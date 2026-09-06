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Phụ nữ Hà Tĩnh huy động hơn 1 tỷ đồng tiếp sức học sinh đến trường

Thiên Vỹ - CTV
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(Baohatinh.vn) - Thông qua sự vận động của các cấp Hội LHPN Hà Tĩnh, những phần quà ý nghĩa đã được trao tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn trước thềm năm học mới.

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Bước vào năm học mới 2026 - 2027, các cấp hội phụ nữ trên toàn tỉnh đã vận động trao tặng 1.278 suất quà với tổng giá trị 1.010.900.000 đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, Hội LHPN tỉnh và Quỹ Phát triển Phụ nữ Hà Tĩnh đã vận động trao 32 suất quà với tổng trị giá 104 triệu đồng cho 32 học sinh. Ảnh: Hội LHPN xã Đồng Tiến thay mặt Hội LHPN tỉnh trao quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.
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Cùng với Hội LHPN tỉnh, hội LHPN các xã, phường cũng đã tích cực vận động trao nhiều suất quà giá trị cho các em gặp hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, Hội LHPN xã Cổ Đạm đã trao 26 suất quà “Tiếp bước em đến trường” với tổng trị giá 7,5 triệu đồng.
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Hội LHPN xã Gia Hanh vận động trao 10 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng nhằm hỗ trợ 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, đồng thời trao đỡ đầu quý IV cho 3 học sinh là trẻ mồ côi, gồm 2,7 triệu đồng tiền mặt và 3 bộ đồ cùng đồ dùng học tập trị giá 1,5 triệu đồng.
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Hội LHPN xã Đan Hải trao 15 suất quà, mỗi suất 500 nghìn đồng, tổng trị giá 7,5 triệu đồng cho 15 học sinh gặp hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
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Tại Can Lộc, Hội LHPN xã đã vận động trao 48 suất quà, tổng trị giá 16,5 triệu đồng, tiếp sức học sinh gặp hoàn cảnh khó khăn nhân dịp năm học mới.
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Dịp này, Hội LHPN phường Hoành Sơn đã vận động trao tặng 16 chiếc xe đạp mới, tổng trị giá 25 triệu đồng cho 16 em học sinh nghèo và gây quỹ 15 triệu đồng từ việc bán các sản phẩm thiết yếu để trao nhiều phần quà cho trẻ em gặp hoàn cảnh khó khăn.
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Trước thềm năm học mới, Hội LHPN phường Thành Sen đã vận động trao 5 suất quà trị giá 2,5 triệu đồng, đồng thời phối hợp với Bộ CHQS tỉnh nhận đỡ đầu 1 trẻ mồ côi trên địa bàn.
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Hội LHPN xã Kim Hoa trao đỡ đầu quý III/2026 cho 58 trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn với tổng số tiền 55 triệu đồng.
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Hội LHPN xã Đồng Tiến kết nối các cơ quan, đơn vị trao hỗ trợ đỡ đầu cho 12 trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn, với tổng kinh phí 32,6 triệu đồng.
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Hội LHPN các xã: Việt Xuyên, Hương Phố, Mai Hoa, Cẩm Bình, Tùng Lộc, Vũ Quang... phối hợp với các tổ chức, cá nhân trao tặng hàng trăm suất quà giá trị, gồm tiền mặt và đồ dùng học tập, hỗ trợ tiếp sức trẻ em nghèo bước vào năm học mới 2026 - 2027. Trong ảnh: Hội LHPN xã Việt Xuyên trao 8,2 triệu đồng kinh phí đỡ đầu đợt 2, quý III/2026 cho 6 trẻ mồ côi, từ nguồn vận động cán bộ, công chức cơ quan Đảng và UBND xã.

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