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Xã hội

Trung thu đến sớm với Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh

K.M
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(Baohatinh.vn) - Các em nhỏ tại Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh được đón Trung thu sớm với những hoạt động ý nghĩa, những món quà thiết thực từ tổ chức thiện nguyện.

Tối 17/9, Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh phối hợp Câu lạc bộ Niềm tin số (Công an tỉnh), Hội Cổ động viên bóng đá Hà Tĩnh, Công ty Media 38 và các nhà hảo tâm tổ chức chương trình "Trung thu yêu thương" cho các em nhỏ đang được nuôi dưỡng tại đây.

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Tại chương trình, các đơn vị thiện nguyện đã trao tặng số tiền hơn 30 triệu đồng để chăm sóc các em nhỏ tại Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh.
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Các đơn vị thiện nguyện cũng mang đến cho các em nhỏ không khí và sắc màu của đêm hội trăng rằm.
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Màn múa lân sôi động.
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Dịp này, những em nhỏ có ngày sinh trong tháng 9 cũng được tổ chức tiệc sinh nhật, nhận những món quà ý nghĩa và thổi nến chào đón tuổi mới.
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Cùng nhau quây quần phá cỗ Trung thu sớm tại Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh.

Mỗi dịp lễ tết nói chung, Tết Trung thu nói riêng, Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh lại được đón nhận nhiều tình cảm yêu thương, sẻ chia của các cấp, ngành, đoàn thể và cộng đồng xã hội. Đó là nguồn động viên lớn lao để các con vượt qua hoàn cảnh, vươn lên trong cuộc sống; đồng thời là động lực để chúng tôi tiếp tục làm tốt hơn công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, đồng hành cùng các con trong học tập, trưởng thành, hướng tới một tương lai tươi sáng, tốt đẹp hơn.

Bà Nguyễn Thị Hương - Phó Giám đốc Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh

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Tags:

#Hà Tĩnh 24h #Trung thu #Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh

Chủ đề Tết Trung thu

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