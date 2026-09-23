Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2026

Ngành nghề nào đang “khát” lao động ở Hà Tĩnh? 11/09/2026 15:00 Thị trường lao động Hà Tĩnh đang mở ra hàng chục nghìn cơ hội việc làm. Trong đó, nhiều ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng rất cao.

174 doanh nghiệp cần tuyển gần 23.000 lao động Hà Tĩnh 08/09/2026 07:49 Theo nhu cầu đăng ký của các doanh nghiệp qua Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh, trong tổng số 22.780 vị trí cần tuyển, nhóm ngành điện, điện tử, cơ khí, kỹ thuật, kiểm tra chất lượng sản phẩm có nhu cầu lớn nhất.

Làm gì để tạo việc làm bền vững cho người khuyết tật? 07/09/2026 16:10 Tại Hà Tĩnh, nhiều người khuyết tật vẫn gặp không ít rào cản trên hành trình tìm việc làm. Để tạo sinh kế bền vững, cần sự chung tay từ chính sách, doanh nghiệp và cộng đồng.

VinMetal tuyển nhân sự, khởi đầu hành trình nhà máy thép tại Hà Tĩnh 02/09/2026 05:05 Công ty CP Sản xuất và Kinh doanh VinMetal phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh tuyển dụng các vị trí nhân sự phục vụ nhà máy cán thép xây dựng, thuộc Khu tổ hợp luyện - cán thép VinMetal Hà Tĩnh tại Khu kinh tế Vũng Áng.

Thầm lặng cho phố phường Hà Tĩnh sạch đẹp 31/08/2026 10:37 Khi nhiều người đang tận hưởng kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 thì những công nhân vệ sinh môi trường vẫn miệt mài làm việc để phố phường Hà Tĩnh luôn sạch đẹp.

Đi làm thêm từ năm nhất, tân sinh viên tìm kiếm điều gì? 26/08/2026 15:00 Nhiều tân sinh viên Hà Tĩnh đã tìm việc làm thêm không chỉ để có thêm thu nhập mà còn xem đây là cơ hội thử sức, rèn kỹ năng và tìm hiểu nghề nghiệp.

Tuyển dụng lao động ở Hà Tĩnh: Vì sao cung chưa đủ cầu? 21/08/2026 14:27 Thị trường lao động Hà Tĩnh khởi sắc khi nhu cầu tuyển dụng tăng, nhiều vị trí việc làm thu nhập khá và chế độ đãi ngộ được mở rộng. Tuy nhiên, nguồn lao động tham gia tuyển dụng chưa đáp ứng nhu cầu.

Lao động hết hợp đồng không về nước bị phạt 100 triệu đồng 21/08/2026 08:48 Người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài khi hết hạn hợp đồng không về nước, ở lại bất hợp pháp bị phạt 80-100 triệu đồng.

Gần 100 lao động ứng tuyển vào Formosa Hà Tĩnh 20/08/2026 12:33 Phiên tuyển dụng do Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh phối hợp với Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh tổ chức sáng 20/8 thu hút gần 100 ứng viên tham gia.

Nghỉ lễ Quốc khánh: Cán bộ, công chức, viên chức Hà Tĩnh làm bù ngày 22/8 19/08/2026 16:08 UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các xã, phường triển khai nghiêm túc lịch nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

Chuyện nghề "chui" cống ở Hà Tĩnh 19/08/2026 14:05 Những người công nhân nạo vét bùn ở Hà Tĩnh mỗi ngày chui xuống lòng cống ngầm tối om, lội trong bùn thải, vớt rác và khơi thông từng đoạn cống. Công việc ít ai muốn chạm tới ấy diễn ra âm thầm dưới mặt đường, nơi họ phải đối mặt với mùi hôi, không gian chật hẹp và những hiểm nguy khó lường.

Formosa Hà Tĩnh tuyển dụng 300 lao động vào ngày 20/8 17/08/2026 08:13 Trong phiên giao dịch việc làm diễn ra ngày 20/8, Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh sẽ tuyển dụng 300 lao động có trình độ từ THCS trở lên.

Vấn đề hôm nay: Bài toán nhân lực tại khu kinh tế trọng điểm - thực trạng và giải pháp 13/08/2026 20:20 Hà Tĩnh đang bứt phá mạnh mẽ với hạt nhân là KKT Vũng Áng cùng hàng loạt dự án lớn đã và đang được triển khai. Tuy nhiên, vấn đề đang đặt ra hiện nay là “khát” lao động, đặc biệt tại Khu kinh tế Vũng Áng. Đây là nội dung của chương trình "Vấn đề hôm nay" với chủ đề: Bài toán nhân lực tại khu kinh tế trọng điểm - thực trạng và giải pháp.

Đăng ký dự thi lao động ngành nông nghiệp, ngư nghiệp Hàn Quốc từ 24 - 26/8 09/08/2026 05:15 Sở Nội vụ Hà Tĩnh đề nghị đơn vị chức năng và các địa phương tăng cường phối hợp tổ chức tuyển chọn người lao động trong ngành nông nghiệp, ngư nghiệp Hàn Quốc theo Chương trình EPS năm 2026.

