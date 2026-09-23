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Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2026

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Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hà Tĩnh (Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh) thông báo tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2026 với các vị trí như sau:

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I. Chỉ tiêu tuyển dụng:

TT
Chi nhánh loại II có nhu cầu tuyển dụng
Vị trí tuyển dụng
Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng đợt 1 năm 2026
Tín dụng
Kế toán
Thủ quỹ, kiểm ngân
Lái xe
1
Chi nhánh Vũ Quang
2
1
3
2
Chi nhánh Nghi Xuân
3
3
3
Chi nhánh Đức Thọ
1
1
4
Chi nhánh Tây Sơn
2
2
Tổng
3
4
1
1
9

II. Điều kiện, tiêu chuẩn đối với ứng viên dự tuyển; hình thức tổ chức tuyển dụng: (Xem thông tin đầy đủ, chi tiết tại đây)

III. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:

1. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 23/9/2026 đến ngày 30/9/2026 (các ngày từ thứ 2 đến sáng thứ 6).

- Buổi sáng từ 8h00 - 11h30.

- Buổi chiều từ 14h00 - 17h00.

2. Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng 313, tầng 3, trụ sở Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh.

Địa chỉ: Số 01 đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh.

- Để biết thêm thông tin, các ứng viên liên hệ:

+ Phòng Tổng hợp Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh, số điện thoại: 02393.851.031.

+ Truy cập tại website:https:\\agribank.com.vn.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

GIÁM ĐỐC

Phan Công Thân

Tags:

#Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh #tuyển dụng lao động #Agribank

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