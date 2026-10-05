Giúp việc theo giờ - Việc làm linh hoạt trong đời sống hiện đại

Nhịp sống ngày càng bận rộn khiến nhiều gia đình, nhất là ở khu vực đô thị, không còn thời gian để quán xuyến việc nhà. Thay vì thuê người giúp việc nhà cố định lâu dài, nhiều gia đình lựa chọn giúp việc theo giờ.

Giúp việc theo giờ đã trở thành một nghề chính trong cuộc sống hiện đại.

Giúp việc theo giờ với các phần việc như dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn, chăm sóc trẻ em, chăm người già, chăm bệnh nhân, làm vườn...

Công việc này không đòi hỏi trình độ, kinh nghiệm, tay nghề khắt khe như những ngành nghề khác, mà thường tập trung vào tính trung thực, sự chăm chỉ, kỹ năng cơ bản và thái độ làm việc.

Gần 3 năm nay, chị Trần Thị Lan gắn bó với công việc giúp việc theo giờ.

Đều đặn 16h - 20h các ngày trong tuần, chị Trần Thị Lan (45 tuổi, TDP1, phường Hà Huy Tập) lại bắt đầu công việc giúp việc cho một gia đình ở trên địa bàn. Công việc chính của chị là dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn và hỗ trợ những việc phát sinh theo yêu cầu của chủ nhà.

Trước đó, trong khoảng thời gian từ 8h - 11h sáng hàng ngày, chị Lan nhận việc dọn dẹp nhà cửa tại 2 gia đình khác, luân phiên theo các ngày chẵn - lẻ trong tuần. “Công việc này đã gắn bó với tôi gần 3 năm qua. Mỗi buổi làm việc như vậy được trả khoảng 250 ngàn đồng; có khi mình làm tốt thì người thuê còn bồi dưỡng thêm. Nếu tính tổng thể, mỗi tháng tôi thu nhập khoảng 15 triệu đồng. Khoản thu nhập này đủ để tôi trang trải chi phí sinh hoạt cho cả gia đình”.

Chị Phan Thị Thanh chủ động sắp xếp thời gian để nhận giúp việc theo giờ cho nhiều gia đình.

Khi nhu cầu thuê giúp việc theo giờ ngày càng tăng, việc kết nối giữa người thuê và người làm cũng thuận lợi hơn trước. Phần lớn thông qua giới thiệu của người quen, khách hàng cũ và các mối quan hệ khác, người lao động có thể tiếp cận thêm các gia đình có nhu cầu. Từ đó, các chủ nhà cũng có thể tìm kiếm được người phù hợp về thời gian, công việc và tiết kiệm chi phí.

Hiện đang làm việc nhà cho một số hộ gia đình gần nơi sinh sống, chị Phan Thị Thanh (48 tuổi, thôn Phúc Xuân, xã Can Lộc) chia sẻ: “Mỗi gia đình một khung giờ, một yêu cầu khác nhau, nên tôi phải chủ động sắp xếp công việc để không bị chồng chéo. Lúc mới làm chỉ có vài nhà gọi, sau khách cảm thấy hài lòng thì giới thiệu cho mọi người xung quanh”.

Bà Nguyễn Thị Xoan (bên phải) trao đổi với người giúp việc về các phần việc cần thực hiện trong gia đình.

Với những gia đình có người cao tuổi, vợ chồng bận rộn, con nhỏ, ít có thời gian dọn dẹp nhà cửa hoặc cần người hỗ trợ trong một số khung giờ nhất định, thì hình thức này được xem là giải pháp linh hoạt hơn so với thuê người giúp việc ở lại lâu dài.

Bà Nguyễn Thị Xoan (thôn Minh Tân, xã Can Lộc) chia sẻ: “Tuổi đã cao nên tôi không còn quán xuyến hết việc nhà. Gia đình tôi thuê người giúp việc 3 buổi mỗi tuần để lau dọn, vệ sinh, sắp xếp nhà cửa, vừa để ông bà, con cái có thêm thời gian nghỉ ngơi”.

Nhu cầu thuê giúp việc theo giờ ngày càng tăng, tạo thêm việc làm và thu nhập cho người lao động.

Sự gia tăng nhu cầu thuê giúp việc theo giờ đang cho thấy những thay đổi rõ nét của thị trường lao động. Mô hình này không chỉ đáp ứng nhu cầu hỗ trợ việc nhà của các gia đình mà còn mở ra việc làm linh hoạt cho người lao động. Để công việc này thực sự trở thành một nghề ổn định, rất cần những điều kiện để chuẩn hóa và chuyên nghiệp đáp ứng tốt hơn nhu cầu của các gia đình và tạo việc làm phù hợp với người lao động.