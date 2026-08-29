Giao thông ở Hà Tĩnh thông thoáng trong ngày đầu nghỉ lễ

Ra mắt mô hình “xã không có tội phạm” đầu tiên của toàn quốc tại Hà Tĩnh 10/09/2026 16:57 Mô hình "xã không có tội phạm" được triển khai tại xã Đức Đồng (Hà Tĩnh) nhằm phát huy sức mạnh cộng đồng trong phòng chống tội phạm và giữ vững an ninh trật tự địa phương.

Sẵn sàng thực tập chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ quy mô cấp tỉnh năm 2026 10/09/2026 13:58 Công tác chuẩn bị cho cuộc thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn Hà Tĩnh năm 2026 đã cơ bản hoàn tất.

Tá hỏa khi kỳ đà hoa nặng 6kg chạy vào nhà 10/09/2026 10:52 Một cá thể kỳ đà hoa quý hiếm bất ngờ chạy vào nhà dân tại phường Thành Sen (Hà Tĩnh). Hiện cá thể đã được giao nộp cho cơ quan chức năng để thả về môi trường tự nhiên.

Bắt đối tượng trộm máy biến áp tại một nhà máy gạch 10/09/2026 10:47 Nhận thấy Nhà máy gạch Cẩm Minh (xã Cẩm Lạc, tỉnh Hà Tĩnh) đã bị tháo dỡ, không có người trông coi, Trần Tuấn Hưng (trú tỉnh Nghệ An) nảy sinh ý định lấy trộm chiếc máy biến áp.

Quấy rối Tổng đài 115 Hà Tĩnh có thể bị xem xét xử lý hình sự 10/09/2026 07:48 Công an Hà Tĩnh cảnh báo, hành vi quấy rối Tổng đài 115 có thể bị xử phạt hành chính từ 3 - 4 triệu đồng, trường hợp nghiêm trọng có thể bị xem xét xử lý hình sự.

Quốc lộ 1 qua Hà Tĩnh xuống cấp, nguy cơ mất an toàn giao thông 10/09/2026 05:10 Mặt đường quốc lộ 1 đoạn từ Nam cầu Bến Thủy tới Bắc tuyến tránh TP Hà Tĩnh (cũ) bị xuống cấp nghiêm trọng, gây mất an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Tăng cường kiểm soát phương tiện vận tải hành khách và hàng hoá 09/09/2026 08:24 Từ ngày 26/8 đến ngày 25/9, cùng với lực lượng CSGT cả nước, CSGT Hà Tĩnh triển khai đợt cao điểm tổng kiểm soát, xử lý vi phạm đối với phương tiện kinh doanh vận tải hành khách và hàng hóa, góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông.

Nhan nhản xe mang biển kiểm soát Lào vi phạm giao thông trên quốc lộ 8 08/09/2026 13:50 Tình trạng xe ô tô vi phạm giao thông trên quốc lộ 8, đặc biệt là xe biển kiểm soát (BKS) Lào, đoạn từ Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đến xã Sơn Tây (Hà Tĩnh) với nhiều lỗi như lấn làn, dừng đỗ sai quy định... diễn ra khá phổ biến.

Xe chở 24 khách bốc cháy trên cao tốc, nam thanh niên 19 tuổi tử vong 08/09/2026 06:46 Xe giường nằm chạy trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo đoạn qua tỉnh Khánh Hoà bốc cháy, khiến nam thanh niên 19 tuổi tử vong, giao thông ùn tắc hơn một km.

Bộ Công an bắt tàu cá chở 1,1 tấn ma túy trên biển 07/09/2026 20:04 Kiểm tra tàu cá trên vùng biển giáp ranh Việt Nam - Indonesia, cảnh sát phát hiện 58 bao tải chứa 1,16 tấn ketamine giấu trong vách hai bên mạn tàu, trị giá khoảng 800 tỷ đồng.

Bắt nhóm đối tượng tổ chức sử dụng ma túy tại nhà riêng 07/09/2026 16:49 Công an phường Hoành Sơn (Hà Tĩnh) bắt quả tang tại nhà riêng Nguyễn Mạnh Hùng 4 đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Cảnh sát cứu 26 người trong vụ cháy khách sạn sáng sớm nay 07/09/2026 10:37 Nhận tin báo cháy tại khách sạn trên đường Tân Kỳ Tân Quý, Công an TP Hồ Chí Minh nhanh chóng triển khai lực lượng và phương tiện đến hiện trường triển khai dập lửa, cứu được 26 người.

