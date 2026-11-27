Đến tham gia phiên giao dịch việc làm lưu động do Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh phối hợp với UBND xã Hà Linh vừa tổ chức, anh Nguyễn Văn Dương (xã Hà Linh) mong muốn tìm được công việc phù hợp tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Việc được trực tiếp gặp gỡ nhà tuyển dụng, tìm hiểu yêu cầu công việc, mức thu nhập và các chế độ liên quan giúp anh có thêm cơ sở cân nhắc trước khi ứng tuyển.

Anh Nguyễn Văn Dương phỏng vấn trực tuyến tại phiên giao dịch việc làm lưu động.

Anh Nguyễn Văn Dương chia sẻ: “Trước đây, việc tìm hiểu thông tin tuyển dụng chủ yếu qua người quen hoặc mạng xã hội nên đôi khi chưa nắm rõ yêu cầu công việc. Đến đây, tôi được trực tiếp trao đổi với doanh nghiệp, tìm hiểu vị trí tuyển dụng, mức lương và các chế độ dành cho người lao động. Tôi đăng ký ứng tuyển vào Công ty CP Phát triển và Đầu tư Xây dựng Vincons vì mong muốn có công việc ổn định, phù hợp với khả năng của mình".

Việc tổ chức phiên giao dịch việc làm ngay tại địa phương giúp người dân, nhất là lao động có nhu cầu tìm việc, tiếp cận trực tiếp với doanh nghiệp và thông tin tuyển dụng. Thông qua đó, người lao động có thêm cơ hội lựa chọn công việc phù hợp mà không phải mất nhiều thời gian tìm kiếm.

Cán bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh tư vấn, cung cấp thông tin tuyển dụng và hỗ trợ người lao động đăng ký tìm việc tại phiên giao dịch việc làm lưu động ở xã Hà Linh.



Ông Nguyễn Trí Đồng – Phó Chủ tịch UBND xã Hà Linh cho biết: “Phiên giao dịch việc làm tổ chức tại địa phương không chỉ giúp người dân tiếp cận trực tiếp thông tin tuyển dụng, mà còn tạo điều kiện để chính quyền nắm bắt nhu cầu việc làm, nguyện vọng chuyển đổi nghề nghiệp của người dân. Qua đó, địa phương có thêm kênh tuyên truyền, vận động và phối hợp với ngành chuyên môn hỗ trợ người lao động tìm kiếm việc làm. Từ đầu năm 2026 đến nay, xã Hà Linh đã có hơn 300 lao động được tuyển dụng vào làm việc tại các doanh nghiệp, dự án trên địa bàn tỉnh”.

Phiên giao dịch việc làm lưu động do Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh phối hợp với UBND xã Cẩm Xuyên tổ chức.

Ở chiều ngược lại, các phiên giao dịch cũng là cơ hội để doanh nghiệp trực tiếp tìm kiếm, tuyển chọn nhân lực. Thông qua hoạt động tư vấn tại chỗ, nhà tuyển dụng giới thiệu cụ thể về vị trí việc làm, yêu cầu tuyển dụng, mức lương, chế độ đãi ngộ và môi trường làm việc; đồng thời, tiếp nhận hồ sơ, phỏng vấn những ứng viên có nhu cầu.

Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh (phường Nam Hồng Lĩnh) hiện có gần 1.400 lao động, đang cần tuyển thêm 500 công nhân may để đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất với mức lương từ 7 triệu đồng/người/tháng sau khi trích nộp BHXH và tiền ăn ca. Người lao động được tham gia đầy đủ các loại bảo hiểm theo quy định, hưởng các chế độ thưởng chuyên cần, hỗ trợ tiền xăng, xe buýt đưa đón và thưởng tháng lương thứ 13. Đặc biệt, lao động chưa có tay nghề được đào tạo nghề có hưởng lương.

Cán bộ tuyển dụng Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh tư vấn, phỏng vấn người lao động tại phiên giao dịch việc làm lưu động.

