Cam kết việc làm, trường nghề Hà Tĩnh thu hút người học

Sau khi đạt 24,5 điểm khối C01 tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Lê Tuấn Thành quyết định không đăng ký xét tuyển đại học mà lựa chọn theo học tại Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh. Hiện, Thành là sinh viên khóa K31, lớp Cao đẳng Cơ điện tử của trường.

Dù đủ điểm xét tuyển đại học nhưng em Lê Tuấn Thành quyết định theo học ngành cơ điện tử tại Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh.

Em Lê Tuấn Thành chia sẻ: “Lựa chọn học nghề của em trước tiên là vì đam mê và phù hợp với điều kiện kinh tế của gia đình. Em đã tìm hiểu khá kỹ và nhận thấy ngành mình theo học có nhiều cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp, nhất là trong bối cảnh các dự án, doanh nghiệp đang được đầu tư xây dựng tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhu cầu lớn về lao động kỹ thuật với mức lương hấp dẫn”.

Cũng chủ động chọn học nghề dù đủ điểm đỗ nhiều trường đại học như em Lê Tuấn Thành, em Trần Bảo Khanh (sinh viên khóa K31, lớp Cao đẳng Công nghệ ô tô) lựa chọn ngành công nghệ ô tô tại Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh.

Em Trần Bảo Khanh cho biết: “Khi xác định học nghề, em muốn vào học ngành công nghệ ô tô vì biết đây là nghề đang “hot”. Khi em quyết định học nghề, gia đình ủng hộ tuyệt đối. Học ngành công nghệ ô tô, em được Nhà nước giảm 70% học phí. Chương trình học chỉ có 30% lý thuyết, còn lại là thực hành, từ năm thứ 2, em sẽ đi thực tập tại doanh nghiệp và có thêm thu nhập trang trải cho cuộc sống”.

Giờ thực hành của sinh viên Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh.

Năm học 2026 - 2027, Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh có 1.560 chỉ tiêu tuyển sinh; trong đó có 290 chỉ tiêu trình độ cao đẳng; 780 chỉ tiêu trình độ trung cấp và 490 trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng. Đến nay, nhà trường đã tuyển sinh được hơn 2.100 học sinh, sinh viên; trong đó có 306 sinh viên cao đẳng; hơn 600 học sinh trung cấp và hơn 1.200 học viên sơ cấp và dưới 3 tháng.

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh Nguyễn Trọng Tấn (ngồi giữa) ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đào tạo với Tập đoàn Nidec Elevator (Nhật Bản) và Công ty TNHH T&T Miền Trung (Nghệ An).

Ông Nguyễn Đình Đại – Phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh cho biết: Để có kết quả tuyển sinh ngày càng tốt, nhà trường chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo, bảo đảm học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp có khả năng thích ứng nhanh với yêu cầu công việc.

Ngoài thực hành ở trường, hằng năm, chúng tôi còn liên kết cho các em đi thực tập tại doanh nghiệp để các em làm quen với công nghệ, dây chuyền sản xuất mới. Đa phần doanh nghiệp đánh giá học sinh của chúng tôi đạt mức độ khá so với mặt bằng chung. Nhờ đó, các em có việc làm ổn định khi ra trường. Nhà trường cam kết giới thiệu việc làm trong và ngoài nước cho 100% học sinh, sinh viên sau tốt nghiệp”.

Còn tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt – Đức Hà Tĩnh, năm học 2026 - 2027, nhà trường được giao chỉ tiêu tuyển sinh mới 1.500 học sinh, sinh viên trình độ cao đẳng và trung cấp (trình độ cao đẳng 460 chỉ tiêu và trung cấp 1.040 chỉ tiêu). Nhà trường đang đào tạo 17 ngành, nghề như công nghệ ô tô, cắt gọt kim loại, hàn, điện tử công nghiệp, điện công nghiệp…

Sinh viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức Hà Tĩnh thực hành nghề công nghệ ô tô.



Gắn đào tạo với nhu cầu thị trường lao động và doanh nghiệp, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức Hà Tĩnh chú trọng bảo đảm chất lượng đầu ra, từng bước tạo dựng thương hiệu và cung cấp nguồn nhân lực có kỹ năng nghề phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Trần Thành Đồng – Phó Trưởng phòng Quản lý đào tạo và Đảm bảo chất lượng, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt – Đức cho biết: Quan điểm của nhà trường là đào tạo những gì doanh nghiệp cần, chứ không phải chỉ đào tạo những gì mình có. Vì vậy, chúng tôi chủ động phối hợp với doanh nghiệp để xây dựng chương trình đào tạo, tổ chức nhiều chương trình gắn với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp. Hiện nhà trường đang duy trì hợp tác đào tạo với hơn 50 doanh nghiệp và cam kết tỷ lệ sinh viên sau khi tốt nghiệp có việc làm trên 92%. Chính vì vậy, năm học này, sinh viên nhập học đã vượt chỉ tiêu dự kiến.

“Đến thời điểm này, nhà trường đã tuyển sinh 468 sinh viên cao đẳng và 407 học sinh trung cấp nghề; đồng thời phối hợp với các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên để tuyển thêm 400 học sinh trung cấp nghề” - ông Trần Thành Đồng cho biết thêm.

Nhiều học sinh sau khi tốt nghiệp ra Trường Trung cấp Kỹ nghệ Lý Tự Trọng có việc làm và thu nhập ổn định.



Năm học 2026 - 2027, Trường Trung cấp Kỹ nghệ Lý Tự Trọng đăng ký tuyển sinh 1.100 chỉ tiêu trung cấp nghề. Đến nay, nhà trường cơ bản hoàn thành chỉ tiêu tuyển sinh với 943 học sinh nhập học.

Ông Lê Hữu Sỹ - Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kỹ nghệ Lý Tự Trọng cho biết: “Nhà trường có chính sách miễn học phí học nghề đối với học sinh vừa học THPT vừa học nghề. Đồng thời, nhà trường liên kết với các doanh nghiệp để đưa học sinh đi thực tập, trong thời gian thực tập các em được hưởng lương. Nhiều học sinh sau khi tốt nghiệp đã có việc làm, thu nhập ổn định cả trong nước và nước ngoài”.