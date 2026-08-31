Thầm lặng cho phố phường Hà Tĩnh sạch đẹp

(Baohatinh.vn) - Khi nhiều người đang tận hưởng kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 thì những công nhân vệ sinh môi trường vẫn miệt mài làm việc để phố phường Hà Tĩnh luôn sạch đẹp.
Dù nắng hay mưa, công việc vệ sinh, thu gom rác của những công nhân môi trường vẫn diễn ra đều đặn mỗi ngày, không gián đoạn. Đôi tay quen với bụi bặm, rác thải và những công việc ít người để ý đang góp phần giữ cho phố phường luôn sạch đẹp.
Không chỉ làm sạch đường phố, những công nhân vệ sinh môi trường còn phải đi đến từng ngõ, từng nhà để thu gom rác thải. Chị Trương Thị Dung - Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh cho biết: "Mọi người nghỉ lễ, chúng tôi vẫn làm việc bình thường. Vất vả nhưng ai cũng cố gắng để thu gom rác kịp thời, đường phố sạch đẹp. Với chúng tôi, giữ cho phố phường sạch sẽ cũng là góp một phần nhỏ để kỳ nghỉ lễ của mọi người thêm trọn vẹn.”
Niềm vui ngày lễ không chỉ hiện hữu trong những con phố rực rỡ, mà còn được giữ gìn bởi những người công nhân vệ sinh môi trường âm thầm thu dọn để phố phường luôn sạch đẹp.
Công nhân cẩn thận thu gom, phân loại rác tái chế, góp phần giữ gìn môi trường xanh, sạch.
Những người công nhân nạo vét bùn ở Hà Tĩnh mỗi ngày chui xuống lòng cống ngầm tối om, lội trong bùn thải, vớt rác và khơi thông từng đoạn cống. Công việc ít ai muốn chạm tới ấy diễn ra âm thầm dưới mặt đường, nơi họ phải đối mặt với mùi hôi, không gian chật hẹp và những hiểm nguy khó lường.
Hà Tĩnh đang bứt phá mạnh mẽ với hạt nhân là KKT Vũng Áng cùng hàng loạt dự án lớn đã và đang được triển khai. Tuy nhiên, vấn đề đang đặt ra hiện nay là “khát” lao động, đặc biệt tại Khu kinh tế Vũng Áng. Đây là nội dung của chương trình "Vấn đề hôm nay" với chủ đề: Bài toán nhân lực tại khu kinh tế trọng điểm - thực trạng và giải pháp.
Có những thời điểm, người lao động Hà Tĩnh phải rời quê hương để vào Nam, ra Bắc hoặc đi nước ngoài tìm kiếm việc làm. Hiện nay, dòng chảy ấy đang dần đảo chiều khi hàng loạt đại dự án đang triển khai tại KKT Vũng Áng, mở ra nhiều cơ hội việc làm với thu nhập hấp dẫn, môi trường chuyên nghiệp và tương lai bền vững.
Đà tăng trưởng của ngành công nghiệp đang tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực đến thị trường lao động Hà Tĩnh. 6 tháng đầu năm, chỉ số sử dụng lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp tăng gần 50% so cùng kỳ năm 2025, phản ánh sức bật của khu vực công nghiệp và hiệu quả từ “làn sóng” đầu tư vào địa phương.
Sau mỗi chuyến tàu lăn bánh an toàn trên tuyến đường sắt là công việc thầm lặng của những người "kiểm tu" toa xe ở Hà Tĩnh. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, họ phải kiểm tra hàng trăm chi tiết kỹ thuật để phát hiện những hư hỏng có thể ảnh hưởng đến an toàn chạy tàu.
Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng SGC (thuộc Tập đoàn Vingroup) tổ chức tuyển dụng lao động phục vụ các dự án đang triển khai trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.