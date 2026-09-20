Trao 200 suất quà cho các gia đình hoàn cảnh khó khăn ở xã Tứ Mỹ

Trao mô hình sinh kế cho 24 hộ có hoàn cảnh khó khăn ở Lộc Hà 05/09/2026 13:08 Xã Lộc Hà (Hà Tĩnh) vừa trao 24 mô hình sinh kế gà giống giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn vươn lên trong cuộc sống.

Vòng tay nhân ái: Mẹ mắc 2 bệnh ung thư và nỗi lo dang dở tương lai con trẻ 03/09/2026 14:47 Vợ mắc ung thư giai đoạn cuối, chồng hỏng một mắt, sức khỏe yếu, hai con còn tuổi ăn học - gia đình nghèo ở xã Cẩm Bình, Hà Tĩnh đang rất cần sự sẻ chia.

Hội đồng hương xứ Nghệ tại Hải Phòng tặng quà cho các em học sinh, gia đình khó khăn Hà Tĩnh 30/08/2026 15:19 Trong 2 ngày 29 - 30/8, Hội đồng hương xứ Nghệ tại Hải Phòng tổ chức chương trình thiện nguyện “Nâng bước em tới trường”, trao quà cho các em học sinh và gia đình khó khăn tại Hà Tĩnh.

Chương trình Vòng tay nhân ái BHT khởi công ngôi nhà nhân ái thứ 50 29/08/2026 14:29 Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh cùng các nhà tài trợ phối hợp với chính quyền địa phương, gia đình khởi công xây dựng nhà nhân ái cho hoàn cảnh khó khăn ở xã Cẩm Duệ.

Trao sổ tiết kiệm 700 triệu đồng cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng ở Hà Tĩnh 28/08/2026 11:49 Sổ tiết kiệm từ Quỹ Thiện Tâm – Tập đoàn Vingroup gửi đến các Mẹ Việt Nam Anh hùng ở Hà Tĩnh thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh của các mẹ, góp phần chăm lo, nâng cao đời sống người có công.

Ra mắt Quỹ Khuyến học xã Tứ Mỹ 27/08/2026 14:24 Quỹ Khuyến học xã Tứ Mỹ (Hà Tĩnh) được thành lập nhằm huy động các nguồn lực xã hội để kịp thời hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; tuyên dương, khen thưởng giáo viên, học sinh đạt thành tích cao trong giảng dạy và học tập...

Công đoàn Hà Tĩnh đồng hành cùng con em đoàn viên hoàn cảnh khó khăn 27/08/2026 10:31 Trước thềm năm học mới, chương trình “Đỡ đầu con đoàn viên mồ côi hoàn cảnh khó khăn” do Công đoàn Hà Tĩnh triển khai đang tiếp thêm động lực cho những học sinh nghèo đến trường.

Chương trình Vòng tay nhân ái BHT trao hơn 223 triệu đồng cho 3 hoàn cảnh khó khăn 22/08/2026 19:12 Qua sự lan tỏa của chương trình “Vòng tay nhân ái”, 3 hoàn cảnh khó khăn tại các xã Đông Kinh, Đồng Lộc và Vũ Quang (Hà Tĩnh) đã được hỗ trợ số tiền hơn 223 triệu đồng.

Những ngôi nhà ấm áp nghĩa tình ở Trường Lưu 21/08/2026 08:17 Phong trào hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn... ở xã Trường Lưu (Hà Tĩnh) đang tiếp thêm niềm tin, động lực để nhiều gia đình vươn lên trong cuộc sống.

Vòng tay nhân ái: Xót xa hai mảnh đời khiếm khuyết chắt chiu hy vọng cho các con 20/08/2026 16:28 Mang di chứng chất độc da cam, anh Hoàng Minh Thắng (xã Cẩm Duệ, Hà Tĩnh) cùng người vợ thiểu năng trí tuệ chật vật nuôi hai con nhỏ, chỉ mong có một mái nhà để các con yên tâm đến trường.

Nhiều hoạt động ý nghĩa chăm lo cho trẻ mồ côi Hà Tĩnh trước thềm năm học mới 20/08/2026 11:05 Tại Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh, sự tận tụy của các cô cùng sự đồng hành của cộng đồng đang vun đắp yêu thương, tiếp thêm niềm tin để các em vững bước đến trường.

Khởi công xây dựng nhà ở cho người có công, hoàn cảnh khó khăn 15/08/2026 10:25 Những ngôi nhà kiên cố được hỗ trợ xây dựng thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, sự tri ân của tuổi trẻ Hà Tĩnh đối với người có công và lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng.

Trao 45 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi ở xã Can Lộc 14/08/2026 17:19 Những suất học bổng trao tại xã Can Lộc (Hà Tĩnh) góp phần hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, tiếp thêm động lực để các em nỗ lực trong cuộc sống.

Khởi công làm nhà kiên cố cho phụ nữ nghèo ở Lộc Hà 11/08/2026 10:23 Với tình cảm và trách nhiệm, Câu lạc bộ “Phụ nữ với chiến sĩ quân hàm xanh” xã Lộc Hà (Hà Tĩnh) và các đơn vị đã hỗ trợ kinh phí, ngày công để xây dựng nhà ở kiên cố cho bà Nguyễn Thị Xoa.

