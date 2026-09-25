[Infographic] Mức xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm về bảo vệ dữ liệu cá nhân

(Baohatinh.vn) - Từ ngày 11/11/2026, Nghị định 363/2026/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dữ liệu chính thức có hiệu lực. Mức phạt tiền tối đa đối với cá nhân là 100 triệu đồng; với tổ chức, mức phạt có thể lên tới 200 triệu đồng theo nguyên tắc và các mức phạt quy định tại Nghị định.
Dự kiến điều chỉnh một số phương thức xét tuyển đại học từ năm 2027 đang khiến học sinh, phụ huynh Hà Tĩnh băn khoăn, lo lắng. Trong khi chờ những quy định chính thức, các trường THPT đang tăng cường tư vấn, giúp học sinh chủ động xây dựng kế hoạch học tập.
Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ khẩn trương hoàn thành phương án sắp xếp cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý; UBND các tỉnh, thành phố báo cáo dự kiến mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập sau sắp xếp.
Tại Nghị quyết 278/NQ-CP, Chính phủ đề ra định hướng sửa đổi Luật Nhà ở có quy định rõ thời hạn sử dụng nhà chung cư theo niên hạn xây dựng công trình và giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, ban, ngành khác để xây dựng quy định cụ thể.
Với cách làm linh hoạt, sáng tạo, xã Kỳ Lạc (Hà Tĩnh) đang từng bước biến các mô hình sinh kế thành “đòn bẩy” giúp hộ nghèo, cận nghèo có thêm tư liệu sản xuất, ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo bền vững.
Sốt, ho, sổ mũi ở trẻ thường dễ bị nhầm với cảm lạnh thông thường. Tuy nhiên, đây cũng có thể là dấu hiệu nhiễm virus hợp bào RSV thường gặp ở trẻ nhỏ. Thạc sĩ, bác sĩ Trần Viết Thành - Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu tăng cường kỷ cương, không giao chỉ tiêu áp đặt về điểm số, tỉ lệ học sinh giỏi cho giáo viên; rà soát, cắt giảm các cuộc thi, hoạt động hình thức gây áp lực thành tích, xây dựng môi trường 'dạy thật, học thật, thi thật, đánh giá thật'.
Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự xây dựng và hướng dẫn người dân thực hiện đúng quy định được các địa phương ở Hà Tĩnh triển khai song song với việc hoàn thiện cơ chế, phân định rõ trách nhiệm quản lý ở cơ sở.
Hướng tới Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, Hà Tĩnh đang đẩy mạnh vận động, huy động nguồn lực, triển khai nhiều hoạt động an sinh thiết thực, tạo thêm điểm tựa để người nghèo vươn lên ổn định cuộc sống.
Các tiết mục văn nghệ đặc sắc, màn múa lân sôi động cùng những phần quà ý nghĩa đã mang đến một đêm Trung thu vui tươi, đầm ấm cho con em cán bộ, công nhân viên, người lao động Công ty Formosa Hà Tĩnh.
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