Ẩn danh đăng bài xúc phạm người khác trên Facebook, người phụ nữ bị phạt 12,5 triệu đồng

(Baohatinh.vn) - Công an xã Kỳ Khang (Hà Tĩnh) vừa xử phạt 12,5 triệu đồng đối với người phụ nữ có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, xúc phạm người khác trên mạng xã hội.
Ngày 6/9, Công an xã Kỳ Khang tiếp nhận đơn trình báo của chị H.T.H (SN 2000, trú phường Hải Ninh) về việc một tài khoản mạng xã hội đăng bài viết trong nhóm Facebook “Chợ Kỳ Anh” có nội dung bịa đặt, xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự của chị H.T.H.
Bài viết được đăng trên Facebook dưới hình thức ẩn danh nhằm che giấu danh tính người đăng. Sau khi xuất hiện trên mạng xã hội, bài viết nhanh chóng thu hút sự quan tâm của nhiều người, kéo theo nhiều bình luận trái chiều.
Tiếp nhận đơn trình báo, Công an xã Kỳ Khang đã tiến hành xác minh và làm rõ người đăng tải bài viết là chị T.T.T.H. (SN 1993, trú xã Kỳ Khang). Sau khi được giải thích, tuyên truyền về các quy định của pháp luật, chị T.T.T.H. đã gỡ bỏ bài viết.
Căn cứ tính chất, mức độ hành vi và các quy định pháp luật hiện hành về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, Công an xã Kỳ Khang đã ra quyết định xử phạt chị T.T.T.H. số tiền 12,5 triệu đồng.
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