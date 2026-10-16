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Ngân hàng Chính sách xã hội Hà Tĩnh tuyển dụng lao động

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Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) có nhu cầu tuyển dụng lao động vào làm việc tại các phòng giao dịch Vũ Quang, Hương Khê, thuộc Chi nhánh NHCSXH tỉnh Hà Tĩnh.

1. Số lượng lao động tuyển dụng năm 2026: 2 lao động làm chuyên môn nghiệp vụ.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn; hồ sơ đăng ký dự thi (Xem đầy đủ, chi tiết thông báo tuyển dụng tại đây)

3. Hình thức, nội dung và thời gian, địa điểm thi tuyển

- Hình thức thi tuyển: Thí sinh dự thi phải trải qua 2 vòng thi (phỏng vấn và thi viết).

- Nội dung thi viết: Thi viết phần kiến thức về tín dụng ngân hàng và kế toán ngân hàng.

- Thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển: sẽ có thông báo sau.

4. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ và điện thoại liên hệ

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 20/10/2026 đến hết ngày 22/10/2026 (trong giờ hành chính, buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút; buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 30 phút).

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Phòng Hành chính - Tổ chức, Chi nhánh NHCSXH tỉnh Hà Tĩnh, địa chỉ: số 12 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh - Phường Thành Sen - tỉnh Hà Tĩnh.

- Thông tin liên hệ: Phòng Hành chính - Tổ chức, số điện thoại: 02393.853.936.

- Thông tin chi tiết về tuyển dụng lao động được niêm yết công khai tại trụ sở Chi nhánh NHCSXH tỉnh Hà Tĩnh, các phòng giao dịch NHCSXH trực thuộc và UBND các xã, phường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh./.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Hoàng Bá Đồng

Tags:

#Ngân hàng Chính sách xã hội #tuyển dụng lao động

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