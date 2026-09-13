Mang Tết Trung thu đến sớm cho trẻ em mồ côi Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Hơn 80 em nhỏ tại Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh được đón một ngày hội Trung thu sớm với những hoạt động tự tay làm lồng đèn, rước đèn, viết điều ước, chơi trò chơi dân gian và phá cỗ.
Nguyên vật liệu làm lồng đèn được chuẩn bị sẵn để các em tự tay thực hiện. Dưới sự hướng dẫn của người lớn, mỗi em làm một chiếc lồng đèn theo cách riêng.
Sau khi hoàn thiện, những chiếc lồng đèn được các em treo lên cây thông đã chuẩn bị sẵn để trang trí. Những chiếc đèn nhiều màu sắc tạo nên một góc nhỏ xinh trong không gian ngày hội.
Em Nguyễn Tuấn Hồng Phúc - Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh chia sẻ: “Em rất vui vì hôm nay được tham gia nhiều hoạt động cùng các bạn. Với những điều ước này, em sẽ chăm chỉ, cố gắng để biến ước mơ của mình thành hiện thực".
Từ những hoạt động được chuẩn bị trước, các em có cơ hội trực tiếp làm, chơi và lưu lại những trải nghiệm riêng trong ngày hội. Chị Nguyễn Đài Trang - đại diện nhà tài trợ cho biết: “Chúng tôi đã lên kế hoạch từ cách đây một tuần để chuẩn bị chương trình với nhiều phần việc phù hợp các bạn nhỏ ở đây. Hy vọng những chiếc lồng đèn tự tay làm, những điều ước được viết ra và những khoảnh khắc rước đèn, phá cỗ sẽ trở thành những kỷ niệm đẹp với các em".
Các trò chơi dân gian thu hút đông đảo em nhỏ tham gia. Tiếng cổ vũ, tiếng cười làm không khí tại Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh thêm rộn ràng.
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