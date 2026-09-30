Tuyển 2.000 nhân sự cho Nhà máy Sản xuất ôtô điện VinFast Hà Tĩnh

Nhà máy Sản xuất ôtô điện VinFast Hà Tĩnh cần tuyển 2.000 nhân sự

Nhằm đẩy mạnh công tác giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn xã, UBND xã Hương Khê phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh và Công ty CP sản xuất và kinh doanh Vinfast tổ chức ngày hội tuyển dụng 2.000 vị trí làm việc cho Nhà máy Sản xuất ôtô điện VinFast Hà Tĩnh.

5 nhóm lao động cần tuyển

Nhân viên - Hàn Support/Thao tác/Logistics: Tuyển lao động nam/nữ trong độ tuổi lao động, không yêu cầu bằng cấp; biết đọc, biết viết, nhận thức tốt. Nam cao trên 1m60, nặng 50kg; nữ cao trên 1m50, nặng 40kg, sức khoẻ tốt.

Nhân viên - Sản xuất/Sửa chữa/Chất lượng/Thợ hàn/Thợ Sơn: Tuyển lao động nam trong độ tuổi lao động, tốt nghiệp THCS trở lên. Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm tay nghề lắp ráp, sửa chữa và kiểm tra chất lượng xe ô tô/xe máy, hàn, sơn; cao trên 1m60, nặng 50kg, sức khoẻ tốt.

Nhân viên - Lái xe nâng /Lái xe thành phẩm/Vận hành cẩu trục/Vận hành hạ tầng/Bảo dưỡng khuôn: Tuyển lao động nam/nữ trong độ tuổi lao động, tốt nghiệp THCS trở lên; có chứng chỉ/bằng lái đối với các vị trí lái xe/vận hành; cao trên 1m60, nặng 50kg, sức khoẻ tốt.

Nhân viên - Bảo trì Điện/Bảo trì Cơ khí/Bảo trì Hạ tầng: Tuyển lao động nam: từ 18 - 45, tốt nghiệp trung cấp trở lên các chuyên ngành về Điện/Điện tử/Tự động hoá/Cơ khí. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về bảo trì/vận hành thiết bị điện/cơ tại các công ty/KCN sản xuất; cao trên 1m60, nặng 50kg, sức khoẻ tốt.

Nhân viên - Nhập dữ liệu: tuyển lao động nam/nữ: từ 18 - 35 tuổi, tốt nghiệp cao đẳng trở lên. Ưu tiên ứng viên thành thạo Microsoft, có kinh nghiệm xử lý dữ liệu, phần mềm SAP. Nam cao trên 1m60, nặng 50kg; nữ cao trên 1m50, nặng 40kg, sức khoẻ tốt.

Chế độ phúc lợi

Thu nhập hấp dẫn từ 10 đến 18 triệu, thưởng KPI, thưởng thâm niên, cùng nhiều phúc lợi khác; thưởng tháng lương thứ 13 và các chế độ thưởng khác theo quy định của công ty; được đóng bảo hiểm đầy đủ theo quy định của luật lao động, được mua thêm bảo hiểm sức khỏe cá nhân PVI sau khi ký HĐLĐ chính thức; được khám sức khỏe định kỳ hằng năm; được hưởng chế độ khi tăng ca và các phụ cấp theo quy định; công ty hỗ trợ xe đưa đón và nghỉ ca khi làm việc tại Hà Tĩnh; có nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển bản thân.

Thời gian làm việc: 48h/tuần - nghỉ 4 ngày trong tháng theo sự sắp xếp của công ty.