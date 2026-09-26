Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh chóng, sự gia tăng của các thiết bị điện và mô hình nhà ở đặc thù đang đặt ra nhiều rủi ro hỏa hoạn tiềm ẩn. Cơ quan Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) cảnh báo 4 nguy cơ gây cháy nổ phổ biến hiện nay và các biện pháp phòng ngừa sống còn mà mỗi gia đình cần biết:

Người dân cần thường xuyên kiểm tra việc sử dụng nguồn điện nhằm đảm bảo an toàn PCCC.

1. An toàn thiết bị điện - sơ suất nhỏ, hậu quả lớn: Chập điện và quá tải hệ thống luôn là nguyên nhân hàng đầu gây ra các vụ hỏa hoạn tại khu dân cư. Việc cắm quá nhiều thiết bị công suất lớn vào cùng một ổ cắm hoặc kéo dài thời gian sử dụng dây dẫn đã lão hóa, mối nối hở rất dễ làm bùng phát ngọn lửa ngầm trong tường.

Nên lắp đặt aptomat tự động ngắt (MCB/ELCB) riêng cho từng tầng và các thiết bị lớn. Kiểm tra, bảo trì hệ thống điện định kỳ, tuyệt đối không tự ý đấu nối điện tùy tiện.

2. Hiểm họa từ sạc xe điện qua đêm: Sự phổ biến của xe đạp điện, xe máy điện mang lại nhiều tiện ích nhưng cũng đi kèm rủi ro cháy nổ từ pin Lithium-ion. Việc sạc xe qua đêm không có người giám sát, sạc khi pin còn quá nóng hoặc dùng bộ sạc không chính hãng dễ dẫn đến hiện tượng bùng phát nhiệt đột ngột, phát nổ và tỏa ra khí rất độc.

Tuyệt đối không sạc xe qua đêm hoặc sạc khi vắng nhà. Chỉ dùng bộ sạc chính hãng và không sạc ngay khi vừa đi xe dưới trời nắng/mưa về.

3. Nhà ống “chuồng cọp” - bịt kín lối thoát hiểm: Kiến trúc nhà ống hẹp dài, chỉ có duy nhất một cửa ra vào ở tầng trệt là dạng nhà ở rất phổ biến. Nhiều gia đình vì lo ngại trộm cắp đã hàn kín ban công bằng các khung sắt, “chuồng cọp” kiên cố. Khi hỏa hoạn xảy ra ở tầng dưới, khói độc xông lên nhanh chóng, biến ngôi nhà thành “bẫy nhiệt” không có đường thoát.

Kiểu nhà ống "chuồng cọp", bịt lối thoát hiểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ.

Nên thiết kế cửa thoát hiểm trên các lồng sắt ban công hoặc mái nhà. Trang bị sẵn các dụng cụ như búa tạ, kìm cộng lực, thang dây hoặc dây thả chậm tại các tầng cao.

4. Nhà ở kết hợp kinh doanh - mối nguy từ hàng hóa chất đống: Mô hình “dưới kinh doanh, trên ở” tiềm ẩn rủi ro cực kỳ cao khi hàng hóa dễ cháy (vải vóc, giấy, nhựa, hóa chất...) được xếp chồng chất sát tủ điện, bếp nấu, làm cản trở lối đi.

Cần tách biệt hoàn toàn khu vực lưu trữ hàng hóa với khu vực đun nấu và sinh hoạt. Giữ khoảng cách an toàn tối thiểu 1,5m giữa vật liệu dễ cháy với nguồn nhiệt, đồng thời trang bị tối thiểu 2 bình chữa cháy xách tay tại khu vực kinh doanh.