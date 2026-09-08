Sun Life Việt Nam hỗ trợ học sinh vùng lũ Đức Quang hơn 234 triệu đồng

Sáng 8/9, tại Trường TH&THCS Đức Quang, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với UBND xã Đức Quang và Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Sun Life Việt Nam tổ chức chương trình “Chung tay vượt lũ” hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp năm học mới 2026 - 2027. Đây là hoạt động thiết thực nằm trong đợt thi đua cao điểm “80 ngày hành động vì cộng đồng” diễn ra từ ngày 5/9 - 23/11 và hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 – 23/11/2026).

Đông đảo học sinh Trường TH&THCS Đức Quang tham dự chương trình.

Xã Đức Quang là địa phương thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Trong trận lũ lịch sử do hoàn lưu bão số 10 năm 2025, hàng trăm hộ dân tại đây bị cô lập; nhiều điểm trường ngập sâu, hư hỏng nghiêm trọng cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học. Nhằm kịp thời chia sẻ khó khăn, giúp nhà trường và học sinh sớm ổn định việc dạy và học ngay đầu năm học mới, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Sun Life Việt Nam đã mang đến những phần quà thiết thực.

Ban Tổ chức trao tặng biểu trưng gói hỗ trợ hơn 234 triệu đồng của Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Sun Life Việt Nam.

Gói hỗ trợ gồm: 12 máy tính để bàn, 2 máy lọc nước và 24 xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao gói tài trợ trị giá hơn 234 triệu đồng của Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Sun Life Việt Nam cho Trường TH&THCS Đức Quang; gồm: 12 máy tính để bàn, 2 máy lọc nước và 24 xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó; qua đó góp phần cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt và hỗ trợ các em học sinh đến trường.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Tĩnh trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa, thiết thực cho học sinh Trường TH&THCS Đức Quang.

Dịp này, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Tĩnh cũng trao tặng 2.000 túi đựng bút cùng nhiều phần quà, dụng cụ học tập thiết yếu cho học sinh toàn trường.

Hoạt động truyền thông về vệ sinh môi trường và cuộc thi “Rung chuông vàng” giúp học sinh Trường TH&THCS Đức Quang củng cố kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ trước thiên tai.

Cùng với các phần quà được trao tặng, chương trình còn tổ chức hoạt động truyền thông về sử dụng nước sạch, vệ sinh môi trường và kỹ năng phòng ngừa, ứng phó thiên tai. Đặc biệt, cuộc thi “Rung chuông vàng” với sự tham gia của 20 học sinh khối 4 và 5 đã giúp các em củng cố kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ trước thiên tai.