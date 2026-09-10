Bắt đối tượng trộm máy biến áp tại một nhà máy gạch

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Tuấn Hưng (SN 1976), trú tại phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An về tội “Trộm cắp tài sản”.

Trần Tuấn Hưng bị bắt giữ về hành vi trộm cắp tài sản

Theo kết quả điều tra, Trần Tuấn Hưng từng làm công nhân điện lực và hành nghề thu mua phế liệu thải ra từ ngành điện như máy biến áp, dây dẫn điện. Sau khi mua, Hưng tháo dỡ, phân loại rồi bán kiếm lời.

Sáng 22/8, Hưng gọi điện cho người từng làm bảo vệ Nhà máy gạch Cẩm Minh để hỏi về tình hình nhà máy. Qua trao đổi, Hưng biết nhà máy đã bán cho người khác, được dọn sạch, chỉ còn lại máy biến áp.

Đến trưa cùng ngày, Hưng đi từ Nghệ An vào Nhà máy gạch Cẩm Minh. Sau khi thấy các hạng mục đã bị tháo dỡ, đập phá, chỉ còn máy biến áp và không có người trông coi, quản lý tài sản, Hưng nảy sinh ý định lấy trộm chiếc máy biến áp.

Sau khi kiểm tra thực tế, Hưng lên kế hoạch thuê xe cẩu đưa chiếc máy biến áp về, sau đó tháo dỡ, bán kiếm lời.

Cơ quan công an thu giữ tang vật là máy biến áp

Sáng 23/8, Trần Tuấn Hưng liên lạc với P.V.T. (SN 1994), trú phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An, thuê người này vào Nhà máy gạch Cẩm Minh thuộc xã Cẩm Lạc, tỉnh Hà Tĩnh để thực hiện hành vi lấy trộm chiếc máy biến áp.

Sau khi nhận được tin báo, Công an xã Cẩm Lạc đã phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ Trần Tuấn Hưng là đối tượng thực hiện hành vi phạm tội.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.