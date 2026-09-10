Tá hỏa khi kỳ đà hoa nặng 6kg chạy vào nhà

Sáng 10/9, UBND phường Thành Sen phối hợp với Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng (Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh), Công an phường Thành Sen, Vườn quốc gia Vũ Quang tổ chức tiếp nhận 1 cá thể kỳ đà hoa do người dân giao nộp.

UBND phường Thành Sen phối hợp với các đơn vị tiếp nhận cá thể kỳ đà hoa.

Trước đó, tối ngày 9/9, gia đình ông Đỗ Xuân Hoài ở tổ dân phố 34, phường Thành Sen phát hiện 1 cá thể kỳ đà hoa chạy vào nhà. Gia đình đã trình báo với cơ quan chức năng để bàn giao.

Theo lực lượng kiểm lâm, đây là cá thể kỳ đà hoa quý hiếm, nặng 6kg, có tên khoa học là Varanus salvator, nằm trong nhóm IIB - động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm được pháp luật bảo vệ.

Kỳ đà hoa là loài có tên trong Sách Đỏ Việt Nam.

Được biết, kỳ đà hoa là loài thằn lằn lớn nhất ở Việt Nam và lớn thứ hai thế giới (chỉ đứng sau rồng Komodo). Loài này nằm trong Sách Đỏ Việt Nam với cấp độ bảo tồn V (Vulnerable - Dễ bị đe dọa tuyệt chủng).

Sau khi tiếp nhận, các đơn vị sẽ tiến hành bàn giao cho Vườn Quốc gia Vũ Quang để chăm sóc và tái thả về môi trường tự nhiên.