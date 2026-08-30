Hội đồng hương xứ Nghệ tại Hải Phòng tặng quà cho các em học sinh, gia đình khó khăn Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Trong 2 ngày 29 - 30/8, Hội đồng hương xứ Nghệ tại Hải Phòng tổ chức chương trình thiện nguyện “Nâng bước em tới trường”, trao quà cho các em học sinh và gia đình khó khăn tại Hà Tĩnh.
Nguồn kinh phí thực hiện chương trình thiện nguyện “Nâng bước em tới trường” được Hội đồng hương xứ Nghệ tại Hải Phòng huy động từ sự đóng góp của các hội viên và mạnh thường quân. Không chỉ hỗ trợ về vật chất, chương trình còn góp phần gắn kết tình cảm của những người con xa quê với quê hương, lan tỏa tinh thần “lá lành đùm lá rách”, sẻ chia với các em học sinh và những gia đình còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.
Trong khuôn khổ chương trình, tại tỉnh Nghệ An, đoàn cũng đã đến trao 95 suất quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Châu Hội, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Hội Nga (xã Quỳ Châu) và các xã Quế Phong, Kim Liên. Dịp này, đoàn cũng đến thăm hỏi, trao quà cho 1 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Kim Liên.
Sổ tiết kiệm từ Quỹ Thiện Tâm – Tập đoàn Vingroup gửi đến các Mẹ Việt Nam Anh hùng ở Hà Tĩnh thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh của các mẹ, góp phần chăm lo, nâng cao đời sống người có công.
Quỹ Khuyến học xã Tứ Mỹ (Hà Tĩnh) được thành lập nhằm huy động các nguồn lực xã hội để kịp thời hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; tuyên dương, khen thưởng giáo viên, học sinh đạt thành tích cao trong giảng dạy và học tập...
Phong trào hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn... ở xã Trường Lưu (Hà Tĩnh) đang tiếp thêm niềm tin, động lực để nhiều gia đình vươn lên trong cuộc sống.
Chương trình khám, cấp phát thuốc miễn phí do UBND xã Hương Sơn phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh tổ chức là hoạt động ý nghĩa, góp phần chăm sóc sức khỏe người có công với cách mạng và người cao tuổi trên địa bàn.
Chương trình khám, cấp phát thuốc miễn phí do Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn - Hà Tĩnh phối hợp với UBND xã Sơn Tây tổ chức đã góp phần chăm sóc sức khỏe cộng đồng, lan tỏa tinh thần "Đền ơn đáp nghĩa" và tri ân những người có công với cách mạng.
Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Viettel Hà Tĩnh đã đồng loạt khởi công xây dựng 4 ngôi nhà tình nghĩa cho các gia đình hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng kinh phí hỗ trợ 360 triệu đồng.