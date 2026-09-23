Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2026

Theo nhu cầu đăng ký của các doanh nghiệp qua Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh, trong tổng số 22.780 vị trí cần tuyển, nhóm ngành điện, điện tử, cơ khí, kỹ thuật, kiểm tra chất lượng sản phẩm có nhu cầu lớn nhất.
Công ty CP Sản xuất và Kinh doanh VinMetal phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh tuyển dụng các vị trí nhân sự phục vụ nhà máy cán thép xây dựng, thuộc Khu tổ hợp luyện - cán thép VinMetal Hà Tĩnh tại Khu kinh tế Vũng Áng.
Những người công nhân nạo vét bùn ở Hà Tĩnh mỗi ngày chui xuống lòng cống ngầm tối om, lội trong bùn thải, vớt rác và khơi thông từng đoạn cống. Công việc ít ai muốn chạm tới ấy diễn ra âm thầm dưới mặt đường, nơi họ phải đối mặt với mùi hôi, không gian chật hẹp và những hiểm nguy khó lường.
Hà Tĩnh đang bứt phá mạnh mẽ với hạt nhân là KKT Vũng Áng cùng hàng loạt dự án lớn đã và đang được triển khai. Tuy nhiên, vấn đề đang đặt ra hiện nay là “khát” lao động, đặc biệt tại Khu kinh tế Vũng Áng. Đây là nội dung của chương trình "Vấn đề hôm nay" với chủ đề: Bài toán nhân lực tại khu kinh tế trọng điểm - thực trạng và giải pháp.
Có những thời điểm, người lao động Hà Tĩnh phải rời quê hương để vào Nam, ra Bắc hoặc đi nước ngoài tìm kiếm việc làm. Hiện nay, dòng chảy ấy đang dần đảo chiều khi hàng loạt đại dự án đang triển khai tại KKT Vũng Áng, mở ra nhiều cơ hội việc làm với thu nhập hấp dẫn, môi trường chuyên nghiệp và tương lai bền vững.
Đà tăng trưởng của ngành công nghiệp đang tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực đến thị trường lao động Hà Tĩnh. 6 tháng đầu năm, chỉ số sử dụng lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp tăng gần 50% so cùng kỳ năm 2025, phản ánh sức bật của khu vực công nghiệp và hiệu quả từ “làn sóng” đầu tư vào địa phương.
Sau mỗi chuyến tàu lăn bánh an toàn trên tuyến đường sắt là công việc thầm lặng của những người "kiểm tu" toa xe ở Hà Tĩnh. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, họ phải kiểm tra hàng trăm chi tiết kỹ thuật để phát hiện những hư hỏng có thể ảnh hưởng đến an toàn chạy tàu.