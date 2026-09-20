Trao 200 suất quà cho các gia đình hoàn cảnh khó khăn ở xã Tứ Mỹ

(Baohatinh.vn) - Những món quà thiết thực góp phần sẻ chia yêu thương, tiếp thêm động lực để các gia đình hoàn cảnh khó khăn tại xã Tứ Mỹ (Hà Tĩnh) vươn lên trong cuộc sống.
Sáng 20/9, đoàn công tác của Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, Bệnh viện 19-8, Hội Tim mạch Việt Nam phối hợp với Công an tỉnh Hà Tĩnh đã đến tặng quà cho người cao tuổi hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách tại xã Tứ Mỹ.
Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Lam - Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam; đại diện lãnh đạo Bệnh viện 19-8, Hội Tim mạch Việt Nam.
Sổ tiết kiệm từ Quỹ Thiện Tâm – Tập đoàn Vingroup gửi đến các Mẹ Việt Nam Anh hùng ở Hà Tĩnh thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh của các mẹ, góp phần chăm lo, nâng cao đời sống người có công.
Quỹ Khuyến học xã Tứ Mỹ (Hà Tĩnh) được thành lập nhằm huy động các nguồn lực xã hội để kịp thời hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; tuyên dương, khen thưởng giáo viên, học sinh đạt thành tích cao trong giảng dạy và học tập...
Phong trào hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn... ở xã Trường Lưu (Hà Tĩnh) đang tiếp thêm niềm tin, động lực để nhiều gia đình vươn lên trong cuộc sống.
Chương trình khám, cấp phát thuốc miễn phí do UBND xã Hương Sơn phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh tổ chức là hoạt động ý nghĩa, góp phần chăm sóc sức khỏe người có công với cách mạng và người cao tuổi trên địa bàn.
Chương trình khám, cấp phát thuốc miễn phí do Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn - Hà Tĩnh phối hợp với UBND xã Sơn Tây tổ chức đã góp phần chăm sóc sức khỏe cộng đồng, lan tỏa tinh thần "Đền ơn đáp nghĩa" và tri ân những người có công với cách mạng.
Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Viettel Hà Tĩnh đã đồng loạt khởi công xây dựng 4 ngôi nhà tình nghĩa cho các gia đình hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng kinh phí hỗ trợ 360 triệu đồng.