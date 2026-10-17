Trường Lưu phối hợp tổ chức phiên giao dịch việc làm

(Baohatinh.vn) - Phiên giao dịch việc làm là dịp để người dân có nhu cầu chuyển đổi nghề nghiệp trên địa bàn xã Trường Lưu (Hà Tĩnh) tiếp cận thông tin tuyển dụng.
UBND xã Trường Lưu phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh tổ chức phiên giao dịch việc làm năm 2026, thu hút gần 100 đoàn viên, thanh niên tham gia.
Tại phiên giao dịch, người dân đã được Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh cung cấp thông tin về thị trường lao động, nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp, xu hướng việc làm và những ngành nghề đang cần nhân lực. Người lao động được tư vấn lựa chọn nghề nghiệp, học nghề, nâng cao kỹ năng và chuyển đổi việc làm phù hợp với trình độ, năng lực.
Đáng chú ý, chương trình giới thiệu thông tin tuyển dụng tại các doanh nghiệp, dự án quy mô lớn, trong đó có các dự án thuộc Tập đoàn Vingroup và nhiều doanh nghiệp uy tín khác. Qua đó, người lao động có cơ hội tìm hiểu về vị trí tuyển dụng, yêu cầu công việc, điều kiện làm việc và chế độ, chính sách liên quan, từ đó lựa chọn hướng đi phù hợp.
Thị trường lao động trong và ngoài nước có nhu cầu nhân lực lớn ở nhiều lĩnh vực, tạo thêm cơ hội lựa chọn việc làm cho người lao động.
Phiên giao dịch việc làm là dịp để đoàn viên, thanh niên, nhất là những người chuẩn bị tốt nghiệp hoặc có nhu cầu chuyển đổi nghề nghiệp, tiếp cận thông tin tuyển dụng chính thống, nắm bắt nhu cầu thực tế của thị trường lao động. Tại phiên giao dịch này, khoảng 20 lao động trên địa bàn đã tìm kiếm được thông tin việc làm phù hợp, mở thêm cơ hội lựa chọn nghề nghiệp và ổn định thu nhập.
Thông qua hoạt động kết nối giữa người lao động với đơn vị tuyển dụng, xã Trường Lưu tiếp tục đẩy mạnh công tác tư vấn, định hướng nghề nghiệp, giải quyết việc làm cho người dân. Qua đó, góp phần phát huy nguồn nhân lực tại địa phương, nâng cao thu nhập và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
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