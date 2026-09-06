Nhanh chóng làm rõ vụ trộm tài sản của người dân về quê nghỉ lễ

Hoàng Hữu Khánh tại cơ quan công an.

Sáng 5/9, Công an xã Yên Hòa tiếp nhận đơn trình báo của ông Phạm Văn Tuần (SN 1950, trú tại phường Phương Liệt, T.P Hà Nội) về việc, trong thời gian về quê nghỉ lễ dịp 2/9/2026, vào ngày 1/9, kẻ gian đã đột nhập vào phòng ngủ của gia đình tại thôn Nhân Hòa (xã Yên Hòa) lấy trộm khoảng 17 triệu đồng tiền mặt, 1 chiếc túi cầm tay, 1 chiếc mũ phớt và 1 chiếc áo Polo ngắn tay. Tổng giá trị tài sản bị mất trộm khoảng 22 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Yên Hòa đã khẩn trương khoanh vùng, rà soát các đối tượng, triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, nhanh chóng điều tra và làm rõ thủ phạm vụ trộm là Hoàng Hữu Khánh (SN 1990, trú tại thôn Cẩm Huy, xã Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh). Đây là đối tượng đã có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Hoàng Hữu Khánh để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.