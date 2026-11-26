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Chiều 26/11, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh phối hợp với UBND xã Hà Linh tổ chức phiên giao dịch việc làm lưu động. Phiên giao dịch thu hút 150 lao động trên địa bàn xã Hà Linh tham gia.

Phiên giao dịch việc làm đã giới thiệu 4.500 chỉ tiêu tuyển dụng tại các doanh nghiệp, dự án trên địa bàn tỉnh. Các vị trí tuyển dụng khá đa dạng, với yêu cầu từ lao động phổ thông đến lao động có trình độ kỹ thuật.

Tại phiên giao dịch việc làm lưu động, lao động được tiếp cận 4.500 chỉ tiêu tuyển dụng.

Trong đó, các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển 500 công nhân xây dựng, thu nhập từ 14-41 triệu đồng/người/tháng; 500 lái xe, lái máy, thu nhập 15-20 triệu đồng/người/tháng; 2.600 công nhân sản xuất tại Nhà máy Sản xuất ô tô điện VinFast Hà Tĩnh, thu nhập 10-18 triệu đồng/người/tháng.

Ngoài ra, có 400 chỉ tiêu dành cho nhân viên kỹ thuật, sản xuất, vận hành, bảo dưỡng, phòng cháy chữa cháy, kiểm nghiệm và 500 chỉ tiêu công nhân may, học may, kiểm tra, sửa chữa máy may.

Lao động đăng ký phỏng vấn, tuyển dụng tại phiên giao dịch việc làm.



Đối tượng tuyển dụng là nam, nữ từ 18-45 tuổi, có sức khỏe tốt. Người có kinh nghiệm được ưu tiên; lao động chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo để đáp ứng yêu cầu công việc.

Lao động phỏng vấn, tuyển dụng vào làm việc tại Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh.



Bên cạnh mức thu nhập theo từng vị trí, người lao động còn được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN; hỗ trợ chỗ ở, ăn uống, xe đưa đón tùy vị trí công việc; được khám sức khỏe định kỳ, đào tạo nâng cao tay nghề và hưởng các chế độ đãi ngộ theo quy định của doanh nghiệp.

Phiên giao dịch góp phần đưa thông tin tuyển dụng đến gần người dân, tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận nguồn lao động tại chỗ, đồng thời giúp người lao động tìm kiếm việc làm, ổn định thu nhập.