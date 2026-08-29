Chương trình Vòng tay nhân ái BHT khởi công ngôi nhà nhân ái thứ 50

(Baohatinh.vn) - Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh cùng các nhà tài trợ phối hợp với chính quyền địa phương, gia đình khởi công xây dựng nhà nhân ái cho hoàn cảnh khó khăn ở xã Cẩm Duệ.
Sáng 29/8, lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh cùng đại diện chính quyền địa phương, các nhà tài trợ tổ chức lễ khởi công nhà nhân ái cho gia đình anh Hoàng Minh Thắng (thôn Quang Trung, xã Cẩm Duệ).
Đây là ngôi nhà thứ 50 được Chương trình Vòng tay nhân ái kêu gọi xây tặng cho các hoàn cảnh khó khăn.
Anh Hoàng Minh Thắng là trường hợp đã được Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đề cập trong Chương trình Vòng tay nhân ái ngày 20/8/2026. Anh Thắng sinh năm 1990, ở thôn Quang Trung, xã Cẩm Duệ, tỉnh Hà Tĩnh. Từ khi sinh ra đã phải mang trên mình những di chứng nặng nề của chất độc da cam/dioxin. Anh không thể nói được, thường xuyên đau yếu. Vợ của anh là chị Lê Thị Phương, sinh năm 1984, quê ở thôn Cẩm Thành, xã Cẩm Bình cũng mang trong mình những khiếm khuyết bẩm sinh, thiểu năng trí tuệ, khả năng giao tiếp hạn chế.
Hai vợ chồng có hai con là Hoàng Như Quỳnh (sinh năm 2017) và Hoàng Trọng Lưu (sinh năm 2019), hiện đang học tại Trường Tiểu học Cẩm Duệ. Do hạn chế về lao động nên kinh tế của gia đình rất khó khăn, phải ở nhờ nhà ông bà nội đều đã ngoài 70 tuổi. Trong đó, bố của anh Thắng, năm nay 73 tuổi, cũng là nạn nhân của chất độc da cam/dioxin kể từ sau khi trở về từ chiến trường miền Nam.
Đại diện các nhà tài trợ trao biểu trưng hỗ trợ cho gia đình anh Thắng.
Sau khi được phản ánh trong Chương trình Vòng tay nhân ái của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh, hoàn cảnh của anh Hoàng Minh Thắng đã nhận được sự đồng cảm, chia sẻ sâu sắc của khán thính giả.
Trong đó, Công ty TNHH MTV Petrolimex Hà Tĩnh tài trợ 70 triệu đồng; Công ty TNHH Đào tạo - Cung ứng và Phát triển nguồn nhân lực Hà Tĩnh và Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Đức Hiếu mỗi đơn vị tài trợ 10 triệu đồng; Cửa hàng Vật liệu xây dựng Toàn Thắng, Công Ty TNHH Sơn Art color Group- Hãng sơn CENVAR và Công ty CP Bảo Toàn tài trợ toàn bộ gạch lát, sơn và thiết bị vệ sinh cho gia đình; cùng sự quyên góp của các khán, thính giả. Tổng trị giá tiền và hiện vật tài trợ là 130 triệu đồng.
Đây là ngôi nhà thứ 50 được Chương trình Vòng tay nhân ái kêu gọi xây tặng cho các hoàn cảnh khó khăn trong suốt quá trình và là ngôi nhà thứ hai được xây tặng trong năm nay. Cũng từ đầu năm 2026 đến nay, Chương trình Vòng tay nhân ái Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã kêu gọi được số tiền hơn 1,6 tỉ đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn.
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