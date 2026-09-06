Phụ nữ Hà Tĩnh huy động hơn 1 tỷ đồng tiếp sức học sinh đến trường

(Baohatinh.vn) - Thông qua sự vận động của các cấp Hội LHPN Hà Tĩnh, những phần quà ý nghĩa đã được trao tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn trước thềm năm học mới.
Cùng với Hội LHPN tỉnh, hội LHPN các xã, phường cũng đã tích cực vận động trao nhiều suất quà giá trị cho các em gặp hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, Hội LHPN xã Cổ Đạm đã trao 26 suất quà “Tiếp bước em đến trường” với tổng trị giá 7,5 triệu đồng.
Trước thềm năm học mới, Hội LHPN phường Thành Sen đã vận động trao 5 suất quà trị giá 2,5 triệu đồng, đồng thời phối hợp với Bộ CHQS tỉnh nhận đỡ đầu 1 trẻ mồ côi trên địa bàn.
Phong trào hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn... ở xã Trường Lưu (Hà Tĩnh) đang tiếp thêm niềm tin, động lực để nhiều gia đình vươn lên trong cuộc sống.
Chương trình khám, cấp phát thuốc miễn phí do UBND xã Hương Sơn phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh tổ chức là hoạt động ý nghĩa, góp phần chăm sóc sức khỏe người có công với cách mạng và người cao tuổi trên địa bàn.
Chương trình khám, cấp phát thuốc miễn phí do Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn - Hà Tĩnh phối hợp với UBND xã Sơn Tây tổ chức đã góp phần chăm sóc sức khỏe cộng đồng, lan tỏa tinh thần "Đền ơn đáp nghĩa" và tri ân những người có công với cách mạng.
Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Viettel Hà Tĩnh đã đồng loạt khởi công xây dựng 4 ngôi nhà tình nghĩa cho các gia đình hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng kinh phí hỗ trợ 360 triệu đồng.
Tiếp tục các hoạt động hướng về quê hương, trong đợt trao quà lần thứ 21, Hội Phụ nữ Hà Tĩnh tại CHLB Đức đã dành 10 triệu đồng hỗ trợ các em nhỏ mồ côi và 20 suất quà cho các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
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