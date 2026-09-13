Lao động công nghiệp Hà Tĩnh tăng gần 50%

Số lượng lao động tăng chủ yếu tập trung tại các doanh nghiệp thuộc ngành công nghiệp chế biến - chế tạo trong lĩnh vực sản xuất pin và thiết bị điện; chế biến thực phẩm, sản xuất các sản phẩm từ khoáng phi kim loại...

Cụ thể, 8 tháng năm 2026, lao động ngành sản xuất, chế biến thực phẩm tăng 25,16% so cùng kỳ năm 2025, phản ánh nhu cầu tiêu dùng và xuất khẩu các mặt hàng thiết yếu đang phục hồi khá mạnh. Bên cạnh đó, lao động ngành sản xuất thiết bị điện tăng 55,83% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy sự mở rộng sản xuất và gia tăng đơn hàng của các doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp may mặc, sản xuất bao bì trên địa bàn đang tuyển dụng lượng lao động khá lớn.

Đáng chú ý, hoạt động mở rộng sản xuất của Công ty CP Sản xuất và Kinh doanh VinFast (KKT Vũng Áng) tiếp tục tạo lực đẩy đối với thị trường lao động công nghiệp. Sau khi đi vào hoạt động từ tháng 7/2025, doanh nghiệp tiếp tục mở rộng sản xuất xe máy điện từ tháng 4/2026, kéo theo nhu cầu sử dụng lao động tăng cao. Đây là một trong những động lực kéo chỉ số lao động công nghiệp của Hà Tĩnh tăng mạnh trong năm nay.

Nhu cầu nhân lực của Hà Tĩnh được dự báo tiếp tục tăng khi nhiều dự án công nghiệp đang được triển khai. Trong đó, có các dự án quy mô lớn như Nhà máy sản xuất thép VinMetal Hà Tĩnh, Nhà máy Nhiệt điện LNG Vũng Áng III...; cùng các dự án quy mô vừa như Nhà máy Thủy điện Hương Sơn 3, Nhà máy chế biến lâm sản Hà Linh…

Nhà máy sản xuất xe máy điện VinFast Hà Tĩnh vận hành từ tháng 4/2026 kéo theo nhu cầu sử dụng lao động tăng cao.

Cùng với đó, các dự án đầu tư, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp như VSIP Hà Tĩnh, Gia Lách mở rộng, Hưng Long Hà Tĩnh… đang được triển khai, xây dựng hạ tầng để đón các nhà đầu tư thứ cấp. Khi các dự án này hoàn thành, đi vào hoạt động, nhu cầu tuyển dụng lao động dự báo tăng cao.

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp VSIP Hà Tĩnh đã đón 2 nhà đầu tư thứ cấp, tạo cơ hội việc làm cho lao động địa phương trong thời gian tới.

Để đáp ứng nhu cầu nhân lực ngày càng cao của ngành công nghiệp, Hà Tĩnh triển khai Đề án phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2026-2030, trong đó đào tạo nghề bám sát nhu cầu thực tế của doanh nghiệp.

Các trường đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp phối hợp với doanh nghiệp từ xây dựng chương trình, tổ chức đào tạo thực hành đến tuyển dụng. Bên cạnh chuyên môn, người lao động, nhất là lực lượng trẻ được trang bị ngoại ngữ, công nghệ thông tin, kỹ năng số và tác phong công nghiệp để đáp ứng yêu cầu của môi trường sản xuất hiện đại.