Cô giáo dạy mỹ thuật ở Hà Tĩnh 22 lần hiến máu tình nguyện

Cô giáo Dương Thị Thủy luôn tích cực tham gia các chương trình hiến máu tình nguyện.

“Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại” - đó là tâm niệm của cô Dương Thị Thủy - giáo viên dạy mỹ thuật ở Trường THCS Nguyễn Xí (xã Cổ Đạm) trong suốt nhiều năm tích cực tham gia hiến máu cứu người.

“Nhớ lại lần đầu đi hiến máu vào năm 2011, lúc đó con trai thứ hai của tôi mới học lớp 1 bị mắc bệnh thận phải đi bệnh viện thường xuyên. Với suy nghĩ, khi mình cho đi, con mình sẽ nhận được nhiều hơn thế và có thể mang lại cơ hội sống cho nhiều người nên tôi tích cực tham gia hiến máu. Lần đầu hiến máu tôi cũng không tránh khỏi tâm lý hồi hộp, lo lắng. Thế nhưng, khi được bác sĩ tư vấn và thấy sức khỏe không bị ảnh hưởng nên tôi không còn cảm giác e ngại trong những lần hiến máu tiếp theo” - cô giáo Dương Thị Thủy chia sẻ.

15 năm qua, cô Thủy tích cực tham gia phong trào hiến máu tình nguyện do địa phương, ngành phát động và hiến máu trực tiếp cho người bệnh trong trường hợp khẩn cấp. Cô đã chứng kiến biết bao trường hợp người thân, bạn bè và những hoàn cảnh thương tâm cần tiếp máu khẩn cấp. Luôn tâm niệm với việc hiến máu cứu người nên khi có thông tin là cô không quản ngại khó khăn để lên đường.

Cô Thủy (ngoài cùng bên phải) cùng các thành viên CLB "Máu sống" Nghi Xuân tham gia hiến máu cứu người tại Trung tâm Huyết học - Truyền máu Nghệ An.

Năm 2025, cô tham gia CLB “Máu sống" Nghi Xuân - một mô hình tình nguyện ý nghĩa với 90 thành viên là những cán bộ, đoàn viên, thanh niên, lao động tự do... Từ khi thành lập (tháng 6/2024) đến nay, các thành viên CLB đã hiến hơn 150 đơn vị máu. Để lan tỏa tinh thần hiến máu trong cộng đồng, CLB lập nhóm Facebook mang tên “Giọt máu đỏ - trái tim hồng”, kết nối với các trang mạng xã hội, đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động người dân cùng tham gia.

Khi nhận được những dòng tin nhắn của CLB, cô luôn sẵn sàng lên đường. Có những hôm cô cùng các thành viên của CLB đi xe máy đến Trung tâm Huyết học – Truyền máu Nghệ An cách nhà gần 25 km để hiến máu cho một bệnh nhân ở xã Đan Hải bị xuất huyết dạ dày. Với cô, nhìn thấy người bệnh được chữa trị, cứu sống kịp thời là vô cùng mãn nguyện và hạnh phúc.

Trong suốt 15 năm, cô Thủy đã có 22 lần hiến máu tình nguyện.

Thiếu tá Đồng Xuân Trà - cán bộ Công an xã Đan Hải, Chủ nhiệm CLB “Máu sống” Nghi Xuân cho biết: "Mặc dù mới tham gia CLB gần 2 năm nay nhưng cô Thủy đã nhiều lần hiến máu cấp cứu. Dù là nửa đêm, chỉ cần có người cần truyền máu, cô luôn có mặt kịp thời để mang đến sự sống và hy vọng cho người bệnh".

“Còn sức khỏe, tôi còn hiến máu cứu người” - đó là khẳng định của cô giáo Thủy. Suốt 15 năm qua, cô đã có 22 lần tình nguyện hiến máu với mong muốn giúp các bệnh nhân duy trì được sự sống. Từ nghĩa cử cao đẹp đó, năm 2026, cô giáo Dương Thị Thủy vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh tặng bằng khen với thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện.

Tháng 7/2026, cô giáo Dương Thị Thủy (thứ 6 từ trái sang) được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện.

Những giọt máu hồng tình nguyện của cô không chỉ góp phần cứu chữa người bệnh mà còn lan tỏa lối sống nhân ái, trách nhiệm vì cộng đồng. Không chỉ trực tiếp tham gia hiến máu, cô giáo Dương Thị Thủy còn tuyên truyền, vận động người thân, gia đình, đồng nghiệp tham gia hiến máu cứu người với hơn 90 lượt.

Với vai trò là một nhà giáo, cô Thủy hiểu rằng, những hành động tích cực của mình sẽ có ảnh hưởng đến học trò. Khi càng làm nhiều việc tốt, có suy nghĩ thiện lương thì sẽ truyền cảm hứng cho học sinh.

Trong hoạt động chuyên môn, nhiều năm cô đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện Nghi Xuân (cũ); nhiều năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (2023, 2024, 2025) và luôn là người năng nổ, nhiệt huyết trong các hoạt động phong trào của nhà trường và tại nơi cư trú.