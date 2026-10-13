Formosa Hà Tĩnh tuyển dụng 400 nhân viên kỹ thuật

9 tháng năm 2026, Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh đóng nộp ngân sách trên 4.900 tỷ đồng, giải quyết việc làm ổn định cho gần 10.000 lao động.

Nhằm đẩy mạnh công tác giải quyết việc làm cho người lao động, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh phối hợp với Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh chuẩn bị tổ chức tuyển dụng 400 nhân viên.

Cụ thể là nhân viên kỹ thuật sản xuất, nhân viên bảo dưỡng và phòng cháy chữa cháy (tốt nghiệp từ THCS đến cao đẳng, tuỳ vào vị trí).

Các ngành nghề ưu tiên như: điện, cơ khí, tự động hoá, điện - điện tử, hoá học, đường sắt và các ngành kỹ thuật liên quan.

Thời gian tuyển dụng từ 7 giờ 30 phút ngày 19/10/2026, tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh (số 16 đường Phan Bội Châu, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh).

Hồ sơ ứng tuyển bao gồm bằng tốt nghiệp và bảng điểm (photocopy, 1 bản); căn cước công dân (photocopy, 1 bản).

Ban tổ chức lưu ý, đợt tuyển dụng này không dành cho nhân viên đã từng nghỉ việc tại Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh.