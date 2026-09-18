Chở hơn 1 tạ pháo lậu từ Quảng Trị ra Hà Tĩnh, nam thanh niên bị khởi tố

Hoàng Văn Phước cùng tang vật bị thu giữ.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Hoàng Văn Phước (SN 2000, trú tại xã Tân Lập, tỉnh Quảng Trị) về tội vận chuyển hàng cấm.

Trước đó, vào ngày 7/9/2026, Công an xã Phúc Trạch, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường đồng chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an Hà Tĩnh) phát hiện, bắt quả tang Hoàng Văn Phước điều khiển xe máy chở 63 hộp pháo hoa nổ, loại 49 ống, tổng khối lượng 107,6 kg.

Cơ quan chức năng tống đạt các quyết định khởi tố đối với Hoàng Văn Phước.

Tại cơ quan công an, Hoàng Văn Phước khai được thuê vận chuyển số pháo hoa nổ nói trên từ Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị) đến xã Phúc Trạch (Hà Tĩnh) giao cho người khác để hưởng tiền công. Được biết, Hoàng Văn Phước đã có tiền án về tội "Vận chuyển hàng cấm", chưa xóa án tích.

Vụ án đang được cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.