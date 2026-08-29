Giao thông ở Hà Tĩnh thông thoáng trong ngày đầu nghỉ lễ

(Baohatinh.vn) - Trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, tình hình trên các tuyến giao thông trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh an toàn, thông thoáng, không xuất hiện tình trạng ùn tắc.
Ngay từ sáng 29/8 - ngày đầu nghỉ kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, lưu lượng phương tiện di chuyển trên tuyến cao tốc Bắc - Nam qua địa bàn Hà Tĩnh gia tăng so với ngày thường.
Phương tiện lưu thông thuận lợi qua trạm thu phí đặt ở nút giao tại xã Toàn Lưu, tỉnh Hà Tĩnh.
Quãng đường di chuyển thuận lợi, rút ngắn thời gian di chuyển, cộng thêm thời tiết ngày đầu kỳ nghỉ lễ nắng ráo, giúp cho các gia đình có thể tự di chuyển bằng xe cá nhân đến các điểm du lịch trên địa bàn Hà Tĩnh và các tỉnh lân cận.
Theo ghi nhận, lượng xe tải đường dài trên quốc lộ 1 có phần ít hơn thường ngày, thay vào đó, xuất hiện nhiều phương tiện cá nhân và xe khách phục vụ nhu cầu đi lại, du lịch, thăm thân của người dân.
Tại các tuyến giao thông ở phường Thành Sen - trung tâm của tỉnh Hà Tĩnh, không khí kỳ nghỉ lễ vừa mang nét hân hoan, nhộn nhịp, vừa giữ được sự bình yên, trật tự.
Từ ngày 26/8 đến ngày 25/9, cùng với lực lượng CSGT cả nước, CSGT Hà Tĩnh triển khai đợt cao điểm tổng kiểm soát, xử lý vi phạm đối với phương tiện kinh doanh vận tải hành khách và hàng hóa, góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông.
Tình trạng xe ô tô vi phạm giao thông trên quốc lộ 8, đặc biệt là xe biển kiểm soát (BKS) Lào, đoạn từ Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đến xã Sơn Tây (Hà Tĩnh) với nhiều lỗi như lấn làn, dừng đỗ sai quy định... diễn ra khá phổ biến.