An ninh trật tự đường thuỷ mùa mưa bão được triển khai thế nào? 07/09/2026 10:09 Thời điểm mùa mưa bão đang đến gần, lực lượng chức năng Hà Tĩnh chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy.

5 học sinh bị bạn dùng dao tấn công đã ổn định sức khỏe 07/09/2026 08:05 5 học sinh bị nam sinh cùng trường dùng hung khí tấn công tại xã Thạnh An (TP Hồ Chí Minh) đã ổn định sức khỏe; công an đang làm rõ nguyên nhân và các yếu tố liên quan.

Hướng dẫn tự kiểm tra và nghiệm thu PCCC cho chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình 07/09/2026 05:26 Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh Hà Tĩnh) hướng dẫn chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình tự tổ chức nghiệm thu về PCCC theo quy định tại Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP ngày 18/5/2026 của Chính phủ.

Thành lập các đội dân phòng - lực lượng “gần dân, sát dân” 06/09/2026 08:18 Thực hiện Nghị quyết số 14/2026/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Hà Tĩnh, đến nay, 69 xã, phường đã thành lập 827 đội dân phòng, tạo thêm những "cánh tay nối dài" ở cơ sở.

Nhanh chóng làm rõ vụ trộm tài sản của người dân về quê nghỉ lễ 06/09/2026 05:51 Công an xã Yên Hoà (Hà Tĩnh) đã nhanh chóng điều tra, làm rõ đối tượng lấy trộm tài sản trị giá khoảng 22 triệu đồng của một người dân ở Hà Nội về quê nghỉ lễ dịp 2/9.

Dừng xe ngủ trên cao tốc, tài xế bị phạt 24 triệu đồng 04/09/2026 15:50 Dừng xe ngay trên đường cao tốc để ngủ không chỉ vi phạm quy định về an toàn giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn nghiêm trọng, đặc biệt khi các phương tiện lưu thông với tốc độ cao.

Khuyến cáo giải pháp an toàn phòng cháy, chữa cháy khi để trẻ em ở nhà một mình 04/09/2026 14:24 Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH (Công an tỉnh Hà Tĩnh) khuyến cáo các giải pháp an toàn khi để trẻ em ở nhà một mình.

Formosa Hà Tĩnh kiểm soát kịp thời sự cố tại lò gió nóng 04/09/2026 13:40 Theo thông tin từ Công ty Formosa Hà Tĩnh, sự cố tại lò gió nóng số 3 đã được kiểm soát, không gây thiệt hại về người và không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

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Theo chân cảnh sát cơ động qua những cung đường Hà Tĩnh về đêm 03/09/2026 15:00 Khi phố phường đã bắt đầu chuyển dần về khuya cũng là lúc lực lượng cảnh sát cơ động Công an Hà Tĩnh bước vào ca tuần tra để bảo vệ bình yên cho mỗi mái nhà, con phố.

Việc chấp hành khoảng cách an toàn trên cao tốc qua Hà Tĩnh ra sao? 03/09/2026 11:00 Việc chấp hành quy định khoảng cách an toàn không chỉ giúp dòng xe lưu thông thuận lợi, mà còn giảm thiểu tối đa các sự cố va chạm, tai nạn giao thông “dồn toa” trên cao tốc qua Hà Tĩnh.

Bất an khi người chưa đủ điều kiện vẫn điều khiển phương tiện giao thông 03/09/2026 08:18 Chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe, nhưng một số người ở Hà Tĩnh vẫn vô tư điều khiển phương tiện tham gia giao thông, tiềm ẩn những nguy cơ tai nạn.

Hà Tĩnh xử lý gần 700 trường hợp vi phạm giao thông trong 3 ngày nghỉ lễ 31/08/2026 15:40 Trong 3 ngày đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, lực lượng CSGT Hà Tĩnh đã kiểm tra gần 4.000 phương tiện, xử lý 697 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 935 triệu đồng.

Lật xe khách giường nằm khiến nhiều người thương vong 31/08/2026 09:35 Khi đến phường Hội Phú, Gia Lai, xe khách bất ngờ mất lái rồi lật nghiêng vào lề đường bên phải theo hướng di chuyển. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 33 hành khách.