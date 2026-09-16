Cháy nhà lúc rạng sáng ở Hà Nội, 5 người tử vong

Cảnh sát tiếp cận căn nhà xảy ra cháy - Ảnh: T.K.

Rạng sáng 16-9, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo xảy ra cháy tại ngôi nhà số 2B ngõ 2B Văn Cao, phường Tây Hồ, Hà Nội.

Theo thông tin ban đầu của người dân tại hiện trường, khoảng 1h50 cùng ngày, sau khi phát hiện cháy xảy ra, người dân đã báo động, đồng thời sử dụng phương tiện tại chỗ để chữa cháy ban đầu nhưng không thể khống chế đám cháy.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy đã điều động lực lượng và phương tiện đến hiện trường. Trong đó có 6 xe chuyên dụng cùng gần 40 cán bộ, chiến sĩ, phối hợp với chính quyền địa phương, Công an phường Tây Hồ và nhân dân tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Nơi xảy ra hỏa hoạn làm 5 người chết - Ảnh: D.C.

Sáng sớm 16-9, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đã trực tiếp có mặt tại hiện trường vụ cháy.

Tại đây, ông chỉ đạo Công an thành phố phối hợp với các sở, ngành và chính quyền địa phương khẩn trương thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân, khắc phục hậu quả vụ cháy. Đồng thời, cần tập trung điều tra, xác định danh tính cụ thể các nạn nhân và làm rõ nguyên nhân để xử lý theo quy định.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng (đứng giữa) có mặt tại hiện trường vụ cháy sáng sớm nay - Ảnh: HỒNG QUANG

Khu vực xảy ra cháy là ngôi nhà 4 tầng, có diện tích khoảng 60m²/tầng. Thời điểm tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng xác định có 4 người đã thoát nạn ra ngoài và còn người mắc kẹt bên trong đám cháy.

Chỉ huy chữa cháy đã chỉ đạo triển khai đội hình trinh sát, sử dụng bình thở chuyên dụng tiếp cận các tầng nhà tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, đồng thời tổ chức các mũi tấn công khống chế đám cháy, ngăn không để cháy lan lên các tầng phía trên và các nhà dân liền kề.

Đến khoảng 2h30, đám cháy cơ bản được khống chế, lực lượng chức năng đã ngăn chặn không để cháy lan sang khu vực xung quanh.

Đến 2h45, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

"Trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, lực lượng cảnh sát phát hiện 5 nạn nhân đã tử vong và bàn giao cho lực lượng y tế", lãnh đạo Đảng ủy phường Tây Hồ thông tin với Tuổi Trẻ.

Nguyên nhân hỏa hoạn đang được điều tra.