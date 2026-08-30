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Hội đồng hương xứ Nghệ tại Hải Phòng tặng quà cho các em học sinh, gia đình khó khăn Hà Tĩnh

Thái Oanh
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(Baohatinh.vn) - Trong 2 ngày 29 - 30/8, Hội đồng hương xứ Nghệ tại Hải Phòng tổ chức chương trình thiện nguyện “Nâng bước em tới trường”, trao quà cho các em học sinh và gia đình khó khăn tại Hà Tĩnh.

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Trong dịp này, 58 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng được trao tới các em học sinh hoàn cảnh khó khăn, góp phần tiếp thêm động lực để các em vững bước vào năm học mới.
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Theo đó, đoàn đã trực tiếp đến trao 5 suất quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn tại xã Vũ Quang nhằm sẻ chia, động viên các em nỗ lực vươn lên trong học tập và cuộc sống.
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Tại xã Hà Linh, đại diện Ban liên lạc Hội đồng hương xứ Nghệ tại Hải Phòng, lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trao 5 suất quà cho các em học sinh khó khăn trên địa bàn...
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... trao 5 suất quà cho các em học sinh tại trường THPT Lý Tự Trọng (xã Thạch Hà)
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Tại xã Cẩm Bình, đoàn phối hợp Công an xã đã trao 5 suất quà, động viên các em học sinh tiếp tục nỗ lực rèn luyện, đạt nhiều thành tích tốt trong học tập.
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Đoàn cũng đã trao 10 suất quà cho các em học sinh tại Trường THCS Đan Trường Hội (xã Đan Hải).
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Ngoài ra, đại diện Ban liên lạc Hội đồng hương xứ Nghệ tại Hải Phòng đến thăm hỏi, động viên và trao quà cho 2 gia đình hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là tại xã Nghi Xuân và Tứ Mỹ.
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Nguồn kinh phí thực hiện chương trình thiện nguyện “Nâng bước em tới trường” được Hội đồng hương xứ Nghệ tại Hải Phòng huy động từ sự đóng góp của các hội viên và mạnh thường quân. Không chỉ hỗ trợ về vật chất, chương trình còn góp phần gắn kết tình cảm của những người con xa quê với quê hương, lan tỏa tinh thần “lá lành đùm lá rách”, sẻ chia với các em học sinh và những gia đình còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Trong khuôn khổ chương trình, tại tỉnh Nghệ An, đoàn cũng đã đến trao 95 suất quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Châu Hội, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Hội Nga (xã Quỳ Châu) và các xã Quế Phong, Kim Liên. Dịp này, đoàn cũng đến thăm hỏi, trao quà cho 1 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Kim Liên.

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