Vòng tay nhân ái: Hoàn cảnh éo le của người đàn ông làm thiện nguyện 06/08/2026 16:21 Từng dành nhiều năm kết nối thiện nguyện, anh Bùi Văn Trung (xã Đông Kinh, Hà Tĩnh) nay lại lâm vào hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do tai biến, suy thận.

Hơn 600 trẻ em khuyết tật ở Hà Tĩnh được khám, phẫu thuật miễn phí 03/08/2026 11:01 Hơn 600 trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn được các chuyên gia tuyến Trung ương cùng đội ngũ y, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh khám sàng lọc, điều trị miễn phí.

8 cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Tĩnh vượt hơn 50km hiến máu cứu người 29/07/2026 19:57 Hành động hiến máu cứu bệnh nhân nguy kịch của 8 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Hà Tĩnh không chỉ góp phần giành lại sự sống cho người bệnh mà còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng.

Khám, cấp thuốc miễn phí cho gần 300 người dân ở xã Hương Sơn 28/07/2026 05:33 Chương trình khám, cấp phát thuốc miễn phí do UBND xã Hương Sơn phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh tổ chức là hoạt động ý nghĩa, góp phần chăm sóc sức khỏe người có công với cách mạng và người cao tuổi trên địa bàn.

Chương trình Vòng tay nhân ái BHT trao hơn 190 triệu đồng cho 2 hoàn cảnh khó khăn 25/07/2026 15:21 Tiếp tục hành trình kết nối yêu thương của chương trình "Vòng tay nhân ái", 2 hoàn cảnh khó khăn tại xã Đông Kinh và xã Thạch Khê (Hà Tĩnh) đã được hỗ trợ gần 190 triệu đồng.

Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh khám mắt miễn phí và tặng quà tri ân tại xã Sơn Tiến 25/07/2026 14:39 Chương trình khám mắt miễn phí, tặng quà và chăm sóc sức khỏe cho người có công tại xã Sơn Tiến (Hà Tĩnh), thể hiện lòng tri ân và hỗ trợ cộng đồng địa phương.

Khám sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho người dân Sơn Tây 24/07/2026 16:59 Chương trình khám, cấp phát thuốc miễn phí do Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn - Hà Tĩnh phối hợp với UBND xã Sơn Tây tổ chức đã góp phần chăm sóc sức khỏe cộng đồng, lan tỏa tinh thần "Đền ơn đáp nghĩa" và tri ân những người có công với cách mạng.

Vòng tay nhân ái: Xót xa cảnh người mẹ nghèo một mình gánh nợ nuôi con 23/07/2026 16:18 Chồng mất sau thời gian lâm bệnh, chị Nguyễn Thị Thu Anh (xã Vũ Quang, Hà Tĩnh) một mình gồng gánh khoản nợ lớn, nuôi con trong cảnh nhiều khó khăn.

Khởi công, bàn giao nhà ở cho gia đình chính sách ở xã Nghi Xuân, Đức Thọ 21/07/2026 12:12 Những căn nhà mới sẽ tạo điều kiện cho các gia đình chính sách ở Hà Tĩnh ổn định cuộc sống, góp phần lan tỏa nghĩa tình tri ân và trách nhiệm của cộng đồng trong công tác chăm lo người có công.

Trao 1.000 phần quà tri ân người có công tại Hương Khê 21/07/2026 11:01 1.000 suất quà với tổng trị giá 300 triệu đồng đã được trao tới các gia đình chính sách tại Hương Khê (Hà Tĩnh), thể hiện sự tri ân và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp với cộng đồng.

Kỳ diệu hành trình tìm thấy mộ liệt sỹ quê Hà Tĩnh nhờ mạng xã hội 18/07/2026 13:34 Từ thông tin được chia sẻ trên không gian mạng, một người đàn ông ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh đã tìm thấy phần mộ của người chú ruột là liệt sỹ sau 59 năm thất lạc thông tin.

Khánh thành, bàn giao nhà tình nghĩa cho thương binh tại xã Hương Sơn 18/07/2026 11:30 Lễ khánh thành, bàn giao nhà tình nghĩa cho thương binh Trần Thế Dỵ tại xã Hương Sơn (Hà Tĩnh) là hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).

Viettel Hà Tĩnh đồng loạt khởi công xây dựng 4 ngôi nhà tình nghĩa 15/07/2026 19:09 Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Viettel Hà Tĩnh đã đồng loạt khởi công xây dựng 4 ngôi nhà tình nghĩa cho các gia đình hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng kinh phí hỗ trợ 360 triệu đồng.

Những người đăng ký hiến tạng ở Hà Tĩnh: Cho đi để sự sống được tiếp nối 12/07/2026 05:16 Nhiều người dân ở Hà Tĩnh đã quyết định đăng ký hiến tạng với mong muốn mang lại cơ hội sống cho những người khác. Với họ, cho đi để sự sống được tiếp nối...

Vòng tay nhân ái: Xót xa cảnh mẹ già nghèo nuôi con tật nguyền 10/07/2026 08:00 Một mình nuôi con gái tật nguyền suốt 25 năm, tuổi già và bệnh tật khiến cuộc sống của bà Võ Thị Nghi (xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) ngày càng chật vật.