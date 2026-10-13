Formosa Hà Tĩnh tuyển dụng 400 nhân viên kỹ thuật

(Baohatinh.vn) - Ban tổ chức lưu ý đợt tuyển dụng này không dành cho nhân viên từng nghỉ việc tại Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh.
Nhằm đẩy mạnh công tác giải quyết việc làm cho người lao động, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh phối hợp với Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh chuẩn bị tổ chức tuyển dụng 400 nhân viên.
Cụ thể là nhân viên kỹ thuật sản xuất, nhân viên bảo dưỡng và phòng cháy chữa cháy (tốt nghiệp từ THCS đến cao đẳng, tuỳ vào vị trí).
Các ngành nghề ưu tiên như: điện, cơ khí, tự động hoá, điện - điện tử, hoá học, đường sắt và các ngành kỹ thuật liên quan.
Thời gian tuyển dụng từ 7 giờ 30 phút ngày 19/10/2026, tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh (số 16 đường Phan Bội Châu, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh).
Hồ sơ ứng tuyển bao gồm bằng tốt nghiệp và bảng điểm (photocopy, 1 bản); căn cước công dân (photocopy, 1 bản).
Ban tổ chức lưu ý, đợt tuyển dụng này không dành cho nhân viên đã từng nghỉ việc tại Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh.
Để nắm rõ thêm thông tin người lao động truy cập vào website: vieclamhatinh.vn. Liên hệ: Phòng tư vấn, giới thiệu việc làm - thông tin thị trường lao động (Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh) qua hotline: 0924.345.889.
Cùng với đà tăng trưởng sản xuất, nhu cầu lao động công nghiệp ở Hà Tĩnh tăng mạnh. 8 tháng năm 2026, chỉ số sử dụng lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn tăng 48,83% so cùng kỳ năm 2025.
Để đạt mục tiêu trên, Hà Tĩnh ưu tiên phát triển các ngành có khả năng tạo nhiều việc làm như công nghiệp chế biến, chế tạo, luyện kim, năng lượng, logistics, thương mại, du lịch, dịch vụ, kinh tế số...
Theo nhu cầu đăng ký của các doanh nghiệp qua Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh, trong tổng số 22.780 vị trí cần tuyển, nhóm ngành điện, điện tử, cơ khí, kỹ thuật, kiểm tra chất lượng sản phẩm có nhu cầu lớn nhất.
Công ty CP Sản xuất và Kinh doanh VinMetal phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh tuyển dụng các vị trí nhân sự phục vụ nhà máy cán thép xây dựng, thuộc Khu tổ hợp luyện - cán thép VinMetal Hà Tĩnh tại Khu kinh tế Vũng Áng.
Những người công nhân nạo vét bùn ở Hà Tĩnh mỗi ngày chui xuống lòng cống ngầm tối om, lội trong bùn thải, vớt rác và khơi thông từng đoạn cống. Công việc ít ai muốn chạm tới ấy diễn ra âm thầm dưới mặt đường, nơi họ phải đối mặt với mùi hôi, không gian chật hẹp và những hiểm nguy khó lường.
Hà Tĩnh đang bứt phá mạnh mẽ với hạt nhân là KKT Vũng Áng cùng hàng loạt dự án lớn đã và đang được triển khai. Tuy nhiên, vấn đề đang đặt ra hiện nay là “khát” lao động, đặc biệt tại Khu kinh tế Vũng Áng. Đây là nội dung của chương trình "Vấn đề hôm nay" với chủ đề: Bài toán nhân lực tại khu kinh tế trọng điểm - thực trạng và giải pháp.
Có những thời điểm, người lao động Hà Tĩnh phải rời quê hương để vào Nam, ra Bắc hoặc đi nước ngoài tìm kiếm việc làm. Hiện nay, dòng chảy ấy đang dần đảo chiều khi hàng loạt đại dự án đang triển khai tại KKT Vũng Áng, mở ra nhiều cơ hội việc làm với thu nhập hấp dẫn, môi trường chuyên nghiệp và tương lai bền vững.
Đà tăng trưởng của ngành công nghiệp đang tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực đến thị trường lao động Hà Tĩnh. 6 tháng đầu năm, chỉ số sử dụng lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp tăng gần 50% so cùng kỳ năm 2025, phản ánh sức bật của khu vực công nghiệp và hiệu quả từ “làn sóng” đầu tư vào địa phương.