An ninh trật tự đường thuỷ mùa mưa bão được triển khai thế nào?

Phương tiện vận tải hoạt động trên sông La khá nhộn nhịp đòi hỏi lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, bảo đảm ATGT đường thủy.

Tuyến sông La chảy qua địa bàn xã Đức Thọ dài hơn 6 km, từ cống Bùi Xá đến bến Tam Soa. Trên tuyến hiện có 8 sà lan và 2 bến thủy nội địa được cấp phép hoạt động khai thác, tập kết, kinh doanh khoáng sản cùng hàng trăm thuyền, bè lớn nhỏ của người dân trong vùng và khu vực lân cận hoạt động. Lượng phương tiện hoạt động khá lớn nên công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy luôn được địa phương chú trọng, nhất là trong thời điểm mùa mưa bão.

Để chủ động phòng ngừa, Công an xã Đức Thọ thường xuyên tổ chức tuần tra, giám sát trên tuyến sông La; đồng thời tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành các quy định về trật tự, an toàn giao thông đường thủy.

Công tác tuần tra được Công an xã Đức Thọ triển khai thường xuyên trên toàn tuyến.

“Chúng tôi thường xuyên triển khai lực lượng tuần tra, giám sát trên tuyến sông La đoạn qua địa bàn nhằm nắm bắt tình hình từ sớm, từ xa để ngăn chặn các tình trạng mất ATGT trên tuyến. Đặc biệt, Công an xã cũng đấu tranh, ngăn chặn hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản (cát) trái phép nên tình trạng sà lan hút, vận chuyển khoáng sản trái phép cơ bản được kiểm soát”, Thượng tá Trần Thanh Tuấn – Trưởng Công an xã Đức Thọ cho biết.

Cùng với sự vào cuộc của lực lượng chức năng, các chủ bến thủy nội địa cũng chủ động thực hiện những biện pháp bảo đảm an toàn trong quá trình khai thác. Là chủ một bến thủy nội địa ven sông La, ông Nguyễn Hiệp (xã Đức Quang) thường xuyên kiểm tra cầu bến, mặt bến, hệ thống neo buộc, phao tiêu, biển báo; kịp thời sửa chữa những hạng mục hư hỏng. Khi thời tiết diễn biến bất lợi, mưa bão, lũ, nước dâng hoặc tầm nhìn hạn chế, việc tổ chức hoạt động được cân nhắc trên cơ sở điều kiện thực tế, chỉ duy trì khi bảo đảm các yêu cầu an toàn.

Bến thủy nội địa của ông Nguyễn Hiệp thường xuyên được kiểm tra, bảo đảm các điều kiện an toàn cho phương tiện ra vào, neo đậu.

“Mỗi tháng, bến của chúng tôi đón khoảng 5 - 6 chuyến phà cập bến để vận chuyển, tập kết khoáng sản. Để đảm bảo an toàn, nhất là trong mùa mưa bão, chúng tôi luôn chấp hành các quy định về hoạt động của bến. Khi thời tiết diễn biến bất lợi, chúng tôi theo dõi tình hình và chủ động tạm dừng hoạt động nếu điều kiện không bảo đảm an toàn”, ông Hiệp cho biết.

Đối với các phương tiện vận tải hành khách đường thủy, việc bảo đảm an toàn cho người dân được đặt lên hàng đầu, nhất là trong mùa mưa bão. Các chủ phương tiện phải thường xuyên kiểm tra tình trạng kỹ thuật, máy móc, trang thiết bị an toàn; chấp hành quy định về số người được phép chở, trang bị và hướng dẫn hành khách sử dụng áo phao, dụng cụ cứu sinh. Khi thời tiết diễn biến bất lợi, không bảo đảm an toàn, phương tiện phải chủ động giảm tần suất hoặc tạm dừng hoạt động.

Đội Cảnh sát đường thủy (Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Hà Tĩnh) kiểm tra phương tiện vận tải chở khách của ông Trần Đình Huynh.

“Chúng tôi nâng cấp thuyền, máy móc đảm bảo, yêu cầu khách mặc áo phao đầy đủ. Lực lượng chức năng cũng luôn nhắc nhở nên chúng tôi nâng cao ý thức thêm để đảm bảo an toàn cho khách hàng. Khi có gió cấp 4 trở lên chúng tôi sẽ cho phương tiện nghỉ để đảm bảo an toàn”, ông Trần Đình Huynh – chủ thuyền chở khách tại xã Nghi Xuân cho biết.

Trên các tuyến sông trọng yếu, đội Cảnh sát đường thủy (Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Hà Tĩnh) cũng tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, rà soát luồng lạch, cảnh báo các khu vực nguy hiểm và sẵn sàng hỗ trợ khi có tình huống phát sinh. Lực lượng chức năng đã tổ chức ký cam kết với 36 doanh nghiệp, cá nhân, chủ 17 bến, bãi và 68 thuyền viên; tuyên truyền pháp luật, kỹ năng phòng, chống đuối nước cho hơn 1.300 người dân.

Một số trường hợp không chấp hành ATGT đường thuỷ trên sông Lam đoạn qua xã Nghi Xuân được lực lượng chức năng nhắc nhở, tuyên truyền.

Tại các bến đò, bến khách ngang sông và khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa lũ, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, nhắc nhở người điều khiển phương tiện chấp hành quy định an toàn, nhất là trang bị, sử dụng áo phao và dụng cụ cứu sinh. Khi mưa lũ diễn biến phức tạp, nước chảy xiết hoặc điều kiện không bảo đảm, lực lượng chức năng sẽ chủ động cảnh báo, phối hợp với chính quyền địa phương tạm dừng hoạt động để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

“Trong mùa mưa bão, đơn vị sẽ thường xuyên cập nhật diễn biến thời tiết, rà soát các tuyến sông, bến đò, bến khách ngang sông và những khu vực có nguy cơ mất an toàn để kịp thời cảnh báo. Khi nước chảy xiết, mưa lũ diễn biến phức tạp hoặc điều kiện không bảo đảm, lực lượng chức năng sẽ phối hợp với chính quyền địa phương để tạm dừng hoạt động đường thủy. Chúng tôi cũng khuyến cáo người dân chấp hành hướng dẫn, không cố tình di chuyển vào những khu vực đã được cảnh báo nguy hiểm”, Thiếu tá Hoàng Tùng Lâm – Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Hà Tĩnh) cho biết.

Thời gian tới, lực lượng Cảnh sát giao thông tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra các tuyến sông, bến thủy nội địa, bến đò, bến khách ngang sông; kịp thời cảnh báo khi mưa lũ, nước chảy xiết và chủ động tạm dừng hoạt động tại những khu vực không bảo đảm an toàn. Việc kiểm soát chặt phương tiện, bến thủy, luồng tuyến và nâng cao ý thức chấp hành của chủ bến, người điều khiển phương tiện được xem là giải pháp quan trọng để phòng ngừa tai nạn, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản và duy trì hoạt động giao thông đường thủy trong điều kiện thời tiết cho phép.