Xã Đức Đồng tuyển dụng viên chức khuyến nông 07/08/2026 11:25 Ủy ban nhân dân xã Đức Đồng thông báo tuyển dụng viên chức khuyến nông làm việc tại Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã, như sau:

Hơn 400 lao động Hà Tĩnh ứng tuyển vào Vinfast 07/08/2026 10:59 Hơn 400 lao động Hà Tĩnh đã đến ứng tuyển vào làm việc cho Công ty CP Sản xuất và kinh doanh Vinfast với mức lương từ 10 – 18 triệu đồng cùng các chế độ phúc lợi hấp dẫn.

Vingroup tuyển 5.680 lao động, ưu tiên người dân Hà Tĩnh 05/08/2026 05:15 Sau khi hoàn thành tuyển dụng, các đơn vị của Vingroup sẽ tổ chức đào tạo, hướng dẫn người lao động Hà Tĩnh đáp ứng yêu cầu công việc trước khi bố trí việc làm theo quy định.

Khu kinh tế Vũng Áng - Nơi hội tụ dòng chảy lao động mới 03/08/2026 09:30 Có những thời điểm, người lao động Hà Tĩnh phải rời quê hương để vào Nam, ra Bắc hoặc đi nước ngoài tìm kiếm việc làm. Hiện nay, dòng chảy ấy đang dần đảo chiều khi hàng loạt đại dự án đang triển khai tại KKT Vũng Áng, mở ra nhiều cơ hội việc làm với thu nhập hấp dẫn, môi trường chuyên nghiệp và tương lai bền vững.

Ủy ban nhân dân xã Đức Minh tuyển dụng viên chức 27/07/2026 11:00 Ủy ban nhân dân xã Đức Minh tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã, cụ thể như sau:

Hà Tĩnh: Hơn 23.000 vị trí việc làm chờ người lao động trong quý III 26/07/2026 07:21 168 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đang có nhu cầu tuyển 23.008 lao động làm việc tại Hà Tĩnh với ngành nghề đa dạng, thu nhập hấp dẫn.

Tuyển 3.000 nhân sự cho Nhà máy Sản xuất ôtô điện VinFast Hà Tĩnh 25/07/2026 05:15 Thời gian tổ chức tuyển dụng nhân sự cho Nhà máy Sản xuất Ô tô điện VinFast Hà Tĩnh dự kiến diễn ra vào ngày 7/8/2026 tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh.

Hơn 30 năm giữ nghề vá lưới ở vùng biển Thiên Cầm 24/07/2026 14:08 Hơn 30 năm qua, ông Lại Thế Sơn (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) vẫn bền bỉ gắn bó với nghề kết, vá lưới, góp phần bảo đảm ngư cụ cho ngư dân và gìn giữ một nghề truyền thống của làng biển.

Tôi đưa sạp chợ truyền thống lên không gian số 23/07/2026 14:11 Từ video ngắn và livestream, chị Cao Thị Triều Tiên, tiểu thương ở chợ Hà Tĩnh đã đưa sạp hàng truyền thống lên nền tảng số, tăng doanh thu và lan tỏa chuyển đổi số trong kinh doanh.

Động lực nào giúp lao động công nghiệp ở Hà Tĩnh tăng gần 50%? 23/07/2026 05:19 Đà tăng trưởng của ngành công nghiệp đang tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực đến thị trường lao động Hà Tĩnh. 6 tháng đầu năm, chỉ số sử dụng lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp tăng gần 50% so cùng kỳ năm 2025, phản ánh sức bật của khu vực công nghiệp và hiệu quả từ “làn sóng” đầu tư vào địa phương.

Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh tuyển phát thanh viên - dẫn chương trình 21/07/2026 16:52 Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đang có nhu cầu tuyển phát thanh viên - dẫn chương trình cộng tác với Tòa soạn.

Ủy ban nhân dân xã Kỳ Văn tuyển dụng viên chức 16/07/2026 17:51 UBND xã Kỳ Văn thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã.

Tôi là “kiểm tu” toa xe tàu hỏa 12/07/2026 15:06 Sau mỗi chuyến tàu lăn bánh an toàn trên tuyến đường sắt là công việc thầm lặng của những người "kiểm tu" toa xe ở Hà Tĩnh. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, họ phải kiểm tra hàng trăm chi tiết kỹ thuật để phát hiện những hư hỏng có thể ảnh hưởng đến an toàn chạy tàu.

Theo chân người dân Hà Tĩnh lên đồi hái sim 11/07/2026 09:30 Tháng 7, sim rừng chín trên khắp các triền đồi ở Hà Tĩnh. Từ sáng sớm, nhiều người dân tranh thủ lên đồi hái sim, biến món quà của núi rừng thành nguồn thu nhập trong thời điểm nông nhàn.

Ủy ban nhân dân xã Gia Hanh tuyển dụng viên chức 10/07/2026 12:27 UBND xã Gia Hanh thông báo tuyển dụng viên chức Trung tâm Dịch vụ tổng hợp và Trạm Y tế xã Gia Hanh, như sau: