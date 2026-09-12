Hà Tĩnh phấn đấu đến năm 2030 tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 85%

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1538/QĐ-TTg ngày 12/8/2026 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển chất lượng nguồn lao động, tạo việc làm bền vững và đào tạo nguồn nhân lực trong giai đoạn mới.

Giờ thực hành tại Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh.

Theo đó, Hà Tĩnh đặt mục tiêu giải quyết việc làm cho 23.000 người mỗi năm; đến năm 2030, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 85%, trong đó lao động có bằng cấp, chứng chỉ đạt 35-40%; tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội dưới 20%; tỷ lệ đào tạo lại, đào tạo thường xuyên cho lực lượng lao động đạt 50%.

Hà Tĩnh sẽ ưu tiên phát triển các ngành có khả năng tạo nhiều việc làm, nâng cao năng suất và thu nhập như công nghiệp chế biến, chế tạo, luyện kim, năng lượng, logistics, công nghiệp hỗ trợ, thương mại, du lịch, dịch vụ, kinh tế số và kinh tế xanh.

Đồng thời, rà soát, dự báo nhu cầu nhân lực tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp và các dự án lớn để chủ động đào tạo, kết nối, thu hút và điều tiết lao động.

Nhiều dự án có quy mô lớn đang được triển khai tại Khu kinh tế Vũng Áng thu hút số lượng lớn lao động đến làm việc.

Trọng tâm đổi mới đào tạo theo nhu cầu thị trường và doanh nghiệp, đẩy mạnh đào tạo nghề kép, tăng thực hành, thực tập tại doanh nghiệp; chú trọng đào tạo lại, nâng cao kỹ năng, nhất là kỹ năng số, kỹ năng xanh và các kỹ năng mới.

Tỉnh cũng sẽ hiện đại hóa hệ thống thông tin thị trường lao động, tăng cường kết nối dữ liệu, tổ chức đa dạng các phiên giao dịch việc làm và nâng cao hiệu quả tư vấn, giới thiệu việc làm. Các doanh nghiệp được khuyến khích cải thiện tiền lương, phúc lợi, điều kiện làm việc và cơ hội phát triển nghề nghiệp để thu hút, giữ chân lao động.

Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức phiên tuyển dụng lao động.

Những giải pháp trên được kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến về chất lượng nguồn nhân lực, mở rộng cơ hội việc làm và xây dựng thị trường lao động phù hợp hơn với yêu cầu phát triển của Hà Tĩnh giai đoạn 2026-2030