Trong bối cảnh nhu cầu tìm kiếm việc làm ngày càng đa dạng, mạng xã hội trở thành kênh được nhiều người lựa chọn để tiếp cận thông tin tuyển dụng. Chỉ với vài thao tác trên điện thoại, người tìm việc có thể tìm thấy nhiều lời mời làm việc với mức thu nhập hấp dẫn. Tuy nhiên, sự thuận tiện này cũng tiềm ẩn rủi ro từ những thông tin tuyển dụng giả mạo, khiến người lao động có nguy cơ mất tiền, lộ lọt dữ liệu cá nhân.

Công an xã Lộc Hà xác minh, hướng dẫn và giải thích rõ thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng, giúp em học sinh phòng tránh (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Hà Tĩnh).

Trên các nền tảng mạng xã hội hiện có nhiều hội, nhóm chuyên đăng tải thông tin tuyển dụng. Từ công nhân sản xuất, nhân viên bán hàng đến lao động phổ thông, thời vụ, người tìm việc có thể nhanh chóng tiếp cận các vị trí phù hợp mà không cần trực tiếp đến doanh nghiệp. Lợi dụng nhu cầu tìm việc, nhất là tâm lý muốn có việc ngay, không cần kinh nghiệm, nhiều đối tượng đã đăng tải thông tin không rõ nguồn gốc hoặc giả mạo doanh nghiệp để lừa đảo.

Tháng 7/2025, Công an xã Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo tuyển dụng làm việc online đối với một học sinh vừa thi tốt nghiệp THPT. Do có nhu cầu tìm việc làm thêm, em đã kết bạn với tài khoản mạng xã hội, tài khoản này tự giới thiệu là đơn vị tuyển dụng làm việc tại nhà. Các đối tượng đưa ra lời mời làm nhiệm vụ nhận thưởng hoa hồng cao, không cần kinh nghiệm, sau đó yêu cầu chuyển tiền đặt cọc để kích hoạt tài khoản. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, em chủ động đến cơ quan công an trình báo và được hướng dẫn, ngăn chặn nguy cơ thiệt hại tài chính.

Gần đây, Công an phường Hà Huy Tập (Hà Tĩnh) cũng cảnh báo thủ đoạn lừa đảo tuyển dụng, việc làm trực tuyến. Một số đối tượng sử dụng hình ảnh, tên gọi của doanh nghiệp có thật, lập tài khoản mạng xã hội giả mạo để tạo lòng tin. Thậm chí, chúng có thể hoàn trả tiền và hoa hồng ở những giao dịch đầu tiên, sau đó dụ dỗ người tìm việc chuyển những khoản tiền lớn hơn.

Trung tá Trần Hữu Hương – Phó Trưởng Công an phường Hà Huy Tập khuyến cáo: “Người lao động cần đặc biệt cảnh giác với những thông tin tuyển dụng không rõ địa chỉ, đơn vị sử dụng lao động và người phụ trách tuyển dụng. Những lời mời làm việc nhẹ nhàng nhưng có thu nhập cao bất thường, yêu cầu chuyển tiền đặt cọc, phí hồ sơ, phí đào tạo hoặc nạp tiền để thực hiện nhiệm vụ đều tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân không nên tiếp tục giao dịch, cần lưu lại thông tin liên quan và thông báo cho cơ quan Công an để được hướng dẫn, xử lý”.

Thông tin tuyển dụng được đăng tải, cập nhật thường xuyên trên website chính thức của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh.

Thực tế, không phải mọi thông tin tuyển dụng trên mạng xã hội đều thiếu tin cậy. Điều quan trọng là người lao động cần biết lựa chọn nguồn thông tin và kiểm chứng trước khi ứng tuyển. Khi tiếp nhận một lời mời làm việc, cần tìm hiểu cụ thể tên doanh nghiệp, địa chỉ, vị trí tuyển dụng, yêu cầu công việc, mức lương và các chế độ liên quan. Những thông tin này nên được đối chiếu với website, kênh truyền thông chính thức của doanh nghiệp hoặc xác nhận trực tiếp qua bộ phận nhân sự.

