh mà còn giúp người dân rút ngắn thời gian di chuyển, khởi đầu kỳ nghỉ lễ thuận lợi, an toàn. Trong ảnh: Cao tốc Bắc - Nam đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng qua địa bàn xã Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.
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Quãng đường di chuyển thuận lợi, rút ngắn thời gian di chuyển, cộng thêm thời tiết ngày đầu kỳ nghỉ lễ nắng ráo, giúp cho các gia đình có thể tự di chuyển bằng xe cá nhân đến các điểm du lịch trên địa bàn Hà Tĩnh và các tỉnh lân cận.
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Tình hình giao thông trên tuyến quốc lộ 1 qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh cũng thông thoáng, ổn định. Trong ảnh: Tuyến quốc lộ 1 qua địa bàn xã Việt Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.
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Trên tuyến quốc lộ 1 qua trung tâm đô thị Hà Tĩnh, lượng phương tiện tăng hơn so với thường ngày. Tuy nhiên, tình hình giao thông vẫn cơ bản ổn định.
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Theo ghi nhận, lượng xe tải đường dài trên quốc lộ 1 có phần ít hơn thường ngày, thay vào đó, xuất hiện nhiều phương tiện cá nhân và xe khách phục vụ nhu cầu đi lại, du lịch, thăm thân của người dân.
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Trên quốc lộ 1 tuyến tránh Hà Tĩnh đoạn qua xã Thạch Hà, phương tiện cũng lưu thông thuận lợi.
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Thời tiết ngày đầu kỳ nghỉ lễ 2/9 thuận lợi cho các phương tiện tham gia giao thông. Trong ảnh: Nút giao giữa quốc lộ 1 tuyến tránh Hà Tĩnh với đường kết nối lên nút giao cao tốc Bắc - Nam ở xã Thạch Hà.
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Tại các tuyến giao thông ở phường Thành Sen - trung tâm của tỉnh Hà Tĩnh, không khí kỳ nghỉ lễ vừa mang nét hân hoan, nhộn nhịp, vừa giữ được sự bình yên, trật tự.
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Tại các trục đường chính và khu vực xung quanh các trung tâm thương mại, chợ dân sinh, lượng người và phương tiện tham gia giao thông có tăng lên, nhưng không xảy ra hiện tượng ùn tắc cục bộ.
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Để tạo thuận lợi cho người dân đi lại thuận tiện, Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng sở, ban, ngành và địa phương trên địa bàn Hà Tĩnh đã chỉ đạo các đơn vị chức năng tập trung triển khai các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông suốt kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

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Chủ đề An toàn giao thông

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