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Đêm hội trăng rằm ấm áp cho con em người lao động Formosa Hà Tĩnh

Phúc Quang
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(Baohatinh.vn) - Các tiết mục văn nghệ đặc sắc, màn múa lân sôi động cùng những phần quà ý nghĩa đã mang đến một đêm Trung thu vui tươi, đầm ấm cho con em cán bộ, công nhân viên, người lao động Công ty Formosa Hà Tĩnh.

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Tối 18/9, Công đoàn Cơ sở Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh tổ chức Đêm hội trăng rằm với chủ đề “Thắp sáng ước mơ, vươn tới tương lai” dành cho con em đoàn viên, người lao động đang làm việc tại công ty. Ảnh: Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh và Công ty Formosa Hà Tĩnh tham dự chương trình.
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Tham gia đêm hội, các em thiếu nhi được hòa mình vào không khí Trung thu rộn ràng với nhiều tiết mục văn nghệ ý nghĩa.
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Màn múa lân đặc sắc, các trò chơi vui nhộn và hoạt động giao lưu hấp dẫn. Chương trình không chỉ tạo sân chơi bổ ích cho thiếu nhi mà còn là dịp để đoàn viên, người lao động cùng gia đình đón Tết Trung thu trong không khí vui tươi, ấm áp.
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Dịp này, Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh trao 5.300 suất quà cho đoàn viên công đoàn, mỗi suất trị giá 150.000 đồng và trao 64 suất quà cho đoàn viên hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, Công ty Formosa Hà Tĩnh và Công đoàn Cơ sở Công ty Formosa Hà Tĩnh trao quà cho các đoàn viên công đoàn hoàn cảnh khó khăn.
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Công đoàn cũng đã trao 31 suất quà cho con đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo, mỗi suất trị giá 650.000 đồng. Những phần quà thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của tổ chức công đoàn đối với đoàn viên, người lao động; góp phần động viên các gia đình, nhất là những trường hợp hoàn cảnh khó khăn cùng đón một mùa Trung thu đủ đầy và ấm áp. Ảnh: Đại diện Công đoàn Cơ sở Công ty Formosa Hà Tĩnh trao quà cho đại diện đoàn viên có con mắc bệnh hiểm nghèo, mỗi suất trị giá 650.000 đồng.

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Chủ đề Tết Trung thu

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