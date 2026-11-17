(Baohatinh.vn) - Phiên giao dịch việc làm lưu động tại xã Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) thu hút gần 200 lao động tham gia, mở ra cơ hội tiếp cận việc làm ở nhiều lĩnh vực, ngành nghề.
Chiều 17/11, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh phối hợp với UBND xã Cẩm Xuyên tổ chức phiên giao dịch việc làm lưu động.
Tham gia phiên giao dịch việc làm có gần 200 lao động địa phương. Tại phiên giao dịch, người lao động được cung cấp thông tin về nhu cầu tuyển dụng, tư vấn nghề nghiệp, tiếp cận trực tiếp với các doanh nghiệp để tìm hiểu, đăng ký tuyển dụng và lựa chọn vị trí việc làm phù hợp.
Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh, các doanh nghiệp, dự án trên địa bàn tỉnh có tổng nhu cầu tuyển dụng 3.500 lao động ở nhiều ngành nghề.
Trong đó, tuyển dụng 2.000 công nhân tại nhà máy sản xuất ô tô điện (Công ty CP Sản xuất, Đầu tư và Phát triển Tương Lai); 500 công nhân xây dựng (Công ty CP Phát triển và Đầu tư Xây dựng Vincons); 400 nhân viên kỹ thuật sản xuất, vận hành, bảo dưỡng, phòng cháy chữa cháy, kiểm nghiệm; 300 công nhân lái xe, lái máy và 300 công nhân may, thợ may, kiểm tra, sửa chữa máy may.
Mức thu nhập được giới thiệu dao động từ 7-41 triệu đồng/người/tháng, tùy theo vị trí công việc. Bên cạnh tiền lương, các doanh nghiệp còn có những chính sách hỗ trợ như tham gia BHXH, BHYT, bố trí ký túc xá miễn phí, hỗ trợ ăn uống, xe đưa đón và khám sức khỏe định kỳ.
Thông qua phiên giao dịch, người lao động có thêm cơ hội tìm hiểu thị trường lao động, tiếp cận thông tin tuyển dụng và trao đổi trực tiếp với nhà tuyển dụng về yêu cầu công việc, thu nhập, chế độ đãi ngộ. Qua đó, góp phần kết nối cung - cầu lao động, hỗ trợ người dân tìm kiếm việc làm phù hợp, ổn định thu nhập ngay tại địa phương.
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