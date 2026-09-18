Vòng tay nhân ái: Xót xa cảnh mẹ già nuôi hai con bạo bệnh

Trong căn nhà cấp bốn đã cũ ở thôn Đông Sơn, xã Xuân Lộc, cuộc sống của ba mẹ con bà Trương Thị Bình lặng lẽ trôi qua giữa những bữa cơm đạm bạc, những toa thuốc và những tháng ngày chăm nom không ngơi nghỉ.

Chị Nguyễn Thị Luyến chăm sóc chị gái Nguyễn Thị Huyền.

Đã nhiều năm nay, thế giới của chị Nguyễn Thị Huyền (SN 1988) chỉ gói gọn trong một góc giường. Sinh ra vốn không nhanh nhẹn như bạn bè cùng trang lứa, gần 10 năm trước, sau một thời gian lập gia đình, chị bất ngờ phát bệnh, thần kinh không ổn định, thường xuyên mê sảng.



Thương con, bà Bình đón chị trở về nhà chăm sóc. Từ đó đến nay, mọi sinh hoạt của chị Huyền đều phụ thuộc vào người mẹ già và cô em gái cũng mang trong mình bệnh tật.



"Hồi nhỏ, Huyền gầy gò, chậm chạp so với bạn bè. Sau khi đi lấy chồng được vài năm, chưa kịp có mụn con nào thì Huyền bất ngờ có nhiều biểu hiện bất thường về thần kinh. Gia cảnh nhà chồng cũng khó khăn nên tôi đón con về cưu mang. Lúc lên cơn, Huyền thường to tiếng, quát tháo cả mẹ và em gái. Có hôm con xô tôi ngã từ trên giường xuống nền nhà, bị rạn xương sườn đau lắm", bà Trương Thị Bình kể lại.

Không có việc làm, chị Luyến thường đi nhặt ve chai về để bán.

Những năm đầu đưa chị Huyền về nhà, bà Bình còn có sự hỗ trợ của người con gái út là Nguyễn Thị Luyến (SN 1991). Thế nhưng, căn bệnh tim bẩm sinh khiến sức khỏe chị Luyến ngày càng suy giảm. Những hôm còn đủ sức, chị lại xách bao đi nhặt ve chai, đổi lấy mấy chục nghìn đồng phụ mẹ lo từng bữa cơm, viên thuốc.

"Những ngày khỏe hơn, tôi đi dọc các ngõ nhặt ve chai. Nhiều người thương, gom sẵn rồi để dành cho tôi. Thu nhập ít ỏi đó tôi gửi mẹ để mua ít cá khô, tép khô cho bữa cơm hằng ngày", chị Luyến chia sẻ.

Bà Bình gia cố căn nhà cấp 4 trước mùa mưa bão.

Gia đình bà Bình là hộ nghèo nhiều năm của địa phương. Hơn hai thập kỷ trước, chồng mất, người phụ nữ sinh năm 1961 một mình nuôi 5 người con khôn lớn.

Tưởng rằng khi các con trưởng thành, cuộc sống sẽ bớt nhọc nhằn, nhưng một vụ tai nạn khiến cột sống bị xẹp đã cướp đi sức lao động của bà. Những đồng tiền chắt chiu qua bao năm lần lượt theo những đợt điều trị bệnh.

3 người con khác của bà đã lập gia đình nhưng cuộc sống vẫn còn chật vật nên chẳng thể đỡ đần mẹ được bao nhiêu. Bởi vậy, ở tuổi xế chiều, bà Bình vẫn là chỗ dựa duy nhất của hai người con đang từng ngày chống chọi với bệnh tật.

"Ngày trước còn có sức khỏe, ai thuê gì tôi cũng làm. Nhưng mấy năm nay, xương khớp đau nhức, đi lại cũng khó khăn. Tôi chỉ sợ một ngày mình đau ốm nằm một chỗ thì hai đứa con gái biết nhờ cậy vào ai", bà Bình nghẹn ngào khi nhắc đến nỗi lo lớn nhất của mình.

Là hàng xóm thường xuyên qua lại với gia đình, ông Nguyễn Hữu Hoàn - Trưởng thôn Đông Sơn chia sẻ: "Gia đình bà Trương Thị Bình thuộc diện nghèo lâu năm, hàng xóm ai cũng thương tình. Vào mỗi dịp lễ Tết, chính quyền địa phương vẫn thường xuyên thăm hỏi, động viên gia đình. Tuy nhiên trước bệnh tật, chi phí điều trị bệnh cho cả ba người là rất lớn. Rất mong sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng để hỗ trợ cho gia đình bà Bình vượt qua khó khăn này".

Không có thu nhập ổn định nên bữa cơm của ba mẹ con luôn đạm bạc, thiếu thốn.

Trong căn nhà cấp bốn xập xệ, người mẹ tuổi xế chiều vẫn cố gắng giữ gìn mái ấm bằng tất cả sức lực còn lại. Thế nhưng, với những gánh nặng bệnh tật chồng chất, hành trình phía trước của ba mẹ con vẫn còn nhiều gian nan.

Hơn lúc nào hết, gia đình bà Trương Thị Bình rất cần những vòng tay sẻ chia để có thêm điều kiện chữa bệnh và vượt qua quãng thời gian khó khăn.

Hoàn cảnh gia đình bà Trương Thị Bình.