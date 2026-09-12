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Trao 40 suất học bổng cho trẻ mồ côi gặp hoàn cảnh khó khăn

Nguyễn Tâm
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(Baohatinh.vn) - 40 em học sinh là trẻ mồ côi gặp hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Hà Tĩnh đã được nhận học bổng của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

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Đại biểu tham dự chương trình.

Sáng 12/9, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Hà Tĩnh phối hợp với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam tổ chức chương trình “Thắp sáng niềm tin cho em”, trao học bổng cho trẻ mồ côi gặp hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Tham dự có đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh.

Tại chương trình, ban tổ chức đã trao 40 suất học bổng, tổng trị giá 40 triệu đồng do Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam tài trợ.

Các suất học bổng được trao cho trẻ mồ côi gặp hoàn cảnh khó khăn tại các phường Thành Sen, Trần Phú, Bắc Hồng Lĩnh; các xã Yên Hòa, Cẩm Xuyên, Toàn Lưu, Can Lộc và Làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh.

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Các em học sinh được trao học bổng tại chương trình “Thắp sáng niềm tin cho em”.

Những phần quà không chỉ hỗ trợ các em trong năm học mới mà còn thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng, tiếp thêm động lực để các em vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Thông qua chương trình, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Hà Tĩnh và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam mong muốn lan tỏa tinh thần trách nhiệm, huy động sự chung tay của cộng đồng trong chăm sóc, bảo vệ và hỗ trợ trẻ em gặp hoàn cảnh khó khăn.

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#Trao học bổng cho trẻ em mồ côi gặp hoàn cảnh khó khăn #Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Hà Tĩnh

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