Bà Mai Thị Trang – Trưởng phòng Nhân sự, Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh cho biết: “Tham gia các phiên giao dịch việc làm giúp doanh nghiệp giới thiệu trực tiếp nhu cầu tuyển dụng, trao đổi với người lao động về yêu cầu công việc và chế độ đãi ngộ. Qua đó, doanh nghiệp có thêm kênh tiếp cận ứng viên, nhất là lao động tại địa phương và khu vực lân cận. Bình quân mỗi tháng, qua các phiên giao dịch việc làm và các kênh khác, công ty đã tuyển dụng được 50 lao động”.

Lao động làm việc tại Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh được hưởng mức lương từ 7 triệu đồng/người/tháng và nhiều chế độ phúc lợi khác.

Qua các phiên giao dịch việc làm, doanh nghiệp tham gia tuyển dụng đã giúp người lao động hiểu rõ hơn về công việc, điều kiện làm việc trước khi ứng tuyển. Sự tương tác trực tiếp cũng góp phần rút ngắn quy trình tuyển dụng, giảm thời gian tìm kiếm nhân lực cho doanh nghiệp.

Để hoạt động kết nối cung – cầu đạt hiệu quả, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh tập trung khảo sát nhu cầu tuyển dụng, lựa chọn doanh nghiệp tham gia, tổ chức các phiên giao dịch và tư vấn, giới thiệu việc làm. Trung tâm đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương thông tin rộng rãi về chương trình, vận động người lao động tham gia, nhất là những người chưa có việc làm ổn định hoặc có nhu cầu chuyển đổi nghề nghiệp.

Ông Nguyễn Minh Hiền – Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh cho biết: “Đơn vị thường xuyên khảo sát, cập nhật nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp, đa dạng hóa hình thức tổ chức phiên giao dịch để đưa thông tin việc làm đến gần hơn với người lao động. Sau các phiên giao dịch, trung tâm tiếp tục tư vấn, giới thiệu việc làm, kết nối ứng viên với doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng”.

Theo báo cáo của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh, từ đầu năm 2026 đến nay, trung tâm tổ chức 142 phiên giao dịch việc làm với nhiều hình thức như: phiên cố định; phiên lưu động, chuyên đề; phiên dành cho các doanh nghiệp lớn có nhu cầu tuyển dụng nhiều lao động; hội chợ việc làm; phiên kết nối trực tuyến toàn quốc.

Các phiên giao dịch việc làm thu hút hơn 10.300 lượt người lao động tham gia; Trung tâm đã tư vấn, giới thiệu việc làm cho 12.537 lượt người và kết nối tuyển dụng 4.136 lao động vào làm việc tại các dự án, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tổng số lao động được tuyển dụng trên địa bàn toàn tỉnh là 20.500 người, tính từ đầu năm 2026 đến nay.

Thông qua các phiên giao dịch, doanh nghiệp có thêm cơ hội tuyển dụng lao động ngay tại địa phương.



Những kết quả này cho thấy vai trò của hoạt động giao dịch việc làm trong kết nối nguồn cung lao động với nhu cầu tuyển dụng. Không chỉ hỗ trợ người lao động tìm kiếm công việc, các phiên giao dịch còn góp phần thu hút nguồn nhân lực trở về quê hương, đáp ứng nhu cầu lao động của doanh nghiệp và các dự án trên địa bàn tỉnh.

“Thời gian tới, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh tiếp tục khảo sát nhu cầu tuyển dụng, nhất là tại các doanh nghiệp, dự án lớn ở Khu kinh tế Vũng Áng và các khu công nghiệp; tăng cường tổ chức phiên giao dịch lưu động, phiên tuyển dụng chuyên đề tại những địa phương có nhiều lao động có nhu cầu tìm kiếm, chuyển đổi việc làm”, ông Nguyễn Minh Hiền – Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh thông tin.

Từ phiên giao dịch việc làm, người lao động có thêm cơ hội lựa chọn nghề nghiệp, doanh nghiệp có điều kiện tìm kiếm nhân lực phù hợp, còn địa phương có thêm giải pháp giải quyết việc làm. Khi thông tin tuyển dụng được kết nối kịp thời, nhu cầu của các bên được đáp ứng thực chất, những phiên giao dịch sẽ tiếp tục là cầu nối quan trọng góp phần phát triển thị trường lao động Hà Tĩnh.