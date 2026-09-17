Cháy nhà 4 tầng ở TP HCM: 2 nạn nhân tử vong tại tầng trệt và tầng lửng

Đến hơn 9h ngày 17/9, cơ quan công an vẫn đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà 4 tầng ở phường Chợ Lớn, khiến 2 người tử vong, 5 người bị thương.

Ghi nhận của phóng viên, bên ngoài hiện trường, lực lượng chức năng căng dây phong tỏa để phục vụ công tác điều tra. Người dân đi vào con hẻm được lực lượng chức năng hướng dẫn ra ngoài.

Trước đó, hơn 1h20 cùng ngày, Trung tâm Thông tin chỉ huy Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07, Công an TPHCM) nhận tin báo cháy tại căn nhà số 101/11 đường Phạm Hữu Chí.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy (Ảnh: Hoàng Hướng).

Ngay sau đó, PC07 đã điều động Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 5, 10 với 7 xe chữa cháy các loại cùng 44 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Tại hiện trường, lực lượng chữa cháy nhanh chóng triển khai các phương án dập lửa, đồng thời tổ chức tìm kiếm, cứu nạn. 5 người được hướng dẫn, giải cứu ra ngoài an toàn và chuyển đến bệnh viện điều trị.

Qua trinh sát, lực lượng chức năng phát hiện 2 người tử vong tại tầng trệt và tầng lửng của căn nhà.

Đến 2h06, đám cháy được khống chế. Khoảng 30 phút sau, hỏa hoạn được dập tắt hoàn toàn.

Cảnh sát phá tường để tiếp cận và giải cứu các nạn nhân (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo PC07, căn nhà có quy mô 4 tầng gồm tầng trệt, tầng lửng, 2 lầu và sân thượng, tổng diện tích khoảng 200m2. Đây là nhà ở riêng lẻ dạng nhà ống, tầng trệt được sử dụng để xe máy, phía trên là khu vực sinh hoạt.

Căn nhà có 2 lối thoát nạn gồm cửa chính và lối từ sân thượng sang nhà bên cạnh. Vụ cháy làm khoảng 145m2 diện tích căn nhà bị ảnh hưởng, thiệt hại tài sản đang được thống kê.

Lực lượng chức năng đã bảo vệ khoảng 55m2 diện tích còn lại, đồng thời ngăn cháy lan sang các khu vực xung quanh.

Theo cơ quan chức năng, thời điểm xảy ra cháy vào ban đêm, các nạn nhân có thể đang ngủ nên việc phát hiện và báo cháy muộn. Khi lực lượng chuyên nghiệp đến hiện trường, lửa và khói đã bao trùm khu vực tầng 1 và tầng 2, trong đó lượng khói, khí độc lớn gây khó khăn cho công tác tiếp cận, tìm kiếm và cứu nạn.