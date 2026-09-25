[Infographic] Mức xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm về bảo vệ dữ liệu cá nhân

Đồng hành cùng học sinh từ những chỉ số sức khỏe đầu tiên 24/09/2026 05:08 Các trạm y tế xã, phường trên địa bàn Hà Tĩnh đang đẩy nhanh tiến độ khám sức khỏe cho học sinh, qua đó kịp thời phát hiện, tư vấn và hướng dẫn điều trị những vấn đề sức khỏe ngay từ đầu năm học.

Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2026 23/09/2026 17:44 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hà Tĩnh (Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh) thông báo tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2026 với các vị trí như sau:

Trung thu - học từ trải nghiệm, lớn lên từ yêu thương 23/09/2026 15:22 Trong không gian học đường tại Hà Tĩnh, mỗi mùa Trung thu đã có nhiều hoạt động ý nghĩa được tổ chức, để các em học sinh trải nghiệm, sáng tạo và lan tỏa tình yêu thương.

Dự kiến siết chặt xét tuyển đại học: Học sinh, phụ huynh mong có lộ trình phù hợp 23/09/2026 15:15 Dự kiến điều chỉnh một số phương thức xét tuyển đại học từ năm 2027 đang khiến học sinh, phụ huynh Hà Tĩnh băn khoăn, lo lắng. Trong khi chờ những quy định chính thức, các trường THPT đang tăng cường tư vấn, giúp học sinh chủ động xây dựng kế hoạch học tập.

Khẩn trương hoàn thành phương án sắp xếp cơ sở giáo dục nghề nghiệp trước ngày 1/10 23/09/2026 15:06 Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ khẩn trương hoàn thành phương án sắp xếp cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý; UBND các tỉnh, thành phố báo cáo dự kiến mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập sau sắp xếp.

[Motion graphic] Nghị quyết 278 thống nhất thời hạn sử dụng nhà chung cư ra sao? 23/09/2026 14:08 Tại Nghị quyết 278/NQ-CP, Chính phủ đề ra định hướng sửa đổi Luật Nhà ở có quy định rõ thời hạn sử dụng nhà chung cư theo niên hạn xây dựng công trình và giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, ban, ngành khác để xây dựng quy định cụ thể.

Hà Tĩnh áp dụng hệ số cao nhất về dịch vụ sử dụng Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp 23/09/2026 11:26 Từ ngày 1/10/2026, Hà Tĩnh thuộc nhóm 5 - nhóm có hệ số cao nhất trong 5 nhóm địa phương - khi xác định đơn giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Trao phao cứu sinh, cờ Tổ quốc cho ngư dân Hà Tĩnh 22/09/2026 20:02 Hướng tới Ngày Pháp luật Việt Nam 2026, các lực lượng chức năng Hà Tĩnh đã trao 150 phao cứu sinh, 120 cờ Tổ quốc cùng nhiều phần quà cho ngư dân, thuyền viên tại khu vực cảng biển.

Bộ GD&ĐT công bố mức điểm thí sinh được nhận học bổng theo Nghị định 179 22/09/2026 16:50 Đối với năm tuyển sinh 2026, mức điểm xét hưởng chính sách học bổng được xác định cho 15 nhóm ngành, dao động từ 22,50 đến 24,35 điểm; với năm tuyển sinh 2025, dao động từ 22,50 đến 24,35 điểm.

Tôi làm đồ mỹ nghệ từ xi măng trắng 22/09/2026 13:54 Chị Trần Thị Vân (SN 1977, phường Nam Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) đã quyết định theo đuổi công việc làm đồ trang trí từ xi măng trắng, mở ra cho chị hướng đi mới với nghề thủ công ở Hà Tĩnh.

Để trạm y tế không còn khói thuốc 22/09/2026 11:11 Không chỉ “cấm hút thuốc”, các trạm y tế ở Hà Tĩnh đang chủ động tư vấn, vận động người dân từ bỏ thuốc lá, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Sớm giải bài toán "trống" bác sĩ tại trạm y tế miền núi Hà Tĩnh 22/09/2026 09:24 Sau khi bác sĩ đa khoa duy nhất nghỉ công tác, Trạm Y tế xã Sơn Tây (Hà Tĩnh) đang gặp nhiều khó khăn trong khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Đậu đại học vẫn rẽ hướng học nghề 22/09/2026 08:31 Không ít bạn trẻ ở Hà Tĩnh dù đủ điểm trúng tuyển đại học, thậm chí đang học đại học, vẫn quyết định chọn học nghề.

Bộ GD&ĐT nêu lý do bỏ cộng IELTS: Một IELTS 6.0, 26 mức điểm cộng khác nhau 21/09/2026 11:15 Năm 2026 có trên 35.900 thí sinh sử dụng IELTS để cộng điểm. IELTS 6.0 là mức phổ biến nhất, với 8.318 thí sinh, nhưng được các trường quy định thành 26 mức điểm cộng khác nhau.

