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Cảnh sát cứu 26 người trong vụ cháy khách sạn sáng sớm nay

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Nhận tin báo cháy tại khách sạn trên đường Tân Kỳ Tân Quý, Công an TP Hồ Chí Minh nhanh chóng triển khai lực lượng và phương tiện đến hiện trường triển khai dập lửa, cứu được 26 người.

Sáng sớm 7/9, một khách sạn trên đường Tân Kỳ Tân Quý (phường Tân Sơn Nhì) bốc cháy. Cảnh sát PCCC &amp; CNCH (PC07, Công an TP Hồ Chí Minh) nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường để dập lửa, ứng cứu người gặp nạn (Ảnh: Thuận Thiên).
Sáng sớm 7/9, một khách sạn trên đường Tân Kỳ Tân Quý (phường Tân Sơn Nhì) bốc cháy. Cảnh sát PCCC & CNCH (PC07, Công an TP Hồ Chí Minh) nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường để dập lửa, ứng cứu người gặp nạn (Ảnh: Thuận Thiên).
Cảnh sát tìm thấy và giải cứu một người phụ nữ, bế nạn nhân chạy ra ngoài an toàn (Ảnh: Thuận Thiên).
Cảnh sát tìm thấy và giải cứu một người phụ nữ, bế nạn nhân chạy ra ngoài an toàn (Ảnh: Thuận Thiên).
Một thiếu niên dùng áo che mũi, được cảnh sát giải cứu, di chuyển rời khỏi khách sạn (Ảnh: Thuận Thiên).
Một thiếu niên dùng áo che mũi, được cảnh sát giải cứu, di chuyển rời khỏi khách sạn (Ảnh: Thuận Thiên).
Một số khách thuê phòng được hướng dẫn đến khu vực an toàn (Ảnh: Thuận Thiên).
Một số khách thuê phòng được hướng dẫn đến khu vực an toàn (Ảnh: Thuận Thiên).
Cảnh sát kịp thời giải cứu được 26 người. Trong đó, có một số nạn nhân đã bị ám khói đen (Ảnh: Thuận Thiên).
Cảnh sát kịp thời giải cứu được 26 người. Trong đó, có một số nạn nhân đã bị ám khói đen (Ảnh: Thuận Thiên).
Các nạn nhân được giải cứu, đưa đến khu vực có nhân viên y tế chăm sóc sức khỏe (Ảnh: Thuận Thiên).
Các nạn nhân được giải cứu, đưa đến khu vực có nhân viên y tế chăm sóc sức khỏe (Ảnh: Thuận Thiên).
Một số người ngạt khí, khó thở được hỗ trợ bình oxy (Ảnh: Thuận Thiên).
Một số người ngạt khí, khó thở được hỗ trợ bình oxy (Ảnh: Thuận Thiên).
Vụ cháy tại khách sạn làm 2 người tử vong, cảnh sát giải cứu được 26 người. Danh tính các nạn nhân gồm: N.T.N.H. (24 tuổi, ngụ phường Phú Định) và chị H.T.H. (20 tuổi, quê Huế). Lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn (Ảnh: An Huy).
Vụ cháy tại khách sạn làm 2 người tử vong, cảnh sát giải cứu được 26 người. Danh tính các nạn nhân gồm: N.T.N.H. (24 tuổi, ngụ phường Phú Định) và chị H.T.H. (20 tuổi, quê Huế). Lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn (Ảnh: An Huy).

Tags:

#cháy khách sạn #cứu hộ #TP.HCM #cảnh sát #nguyên nhân vụ cháy #cứu hộ khẩn cấp

Chủ đề Vì an toàn cháy nổ

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