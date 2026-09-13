Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Xã hội

Mang Tết Trung thu đến sớm cho trẻ em mồ côi Hà Tĩnh

Nguyễn Liễu
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Hơn 80 em nhỏ tại Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh được đón một ngày hội Trung thu sớm với những hoạt động tự tay làm lồng đèn, rước đèn, viết điều ước, chơi trò chơi dân gian và phá cỗ.

bqbht_br_24.jpg
Các em nhỏ tại Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh hào hứng tham gia ngày hội Trung thu được tổ chức sớm. Không chỉ nhận quà, các em được trực tiếp làm lồng đèn, viết điều ước, rước đèn, chơi trò chơi dân gian và cùng nhau phá cỗ, liên hoan...
bqbht_br_22.jpg
Chương trình Trung thu với chủ đề “Vầng trăng cho em” do chị Nguyễn Đài Trang và anh Lê Quốc Cường (phường Thành Sen) phối hợp tổ chức tại Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh.
﻿bqbht_br_25.jpg﻿
bqbht_br_18.jpg
bqbht_br_14.jpg
Nguyên vật liệu làm lồng đèn được chuẩn bị sẵn để các em tự tay thực hiện. Dưới sự hướng dẫn của người lớn, mỗi em làm một chiếc lồng đèn theo cách riêng.
﻿bqbht_br_12.jpg
bqbht_br_13.jpg
﻿bqbht_br_16.jpg
bqbht_br_15.jpg
Sau khi hoàn thiện, những chiếc lồng đèn được các em treo lên cây thông đã chuẩn bị sẵn để trang trí. Những chiếc đèn nhiều màu sắc tạo nên một góc nhỏ xinh trong không gian ngày hội.
bqbht_br_nnn.jpg
Không chỉ làm lồng đèn, các em nhỏ còn viết và treo lên cây thông những điều ước của mình trong ngày hội Trung thu.
bqbht_br_4.jpg
bqbht_br_5.jpg
Em Nguyễn Tuấn Hồng Phúc - Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh chia sẻ: “Em rất vui vì hôm nay được tham gia nhiều hoạt động cùng các bạn. Với những điều ước này, em sẽ chăm chỉ, cố gắng để biến ước mơ của mình thành hiện thực".
bqbht_br_7.jpg
﻿bqbht_br_9.jpg﻿
bqbht_br_10.jpg
bqbht_br_8.jpg
Từ những hoạt động được chuẩn bị trước, các em có cơ hội trực tiếp làm, chơi và lưu lại những trải nghiệm riêng trong ngày hội. Chị Nguyễn Đài Trang - đại diện nhà tài trợ cho biết: “Chúng tôi đã lên kế hoạch từ cách đây một tuần để chuẩn bị chương trình với nhiều phần việc phù hợp các bạn nhỏ ở đây. Hy vọng những chiếc lồng đèn tự tay làm, những điều ước được viết ra và những khoảnh khắc rước đèn, phá cỗ sẽ trở thành những kỷ niệm đẹp với các em".
bqbht_br_21.jpg
bqbht_br_20.jpg
bqbht_br_19.jpg
Các trò chơi dân gian thu hút đông đảo em nhỏ tham gia. Tiếng cổ vũ, tiếng cười làm không khí tại Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh thêm rộn ràng.
bqbht_br_2.jpg
Bên cạnh các hoạt động vui chơi, mỗi em còn được nhận những phần quà nhỏ gồm bánh, kẹo. Bà Trần Thị Thanh Toàn - Trưởng phòng Chăm sóc nuôi dưỡng, Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh chia sẻ: “Với các em nhỏ, những chương trình như thế này có ý nghĩa thiết thực, nhất là khi các em được cùng nhau vui chơi và trực tiếp tham gia các hoạt động. Chúng tôi trân trọng sự quan tâm, đồng hành của các nhà hảo tâm và những người tổ chức chương trình dành cho các em. Điều đáng quý là các em có thêm một buổi Trung thu với nhiều trải nghiệm và niềm vui".
bqbht_br_23.jpg
Trong chương trình, các em cùng xếp thành vòng tròn rước đèn, phá cỗ trong tiếng cười nói rộn ràng. Những chiếc lồng đèn do chính tay mình làm trở thành món đồ được các em hào hứng mang theo trong đêm hội.
bqbht_br_17.jpg
Từ chiếc lồng đèn tự tay làm đến điều ước gửi trên “cây thông điều ước”, Trung thu năm nay với các em không chỉ có bánh, quà mà còn có một ngày được vui chơi, được trải nghiệm và được lưu giữ những ký ức tuổi thơ.

Tin liên quan

Tags:

#Tết Trung thu #trẻ em mồ côi #Hà Tĩnh #đoàn từ thiện #Tết ở Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh

Chủ đề Tết Trung thu

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Bữa ăn bán trú tại Hà Tĩnh: Kiểm soát bằng trách nhiệm, không dừng ở thực hiện đúng quy trình

Bữa ăn bán trú tại Hà Tĩnh: Kiểm soát bằng trách nhiệm, không dừng ở thực hiện đúng quy trình

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các cơ sở giáo dục trên địa bàn Hà Tĩnh đang triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng bữa ăn bán trú, công khai thông tin hằng ngày với phụ huynh học sinh về đơn vị cung cấp suất ăn, nguyên liệu, hình ảnh thực phẩm, hóa đơn nhập hàng, thực đơn...
Khi một cuốn sách cũng thành nỗi lo

Khi một cuốn sách cũng thành nỗi lo

Thiếu sách giáo khoa đầu năm học đang trở thành nỗi lo của không ít gia đình ở Hà Tĩnh. Khi một cuốn sách tưởng như rất đỗi bình thường lại không đến tay học sinh đúng lúc, câu chuyện phía sau đó đáng để nhìn lại.
Linh hoạt bảo đảm sách giáo khoa cho học sinh Hà Tĩnh

Linh hoạt bảo đảm sách giáo khoa cho học sinh Hà Tĩnh

Năm học mới đã bắt đầu gần một tuần, nhưng một số học sinh ở Hà Tĩnh vẫn chưa đủ sách giáo khoa để học. Tình trạng thiếu sách cục bộ đang đặt ra yêu cầu các nhà trường phải linh hoạt các giải pháp để học sinh không bị gián đoạn việc học.
Đừng để khói thuốc làm mờ đôi mắt

Đừng để khói thuốc làm mờ đôi mắt

Theo cảnh báo từ Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh, khói thuốc lá không chỉ gây hại cho phổi, hệ tim mạch mà còn âm thầm làm tổn thương đôi mắt, tăng nguy cơ suy giảm thị lực, thậm chí mù lòa.
Sức hút của bác sĩ nội trú

Sức hút của bác sĩ nội trú

37 chuyên ngành với 444 suất, nhưng có đến 780 thí sinh đủ điều kiện lựa chọn. Match Day 2026 sẽ quyết định ai được học chuyên ngành mình mong muốn.
Tình mẫu tử sau song sắt - Động lực hoàn lương

Tình mẫu tử sau song sắt - Động lực hoàn lương

Sau song sắt Trại Tạm giam Công an tỉnh Hà Tĩnh, có những người mẹ vẫn đang từng ngày trả giá cho những lỗi lầm. Nhưng chính tình mẫu tử là điểm tựa để họ nuôi hy vọng làm lại cuộc đời.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!