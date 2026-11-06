Dạy nghề theo nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

Là một trong những cơ sở đào tạo nghề có uy tín, được đầu tư bài bản về cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ, giáo viên, Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh đang đẩy mạnh đổi mới chương trình theo hướng tăng thời lượng thực hành, gắn đào tạo với môi trường sản xuất thực tế.

Sinh viên Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh thực tập tại doanh nghiệp.

Thay vì chỉ trang bị kiến thức, kỹ năng trong khuôn viên nhà trường, sinh viên còn được kết nối với doanh nghiệp để tiếp cận công nghệ, máy móc và dây chuyền sản xuất hiện đại ngay trong quá trình học. Từ đầu năm đến nay, nhà trường đã liên kết với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tổ chức đào tạo trình độ cao đẳng và đào tạo thường xuyên cho 53 lớp với 927 người; đồng thời, giới thiệu 805 học sinh, sinh viên đến thực tập tại các doanh nghiệp.

Đối tác của trường có nhiều doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực sản xuất, công nghiệp, dịch vụ như: Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh, Công ty CP Sản xuất và Kinh doanh VinFast, Công ty TNHH Bê tông Viết Hải (Khu kinh tế Vũng Áng), Công ty CP Tự động hóa ETEK (Hải Phòng)...

Doanh nghiệp trực tiếp tuyển dụng, tạo cơ hội việc làm cho học sinh, sinh viên sau quá trình đào tạo.

Thầy Nguyễn Đình Đại - Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh cho biết: “Hình thức liên kết, đào tạo song hành giúp học sinh, sinh viên có thêm điều kiện thực tập, làm quen với hệ thống máy móc hiện đại. Nhiều doanh nghiệp còn hỗ trợ học phí cho người học; cam kết tuyển dụng, giới thiệu việc làm phù hợp sau đào tạo. Thời gian tới, nhà trường tiếp tục tìm kiếm đối tác, mở rộng liên kết đào tạo để tạo thêm cơ hội việc làm cho học sinh, sinh viên, đồng thời, giúp doanh nghiệp tiếp cận nguồn cung nhân lực có chất lượng”.

Hiệu quả của cách đào tạo này được thể hiện rõ qua những người học đã có việc làm sau khi ra trường. Tốt nghiệp Khoa Công nghệ ô tô, Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh cách đây 2 năm, anh Trương Công Huy (SN 2002, phường Trần Phú) hiện có công việc ổn định, thu nhập khá tại một showroom ô tô trên địa bàn tỉnh. Anh Huy chia sẻ: “Trong quá trình học, tôi thường xuyên được thực tập tại doanh nghiệp nên có điều kiện nâng cao tay nghề, rèn luyện kỹ năng và tác phong làm việc. Nhờ vậy, khi đi làm, tôi nhanh chóng bắt nhịp với môi trường thực tế, không mất nhiều thời gian làm quen lại từ đầu”.

Quá trình vừa học vừa thực hành tại doanh nghiệp đã giúp anh Trương Công Huy bắt nhịp nhanh với công việc, nâng cao tay nghề sau khi ra trường.

Không chỉ Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh, đào tạo theo nhu cầu thị trường lao động và đơn đặt hàng của doanh nghiệp cũng là định hướng được Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức Hà Tĩnh chú trọng. Nhà trường hiện chủ động hợp tác với hơn 50 doanh nghiệp để xây dựng chương trình, tổ chức đào tạo sát với yêu cầu thực tế.

Thầy Nguyễn Xuân Ninh - Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức Hà Tĩnh cho biết: “Hiện nay, trường đang đào tạo 17 ngành, nghề, trong đó, nhiều ngành nghề liên kết với các doanh nghiệp. Nhà trường cam kết sinh viên tham gia các chương trình đào tạo liên kết sẽ được hỗ trợ giới thiệu, kết nối việc làm sau khi tốt nghiệp. Mức lương doanh nghiệp chi trả cho các em hiện dao động từ 10 - 18 triệu đồng/tháng, tùy theo trình độ và năng lực tay nghề”.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức Hà Tĩnh đang đào tạo 17 ngành, nghề, trong đó có nhiều ngành liên kết với doanh nghiệp.

Điểm đáng chú ý trong mô hình liên kết này là doanh nghiệp không chỉ tham gia ở khâu tiếp nhận lao động mà ngày càng trở thành một chủ thể của quá trình đào tạo. Bên cạnh đặt hàng nội dung, tiêu chuẩn kỹ năng theo vị trí việc làm, doanh nghiệp còn hỗ trợ trang thiết bị, phương tiện thực hành, cử người hướng dẫn và tiếp nhận học sinh, sinh viên thực tập. Qua đó, khoảng cách giữa kiến thức được trang bị ở trường và yêu cầu công việc tại doanh nghiệp từng bước được thu hẹp.

Ông Hồ Văn Hoa - Phó Giám đốc Xưởng Dịch vụ VinFast Thạch Hà cho hay: “Mỗi năm, chúng tôi tiếp nhận hàng chục sinh viên các trường nghề vào thực tập, làm việc tại xưởng; hỗ trợ các trường xe điện để phục vụ giảng dạy và thực hành. Chất lượng nhân lực qua đào tạo tại các trường nghề trên địa bàn tỉnh khá tốt, cơ bản đáp ứng yêu cầu công việc. Chúng tôi mong muốn, bên cạnh chuyên môn, tay nghề, các nhà trường cần chú trọng giáo dục tác phong công nghiệp, ý thức lao động để các em có thể thích ứng tốt ngay khi vào làm việc”.

Bên cạnh đặt hàng nội dung đào tạo, các doanh nghiệp còn hỗ trợ trang thiết bị cho nhà trường trong quá trình đào tạo.

Thực tế, yêu cầu đào tạo nghề tại Hà Tĩnh đang thay đổi cùng với sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế và sự xuất hiện của các lĩnh vực sản xuất, dịch vụ mới. Bên cạnh công nghiệp gang thép, xây dựng, cơ khí, nhu cầu nhân lực ngày càng mở rộng ở các ngành sản xuất, lắp ráp ô tô, xe điện, tự động hóa, logistics… Sự phát triển của các dự án tại Khu kinh tế Vũng Áng cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về trình độ chuyên môn, kỹ năng vận hành thiết bị và khả năng thích ứng với công nghệ của người lao động.

Trước yêu cầu đó, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần chủ động nắm bắt nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp để điều chỉnh ngành nghề, nội dung đào tạo, đồng thời cập nhật công nghệ, nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên. Việc chuyển từ đào tạo theo khả năng sang đào tạo theo nhu cầu thị trường, gắn kết với doanh nghiệp sẽ góp phần nâng cao chất lượng nhân lực, mở rộng cơ hội việc làm và đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương trong giai đoạn mới.