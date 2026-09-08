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174 doanh nghiệp cần tuyển gần 23.000 lao động Hà Tĩnh

Quang Linh
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(Baohatinh.vn) - Theo nhu cầu đăng ký của các doanh nghiệp qua Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh, trong tổng số 22.780 vị trí cần tuyển, nhóm ngành điện, điện tử, cơ khí, kỹ thuật, kiểm tra chất lượng sản phẩm có nhu cầu lớn nhất.

Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh tổ chức phiên giao dịch việc làm định kỳ tháng 9/2026, kết nối người lao động với 174 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động ở nhiều ngành nghề, trình độ khác nhau.

Phiên giao dịch việc làm diễn ra từ 7h30 ngày 15/9/2026 tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh, số 16 đường Phan Bội Châu, phường Thành Sen.

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Công ty CP Phát triển và Đầu tư xây dựng Vincons tuyển dụng lao động phổ thông.

Theo nhu cầu đăng ký của các doanh nghiệp, trong tổng số 22.780 vị trí cần tuyển, nhóm ngành điện, điện tử, cơ khí, kỹ thuật, kiểm tra chất lượng sản phẩm có nhu cầu lớn nhất với 9.506 lao động. Tiếp đến là nhóm xây dựng, kiến trúc, thiết kế, giao thông vận tải với 9.133 lao động và may mặc, dệt với 3.287 lao động.

Ngoài ra, các doanh nghiệp còn tuyển dụng lao động ở nhiều lĩnh vực như kinh doanh, marketing, bán hàng; du lịch, nhà hàng, khách sạn, dịch vụ; nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; công nghệ thông tin, viễn thông; kế toán, giáo dục, thực phẩm, bảo vệ...

Nhu cầu tuyển dụng được phân bổ ở nhiều trình độ, từ lao động phổ thông đến lao động có trình độ cao đẳng, đại học. Mức thu nhập tham khảo khoảng 6 - 65 triệu đồng/người/tháng, tùy vị trí và yêu cầu của từng doanh nghiệp.

Tham gia phiên giao dịch, người lao động được tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí, tìm hiểu thông tin tuyển dụng, yêu cầu của từng vị trí và kết nối trực tiếp với doanh nghiệp. Người lao động cũng được tư vấn về định hướng nghề nghiệp, lựa chọn việc làm phù hợp với năng lực và nhu cầu.

Người lao động có nhu cầu tìm kiếm việc làm vui lòng điền thông tin tại đây

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Tags:

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