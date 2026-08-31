Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Xã hội

Việc làm

Thầm lặng cho phố phường Hà Tĩnh sạch đẹp

Nam Giang
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Khi nhiều người đang tận hưởng kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 thì những công nhân vệ sinh môi trường vẫn miệt mài làm việc để phố phường Hà Tĩnh luôn sạch đẹp.

bqbht_br_dt-s-dji-mimo-20260830152.jpg
Những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, phố phường Thành Sen khoác lên mình diện mạo tươi mới. Nhưng phía sau những con đường sạch đẹp ấy là những công nhân vệ sinh môi trường vẫn miệt mài với công việc quen thuộc.
bqbht_br_dt-s-dsc6580.jpg
Khi nhiều người còn chìm trong giấc ngủ, những công nhân vệ sinh môi trường đã bắt đầu một ngày làm việc mới.
bqbht_br_dt-s-dsc-51986.jpg
bqbht_br_dt-dsc-201389.jpg
bqbht_br_dt-s-dsc-40019.jpg
Dù nắng hay mưa, công việc vệ sinh, thu gom rác của những công nhân môi trường vẫn diễn ra đều đặn mỗi ngày, không gián đoạn. Đôi tay quen với bụi bặm, rác thải và những công việc ít người để ý đang góp phần giữ cho phố phường luôn sạch đẹp.
bqbht_br_dt-s-dsc6587.jpg
Chị Nguyễn Thị Huyền – Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh chia sẻ: “Mỗi ngày chúng tôi chia thành 2 ca làm việc: ca 1 từ 4 giờ đến 8 giờ sáng; ca 2 từ 16 giờ đến 20 giờ. Công việc vất vả, nhưng quen rồi. Chúng tôi cảm thấy vui và tự hào khi đã góp sức cho phố phường thêm sạch, đẹp”.
bqbht_br_dt-s-dsc-2542321.jpg
Khi phố, phường dần thức giấc, những công nhân vệ sinh môi trường đã đi qua một phần công việc của mình.
bqbht_br_dt-s-dsc69790.jpg
bqbht_br_dt-s-dsc-53723.jpg
Không chỉ làm sạch đường phố, những công nhân vệ sinh môi trường còn phải đi đến từng ngõ, từng nhà để thu gom rác thải. Chị Trương Thị Dung - Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh cho biết: "Mọi người nghỉ lễ, chúng tôi vẫn làm việc bình thường. Vất vả nhưng ai cũng cố gắng để thu gom rác kịp thời, đường phố sạch đẹp. Với chúng tôi, giữ cho phố phường sạch sẽ cũng là góp một phần nhỏ để kỳ nghỉ lễ của mọi người thêm trọn vẹn.”
dt-dsc66905.jpg
dt-dsc254678.jpg
dt-s-dsc6643.jpg﻿
Niềm vui ngày lễ không chỉ hiện hữu trong những con phố rực rỡ, mà còn được giữ gìn bởi những người công nhân vệ sinh môi trường âm thầm thu dọn để phố phường luôn sạch đẹp.
bqbht_br_dt-s-dsc6617.jpg
bqbht_br_dt-dsc292855.jpg
bqbht_br_dt-dsc71776.jpg
bqbht_br_dt-dsc351518.jpg
bqbht_br_dt-dsc958138.jpg
Công nhân cẩn thận thu gom, phân loại rác tái chế, góp phần giữ gìn môi trường xanh, sạch.
bqbht_br_dt-dsc69814.jpg
bqbht_br_dt-dsc8132.jpg
bqbht_br_dt-dsc834651.jpg
bqbht_br_dt-dsc723874.jpg
Sau những giờ làm việc liên tục là khoảng nghỉ ngắn để lấy lại sức.
bqbht_br_dt-dsc520690.jpg
Sự cống hiến bền bỉ của những công nhân vệ sinh môi trường vẫn lặng lẽ góp phần làm nên một phố, phường sạch đẹp, văn minh.

