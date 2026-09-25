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Xã hội

[Infographic] Mức xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm về bảo vệ dữ liệu cá nhân

Huyền Trang
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(Baohatinh.vn) - Từ ngày 11/11/2026, Nghị định 363/2026/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dữ liệu chính thức có hiệu lực. Mức phạt tiền tối đa đối với cá nhân là 100 triệu đồng; với tổ chức, mức phạt có thể lên tới 200 triệu đồng theo nguyên tắc và các mức phạt quy định tại Nghị định.

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Tags:

#bảo vệ dữ liệu #xử phạt hành chính #vi phạm dữ liệu #quy định pháp luật #bảo vệ quyền riêng tư

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