Tuyển 1.900 nhân sự cho Nhà máy Sản xuất ô tô điện VinFast Hà Tĩnh

Lao động vào làm việc tại Vinfast Hà Tĩnh có thu nhập hấp dẫn từ 10 đến 18 triệu, thưởng KPI, thưởng thâm niên, cùng nhiều phúc lợi khác.

Nhằm đẩy mạnh công tác giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh và Công ty CP Sản xuất, Đầu tư và Phát triển Tương Lai (Nhà máy Sản xuất ô tô điện Vinfast Hà Tĩnh) chuẩn bị tổ chức ngày hội tuyển dụng.

1.900 nhân sự thuộc 5 nhóm ngành nghề

Đợt này, các đơn vị phối hợp tuyển 1.900 nhân sự thuộc 5 nhóm ngành nghề.

Nhân viên - Hàn Support/thao tác/logistics: tuyển lao động nam/nữ trong độ tuổi lao động, không yêu cầu bằng cấp; biết đọc, biết viết, nhận thức tốt; nam cao trên 1m60, nặng 50kg; nữ cao trên 1m50, nặng 40kg, sức khoẻ tốt.

Nhân viên - Sản xuất/sửa chữa/chất lượng/thợ hàn/thợ sơn: tuyển lao động nam trong độ tuổi lao động, tốt nghiệp THCS trở lên; ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm tay nghề lắp ráp, sửa chữa và kiểm tra chất lượng xe ô tô/xe máy, hàn, sơn; cao trên 1m60, nặng 50kg, sức khoẻ tốt.

Nhân viên - Lái xe nâng /lái xe thành phẩm/vận hành cẩu trục/vận hành hạ tầng/bảo dưỡng khuôn: tuyển lao động nam/nữ trong độ tuổi lao động, tốt nghiệp THCS trở lên; có chứng chỉ/bằng lái đối với các vị trí lái xe/vận hành; cao trên 1m60, nặng 50kg, sức khoẻ tốt.

Nhân viên - Bảo trì điện/bảo trì cơ khí/bảo trì hạ tầng: tuyển lao động nam từ 18 - 45, tốt nghiệp trung cấp trở lên các chuyên ngành về Điện/Điện tử/Tự động hoá/Cơ khí; ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về bảo trì/vận hành thiết bị điện/cơ tại các công ty/KCN sản xuất; cao trên 1m60, nặng 50kg, sức khoẻ tốt.

Nhân viên - Nhập dữ liệu: tuyển lao động nam/nữ từ 18 - 35 tuổi, tốt nghiệp cao đẳng trở lên; ưu tiên ứng viên thành thạo Microsoft, có kinh nghiệm xử lý dữ liệu, phần mềm SAP; nam cao trên 1m60, nặng 50kg; Nữ cao trên 1m50, nặng 40kg, sức khoẻ tốt.

Thu nhập cao

Thu nhập hấp dẫn từ 10 đến 18 triệu, thưởng KPI, thưởng thâm niên, cùng nhiều phúc lợi khác; thưởng tháng lương thứ 13 và các chế độ thưởng khác theo quy định của công ty;

Được đóng bảo hiểm đầy đủ theo quy định của luật lao động, được mua thêm bảo hiểm sức khỏe cá nhân PVI sau khi ký HĐLĐ chính thức; được khám sức khỏe định kỳ hằng năm; được hưởng chế độ khi tăng ca và các phụ cấp theo quy định; công ty hỗ trợ xe đưa đón và nghỉ ca khi làm việc tại Hà Tĩnh;

Có nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển bản thân. Thời gian làm việc 48h/tuần - nghỉ 4 ngày trong tháng theo sự sắp xếp của công ty.

Thời gian và địa điểm tuyển dụng

Thời gian tổ chức tuyển dụng bắt đầu từ 7 giờ 30 phút, Thứ 7 ngày 24/10/2026, tại Hội trường Đảng uỷ xã Đức Thịnh, thôn Trung Lễ, xã Đức Thịnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Để nắm rõ thêm thông tin, người lao động truy cập vào website: vieclamhatinh.vn. Điện thoại liên hệ: Sàn giao dịch việc làm cơ sở Bắc Hồng Lĩnh, SĐT: 02393.575.525, 0979.800.901. Đăng ký phỏng vấn qua mã QR hoặc đường link: https://forms.gle/AL31PZopNjarFKKZA.