Tin liên quan

Tags:

#Dọn vệ sinh môi trường #Công nhân công ty môi trường đô thị #Thu dọn rác #Vệ sinh môi trường ngày nghỉ lễ #Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh #Hà Tĩnh 24h báo mới Hà Tĩnh

Chủ đề Hà Tĩnh 24h

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Chuyện nghề "chui" cống ở Hà Tĩnh

Chuyện nghề "chui" cống ở Hà Tĩnh

Những người công nhân nạo vét bùn ở Hà Tĩnh mỗi ngày chui xuống lòng cống ngầm tối om, lội trong bùn thải, vớt rác và khơi thông từng đoạn cống. Công việc ít ai muốn chạm tới ấy diễn ra âm thầm dưới mặt đường, nơi họ phải đối mặt với mùi hôi, không gian chật hẹp và những hiểm nguy khó lường.
Vấn đề hôm nay: Bài toán nhân lực tại khu kinh tế trọng điểm - thực trạng và giải pháp

Vấn đề hôm nay: Bài toán nhân lực tại khu kinh tế trọng điểm - thực trạng và giải pháp

Hà Tĩnh đang bứt phá mạnh mẽ với hạt nhân là KKT Vũng Áng cùng hàng loạt dự án lớn đã và đang được triển khai. Tuy nhiên, vấn đề đang đặt ra hiện nay là “khát” lao động, đặc biệt tại Khu kinh tế Vũng Áng. Đây là nội dung của chương trình "Vấn đề hôm nay" với chủ đề: Bài toán nhân lực tại khu kinh tế trọng điểm - thực trạng và giải pháp.
Hơn 400 lao động Hà Tĩnh ứng tuyển vào Vinfast

Hơn 400 lao động Hà Tĩnh ứng tuyển vào Vinfast

Hơn 400 lao động Hà Tĩnh đã đến ứng tuyển vào làm việc cho Công ty CP Sản xuất và kinh doanh Vinfast với mức lương từ 10 – 18 triệu đồng cùng các chế độ phúc lợi hấp dẫn.
Khu kinh tế Vũng Áng - Nơi hội tụ dòng chảy lao động mới

Khu kinh tế Vũng Áng - Nơi hội tụ dòng chảy lao động mới

Có những thời điểm, người lao động Hà Tĩnh phải rời quê hương để vào Nam, ra Bắc hoặc đi nước ngoài tìm kiếm việc làm. Hiện nay, dòng chảy ấy đang dần đảo chiều khi hàng loạt đại dự án đang triển khai tại KKT Vũng Áng, mở ra nhiều cơ hội việc làm với thu nhập hấp dẫn, môi trường chuyên nghiệp và tương lai bền vững.
Động lực nào giúp lao động công nghiệp ở Hà Tĩnh tăng gần 50%?

Động lực nào giúp lao động công nghiệp ở Hà Tĩnh tăng gần 50%?

Đà tăng trưởng của ngành công nghiệp đang tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực đến thị trường lao động Hà Tĩnh. 6 tháng đầu năm, chỉ số sử dụng lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp tăng gần 50% so cùng kỳ năm 2025, phản ánh sức bật của khu vực công nghiệp và hiệu quả từ “làn sóng” đầu tư vào địa phương.
Tôi là “kiểm tu” toa xe tàu hỏa

Tôi là “kiểm tu” toa xe tàu hỏa

Sau mỗi chuyến tàu lăn bánh an toàn trên tuyến đường sắt là công việc thầm lặng của những người "kiểm tu" toa xe ở Hà Tĩnh. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, họ phải kiểm tra hàng trăm chi tiết kỹ thuật để phát hiện những hư hỏng có thể ảnh hưởng đến an toàn chạy tàu.
Theo chân người dân Hà Tĩnh lên đồi hái sim

Theo chân người dân Hà Tĩnh lên đồi hái sim

Tháng 7, sim rừng chín trên khắp các triền đồi ở Hà Tĩnh. Từ sáng sớm, nhiều người dân tranh thủ lên đồi hái sim, biến món quà của núi rừng thành nguồn thu nhập trong thời điểm nông nhàn.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!