[Infographic] Các lỗi vi phạm về thuế, hóa đơn 21/09/2026 11:00 Kê khai doanh thu, nộp thuế, lập và sử dụng hóa đơn là những khâu hộ kinh doanh dễ phát sinh sai sót. Dưới đây là những lỗi thường gặp và mức xử phạt cần lưu ý.

Cảnh báo từ Bộ Y tế sau bão số 4 và mưa lũ 21/09/2026 05:05 Sau bão số 4 và mưa lũ, Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ ô nhiễm thực phẩm, nguồn nước, ngộ độc và bệnh truyền qua thực phẩm tại vùng bị ảnh hưởng.

Mô hình bò sinh kế – đòn bẩy giúp Kỳ Lạc giảm nghèo bền vững 21/09/2026 05:05 Với cách làm linh hoạt, sáng tạo, xã Kỳ Lạc (Hà Tĩnh) đang từng bước biến các mô hình sinh kế thành “đòn bẩy” giúp hộ nghèo, cận nghèo có thêm tư liệu sản xuất, ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo bền vững.

Trường học ở Hà Tĩnh vận hành ra sao sau sáp nhập? 20/09/2026 13:34 Việc linh hoạt điều tiết đội ngũ và phân quyền quản trị sau sáp nhập đã giúp các trường công lập ở Hà Tĩnh nhanh chóng ổn định nền nếp, nâng cao chất lượng dạy và học.

Sống khỏe cùng BHT: Trẻ sốt, ho - cẩn trọng với virus RSV 20/09/2026 10:00 Sốt, ho, sổ mũi ở trẻ thường dễ bị nhầm với cảm lạnh thông thường. Tuy nhiên, đây cũng có thể là dấu hiệu nhiễm virus hợp bào RSV thường gặp ở trẻ nhỏ. Thạc sĩ, bác sĩ Trần Viết Thành - Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.

Ban Bí thư lập đoàn giám sát đánh giá công tác giáo dục, nội dung sách giáo khoa 20/09/2026 08:40 Ban Bí thư thành lập đoàn giám sát chuyên đề thực hiện Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị, trong đó tập trung đánh giá toàn diện công tác giáo dục phổ thông, nội dung sách giáo khoa.

Các đội múa lân ở Hà Tĩnh tất bật "vào mùa" 20/09/2026 05:30 Tết Trung thu cận kề cũng là lúc các đội múa lân ở Hà Tĩnh tất bật “vào mùa”. Những ngày này, thành viên trong đội tranh thủ luyện tập, chuẩn bị trang phục, sẵn sàng cho những đêm hội trăng rằm.

Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi các cháu thiếu niên, nhi đồng nhân dịp Tết Trung Thu năm 2026 19/09/2026 19:40 Trong Thư gửi các cháu thiếu niên, nhi đồng dịp Trung thu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: Đất nước đặt niềm tin vào thế hệ các cháu, những chủ nhân tương lai.

Bộ GD&ĐT: Giảm áp lực thành tích, không giao chỉ tiêu học sinh giỏi cho giáo viên 19/09/2026 19:32 Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu tăng cường kỷ cương, không giao chỉ tiêu áp đặt về điểm số, tỉ lệ học sinh giỏi cho giáo viên; rà soát, cắt giảm các cuộc thi, hoạt động hình thức gây áp lực thành tích, xây dựng môi trường 'dạy thật, học thật, thi thật, đánh giá thật'.

Để trật tự xây dựng đi vào nền nếp 19/09/2026 15:30 Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự xây dựng và hướng dẫn người dân thực hiện đúng quy định được các địa phương ở Hà Tĩnh triển khai song song với việc hoàn thiện cơ chế, phân định rõ trách nhiệm quản lý ở cơ sở.

Thủ tướng chỉ đạo huy động tất cả nguồn lực, in ấn, cung ứng đủ sách giáo khoa 19/09/2026 14:40 Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu huy động tất cả nguồn lực, khẩn trương in ấn, điều tiết và cung ứng đầy đủ sách giáo khoa, bảo đảm chất lượng và không để học sinh thiếu sách học tập.

Hơn 200 người cao tuổi được khám, cấp phát thuốc miễn phí 19/09/2026 09:14 Chương trình khám, sàng lọc và cấp phát thuốc miễn phí tại Bệnh xá Công an tỉnh Hà Tĩnh giúp người cao tuổi phát hiện sớm nguy cơ bệnh lý tim mạch, được tư vấn chăm sóc và hướng điều trị phù hợp.

Hà Tĩnh đồng loạt khám sức khỏe đầu năm học cho học sinh 19/09/2026 05:20 Từ ngày 18/9 đến 30/9, các trạm y tế xã, phường trên địa bàn Hà Tĩnh sẽ phối hợp với các trường học tổ chức khám sức khỏe đầu năm học 2026 - 2027 cho trẻ mầm non và học sinh các cấp.

Huy động nguồn lực, triển khai hiệu quả Tháng cao điểm “Vì người nghèo” 19/09/2026 05:05 Hướng tới Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, Hà Tĩnh đang đẩy mạnh vận động, huy động nguồn lực, triển khai nhiều hoạt động an sinh thiết thực, tạo thêm điểm tựa để người nghèo vươn lên ổn định cuộc sống.