Người lao động đăng ký tuyển dụng, phỏng vấn qua mã QR do Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh cung cấp.

Ông Nguyễn Minh Hiền – Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh cho biết: “Người lao động không nên chỉ căn cứ vào mức thu nhập được quảng cáo để quyết định ứng tuyển mà cần tìm hiểu kỹ đơn vị tuyển dụng và tính chất công việc. Có thể đối chiếu thông tin trên website, các kênh truyền thông chính thức của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh (https://vieclamhatinh.vn), doanh nghiệp hoặc liên hệ trực tiếp bộ phận nhân sự để xác nhận. Đặc biệt, cần cảnh giác với những yêu cầu nộp tiền đặt cọc, phí tuyển dụng hoặc chuyển tiền để được nhận việc. Người lao động có thể liên hệ Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh để được tư vấn, hỗ trợ tiếp cận thông tin thị trường lao động và tìm kiếm công việc phù hợp”.

Theo ông Nguyễn Minh Hiền, bên cạnh việc xác minh nhà tuyển dụng, người tìm việc cần làm rõ các điều kiện làm việc trước khi nhận việc như vị trí, thời gian làm việc, mức lương, hình thức trả lương, phụ cấp và chế độ bảo hiểm... Những thỏa thuận quan trọng nên được thể hiện bằng văn bản để có căn cứ bảo vệ quyền lợi khi phát sinh vấn đề.

Lao động tham gia ứng tuyển làm việc tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng SGC.

“Đặc biệt, người lao động không cung cấp mật khẩu, mã OTP, thông tin đăng nhập ngân hàng hoặc cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc theo hướng dẫn của người tuyển dụng. Đối với giấy tờ tùy thân, chỉ cung cấp những thông tin thực sự cần thiết cho quá trình ứng tuyển và thông qua kênh liên hệ đã được xác minh. Theo khoản 2 Điều 11, Luật Việc làm số 74/2025/QH15, người lao động không phải trả chi phí cho việc tuyển dụng lao động. Đây là căn cứ quan trọng để người tìm việc cảnh giác trước các yêu cầu thu tiền bất hợp lý từ đối tượng tự xưng là nhà tuyển dụng”, ông Nguyễn Minh Hiền khuyến cáo.

Lao động đăng ký tuyển dụng tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh.

Chia sẻ về trải nghiệm tìm việc qua mạng, anh Nguyễn Hùng Vinh (xã Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) cho biết: “Tôi thường tìm kiếm thông tin tuyển dụng trên các hội, nhóm mạng xã hội vì có nhiều công việc được đăng tải, thuận tiện để tham khảo. Tuy nhiên, cũng có những thông tin đưa ra mức lương khá cao nhưng không nói rõ địa chỉ làm việc, yêu cầu công việc. Vì vậy, tôi thường tìm hiểu tên doanh nghiệp, liên hệ trực tiếp để xác nhận trước khi gửi hồ sơ hoặc đến phỏng vấn. Nếu nhà tuyển dụng yêu cầu chuyển tiền trước thì tôi sẽ không tham gia”.

Cùng với ý thức cảnh giác của mỗi người, việc cung cấp thông tin tuyển dụng chính thống, hướng dẫn kỹ năng tìm việc an toàn cũng cần được các cơ quan chức năng và tổ chức dịch vụ việc làm chú trọng. Tìm việc qua mạng là xu hướng phù hợp với sự phát triển của thị trường lao động, nhưng để không biến cơ hội thành cạm bẫy, người lao động cần chủ động kiểm chứng thông tin, tỉnh táo trước những lời mời chào hấp dẫn và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Sự cẩn trọng ngay từ bước tìm hiểu sẽ góp phần giúp mỗi người tìm được công việc phù hợp, an toàn và bảo đảm quyền lợi chính đáng.