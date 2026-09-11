Trao 270 suất quà cho bệnh nhi nhân dịp năm học mới

(Baohatinh.vn) - Quỹ Mái ấm Hạnh phúc phối hợp trao quà cho bệnh nhi đang điều trị tại các bệnh viện ở Hà Tĩnh nhằm động viên các em sớm vượt qua bệnh tật, nhanh chóng trở lại trường.
Sáng 11/9, Quỹ Mái ấm Hạnh phúc (Hà Nội) phối hợp với UBND tỉnh và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tổ chức chương trình trao hỗ trợ cho các bệnh nhân nhi đang điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn nhân dịp bước vào năm học mới 2026 – 2027.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt cùng tham dự.
Trong khi học sinh toàn quốc bước vào năm học mới, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh và các cơ sở y tế trên địa bàn vẫn còn nhiều bệnh nhân nhi phải điều trị nội trú, chưa thể tiếp tục đến trường.
Thấu hiểu những khó khăn, thiệt thòi đó, Quỹ Mái ấm Hạnh phúc đã phối hợp trao 270 suất quà (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) cho các em nhỏ đang điều trị tại: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, Bệnh viện Phục hồi chức năng, Bệnh viện Sức khỏe tâm thần, Bệnh viện Đa khoa Lộc Hà, Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh và các trung tâm y tế: Thành Sen, Thạch Hà, Cẩm Xuyên.
Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm kịp thời động viên, chia sẻ khó khăn với các bệnh nhi và gia đình; tiếp thêm niềm tin, nghị lực để các em sớm vượt qua bệnh tật, nhanh chóng trở lại trường lớp cùng thầy cô và bạn bè.
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